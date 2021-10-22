雙親當年乘船逃離越南，如今她是美國喬治亞州首位越裔眾議員

今年1月，美國眾議院宣誓就職典禮上，一名身穿越南傳統服飾「奧黛」的身影也出現在會場，她是喬治亞州眾議員Bee Nguyen，也是喬治亞州首位越裔眾議員。

When I saw the South Vietnamese flag flown during last week’s attempted coup, I felt deep anger & shame. I decided to wear my Viet áo dài to take the oath of office — because they don’t get to speak for me. While my family couldn’t be here, I’m grateful for my beloved colleagues. pic.twitter.com/uW3haIOR9r — Bee Nguyen 🐝 (@BeeForGeorgia) January 11, 2021

1981年生於美國愛荷華州，成長於喬治亞州，具越南血統的Bee Nguyen，在她的部落格中曾談及父母過去身為難民的經歷。

她的 父親 Nhuan Nguyen在越戰期間因政治犯身份被關了3年，因著在家鄉受到的不正義對待，他和妻子選擇乘船逃離故鄉，途中被一位好心漁民搭救，將他們送往泰國難民營。之後他們順利前往美國，先在愛荷華州 （Iowa） 落腳，接著又搬到喬治亞州（ Georgia ）定居。

Running for office was not part of my American Dream.



In the final stretch, I reflect on my family's journey- from Vietnam to Thailand to Iowa to Georgia. Here we are in California, the trip my parents took in 1983. I'm the little one with the bad haircut. pic.twitter.com/MaPn1ilZvq — Bee Nguyen 🐝 (@BeeForGeorgia) December 4, 2017

當年愛荷華州在共和黨州長羅伯特·雷（Robert Ray，1928-2018)）執政下，收留了約1000千名越南難民（註），而因著天主教社福機構和一對美國夫婦（先生是越戰退伍軍人）的協助， Nguyen一家 順利在愛荷華安置了在異鄉的家。

Bee Nguyen的母親在越南擁有大學學位，父親也具有越南藥劑師身份，赴美後卻得從零開始；她的父親進入愛荷華州立大學就讀，並在兩年半內，於30歲時獲得化學工程學位。

為了養家，Bee的父親大半輩子都有兩份工，直到2014年才辭去其中一份工作，他也和典型的美國中產階級父親一樣，週末時要修剪草坪，而如同大多數越戰後來到美國的越南移民，Bee的雙親痛恨共產黨、選舉時票投共和黨。

This is the only photo we have of mom’s family in Vietnam. The war splintered apart her siblings. After being ravaged by theft, imprisonment, rape and starvation, they fled to Germany, France, America. Like millions of other refugees, they risked their lives to escape oppression. pic.twitter.com/jyXeAQFdwc — Bee Nguyen 🐝 (@BeeForGeorgia) December 14, 2018

因著過去在越南因政治被打壓的背景，Bee Nguyen 的父母 對政府產生了深深的不信任感，在美國的最大願望就是擁有平靜的生活，且盡可能遠離政治，他們也希望女兒能選擇醫學或法律相關的職業，不過Bee 卻 選擇在大學畢業後，創辦了一家非營利組織Athena's Warehouse，目標是協助年輕、貧困的女孩獲得實現夢想所需的資源，而她也在投身公眾事務後逐步踏入政壇。

2017年在史黛西·艾布拉姆斯（Stacey Abrams）辭去眾議員身份參選喬治亞州州長後，Bee Nguyen代表民主黨於2017年12月參選空缺席位，成為喬治亞州眾議院的首位越裔眾議員，2020年又再度連任，目前她也表示要在2022年競選喬治亞州州務卿（ Secretary of state ）。

我父親25歲那年被自己的國家囚禁。 28 歲那年他乘船逃離越南。 30 歲那年他從工程學院畢業。 37 歲時他有4個女兒。 我永遠都無法像我父親那樣勇敢且有成就，但我會在我生命中的每一天尊重他的遺產，而這肯定會在我開始作為喬治亞州第 89區代表的第一個完整任期時展現出來。

註釋： 1975年西貢淪陷後，美國政府當時協助了約12萬5000名越南人赴美，主要是安置在加州、德州、紐約州和華盛頓特區。

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核稿編輯：杜晉軒