2021/10/22,
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雙親當年乘船逃離越南，如今她是美國喬治亞州首位越裔眾議員

雙親當年乘船逃離越南，如今她是美國喬治亞州首位越裔眾議員
美國喬治亞州首位越裔眾議員Bee Nguyen。截圖自：State Rep. Bee Nguyen官方臉書

我們想讓你知道的是

為了養家，Bee的父親大半輩子都有兩份工，直到 2014年才辭去其中一份工作，他也和典型的美國中產階級父親一樣，週末時都要修剪草坪，而如同大多數越戰後來到美國的越南移民，Bee的雙親痛恨共產黨、選舉時票投共和黨。

今年1月，美國眾議院宣誓就職典禮上，一名身穿越南傳統服飾「奧黛」的身影也出現在會場，她是喬治亞州眾議員Bee Nguyen，也是喬治亞州首位越裔眾議員。

1981年生於美國愛荷華州，成長於喬治亞州，具越南血統的Bee Nguyen，在她的部落格中曾談及父母過去身為難民的經歷。

她的父親Nhuan Nguyen在越戰期間因政治犯身份被關了3年，因著在家鄉受到的不正義對待，他和妻子選擇乘船逃離故鄉，途中被一位好心漁民搭救，將他們送往泰國難民營。之後他們順利前往美國，先在愛荷華州（Iowa）落腳，接著又搬到喬治亞州（Georgia）定居。

當年愛荷華州在共和黨州長羅伯特·雷（Robert Ray，1928-2018)）執政下，收留了約1000千名越南難民（註），而因著天主教社福機構和一對美國夫婦（先生是越戰退伍軍人）的協助，Nguyen一家順利在愛荷華安置了在異鄉的家。

Bee Nguyen的母親在越南擁有大學學位，父親也具有越南藥劑師身份，赴美後卻得從零開始；她的父親進入愛荷華州立大學就讀，並在兩年半內，於30歲時獲得化學工程學位。

為了養家，Bee的父親大半輩子都有兩份工，直到2014年才辭去其中一份工作，他也和典型的美國中產階級父親一樣，週末時要修剪草坪，而如同大多數越戰後來到美國的越南移民，Bee的雙親痛恨共產黨、選舉時票投共和黨。

因著過去在越南因政治被打壓的背景，Bee Nguyen的父母對政府產生了深深的不信任感，在美國的最大願望就是擁有平靜的生活，且盡可能遠離政治，他們也希望女兒能選擇醫學或法律相關的職業，不過Bee選擇在大學畢業後，創辦了一家非營利組織Athena's Warehouse，目標是協助年輕、貧困的女孩獲得實現夢想所需的資源，而她也在投身公眾事務後逐步踏入政壇。

2017年在史黛西·艾布拉姆斯（Stacey Abrams）辭去眾議員身份參選喬治亞州州長後，Bee Nguyen代表民主黨於2017年12月參選空缺席位，成為喬治亞州眾議院的首位越裔眾議員，2020年又再度連任，目前她也表示要在2022年競選喬治亞州州務卿（Secretary of state）。

我父親25歲那年被自己的國家囚禁。 28 歲那年他乘船逃離越南。 30 歲那年他從工程學院畢業。 37 歲時他有4個女兒。

我永遠都無法像我父親那樣勇敢且有成就，但我會在我生命中的每一天尊重他的遺產，而這肯定會在我開始作為喬治亞州第 89區代表的第一個完整任期時展現出來。

註釋：1975年西貢淪陷後，美國政府當時協助了約12萬5000名越南人赴美，主要是安置在加州、德州、紐約州和華盛頓特區。

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參考資料：

核稿編輯：杜晉軒


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