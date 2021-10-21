宜蘭高鐵再傳新增2方案？交通部書面報告評估4站優缺點，王國材：1年半內確定選址

＊首圖為宜蘭縣議長張建榮等人日前赴立法院向立法院長游錫堃遞交陳述書，表達希望高鐵宜蘭站址能選擇設在宜蘭站。

高鐵延伸宜蘭站址遲遲未定，站址近期規劃傳出又再增2方案，交通部長王國材今（21）日赴立法院交通委員會進行高鐵延伸宜蘭專案報告時表示，現在還在委託顧問公司做綜合評估中，原來四城、宜蘭、縣政中心、羅東4站是否做調整，最近聽很多地方的聲音，不論第5案、第6案或是未來方案，都會做專業評估。

四個站址有何優缺點？

雖然昨天傳出高鐵宜蘭設站有新的評估案，一處在縣政中心與宜蘭站中間，另一處在縣政中心南端。不過今天交通部的書面報告中，只提出四城等4站的評估優缺點。

書面報告中提到，高鐵宜蘭端站址是依軌道路網銜接、民眾轉乘便利性、聯外道路系統改善難易、周邊發展潛力、土地開發、都市景觀、宜蘭－羅東鐵路高架化界面、用地與房屋拆遷數量、工程經費及路線延伸可能性原則，擇定四城、宜蘭、縣政中心及羅東等4方案深入檢討。

高鐵延伸宜蘭計畫從南港車站往東延伸，根據宜蘭端站址位置不同，路線長度約52.8公里至64.2公里，行車時間16.4分鐘至19.9分鐘，建設成本1650億至2090億元，預估綜合規劃、環評、設計及施工作業計劃都核定後，還需11年工期，預估最快2036年完工通車。

站址 四城 宜蘭 縣政中心 羅東 長度 52.8公里 56.3公里 60.6公里 64.2公里 成本 1650億 1764億 1880億 2090億 優點 1.路線最短，建設成本最低

2.周邊腹地大，可開發車站特定區

3.容易闢聯外道路

4.不影響台鐵宜蘭鐵路高架化進度 1.車站周邊人口密集，商業機能公共設施完整

2.現有公路客運及公車路線較密集，與台鐵宜蘭站共站方便旅客轉乘

3.搭乘人數較多 1.腹地大可發展車站特定區

2.容易新闢聯外道路

3.雙鐵共站，配合鐵路高架計畫有利未來各級列車停靠 1.商業機能及公共設施完整，既有轉運站方便旅客轉乘

2.與台鐵高架介面較少，不影響鐵路高架化進度 缺點 1.預估運量較低

2.有瑪璘遺址，環評調查較難掌握

3.區內約80%為特定農業區

4.遇豪大雨可能淹水 1.須拆遷69棟商業區建物

2.雙鐵共構車站高度約32公尺，嚴重影響都市景觀

3.將嚴重延誤鐵路高架計畫完工時程40個月以上 1.將拆遷55棟建物

2.雙鐵高架共構複雜難度高，也影響景觀 1.路線長度最長，經費最高

2.位在既有密集商業區須拆遷46棟建物

3.聯外道路寬度不足，衝擊地方交通

《中央社》報導，高鐵延伸宜蘭的站址，原本7月底就要定案，原先一直看好是台鐵宜蘭站，但後來交通部認為，會與將來的宜蘭鐵路高架重疊，站體相當於9層樓高，影響景觀，且拆遷量大，加上周邊已有成熟商業發展，聯外交通改善較困難。

交通部後來認為四城站較適合，著眼在屬新市鎮開發，且拆遷量少，交通部的想法卻引發宜蘭當地多數朝野民代反對。

交通部官員說，目前仍是針對四城、宜蘭、縣政中心及羅東做評估，但這4個點只是範圍，確定範圍後再敲定實際的站址位置，也就是會在現有評估的站址中做微調，盼能找出拆遷問題少，又不影響宜蘭鐵路高架化的地點。

立委：交通部應設死線做決定

對於又冒出第5案、第6案，有不少立委當場表示不滿，包括國民黨立委洪孟楷、民進黨立委林俊憲，都表示交通部應該自己設一個時間點，不然到底要拖多久才能決定，林俊憲更直言，「我還是要給你一個時間點，11月5日要是選址還在亂，我一定在這邊呼籲你要下台負責。」

洪孟楷則批評，今年5月有7000萬專業評估報告出來，交通部開始屬意宜蘭站，8月改口變屬意四城站，後來地方反彈，今天又告訴大家有5、6案，「是在玩模擬城市？還是大富翁？」他也批評一個評估報告花7000萬，宜蘭高架化也在做綜合規畫，兩案卻沒重疊，規劃團隊沒兜在一起，「7000萬計畫根本打水漂」。

王國材表示，所有方案不論第5案、第6案，都是由地方提出方向，交通部從專業上分析，因為地方共識是站址決定很重要的因素之一。9月25日到宜蘭舉辦說明會後，各方意見、陳情書都有收到；聽到很多溪南、溪北民眾的聲音，會把民意做綜整，請顧問公司納入做整體評估。

鐵道局長伍勝園則說，宜蘭鐵路高架化綜合規畫報告會在一年半內出來。這是否表示宜蘭高鐵的站址也要一年半才會出來？王國材則回應，地方有共識且經專業評估以後就會有站址，但目前沒有時間點，但不會那麼久，「會比一年半還要快」。

至於整合問題，王國材說明，現在就兩個團隊，台灣世曦跟中興工程，宜蘭高鐵一個顧問公司，宜蘭鐵路高架是另外一個顧問公司，綜合規畫都在鐵道局，接下來會做整合。

各界意見為何？

《中國時報》報導，宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭縣政府的立場一直都是縣政中心站，這個立場始終沒有改變，「縣政中心站」緊鄰宜蘭縣政府、宜蘭縣議會、宜蘭大學育成中心、竹科宜蘭科學園區、水利會、地方法院、地檢署等行政中心，同時周邊的土地非常寬廣，又大多是農地，在辦理徵收時不會遭遇太大困難，也不會花太多的錢。

民進黨立委陳歐珀則強調，過去西部高鐵就發現，許多縣市設址不對，導致民眾搭乘不便、地方發展阻礙，目前在地居民多數贊成設址在宜蘭市內，不考慮羅東等其他方案。陳歐珀也說，王國材5月時就曾強調「宜蘭站作為市中心」是最理想的站點，希望交通部依專業評估、克服工程上的困難，選擇最適當的地點。

上月中，宜蘭縣議長張建榮、宜蘭市長江聰淵也率跨黨派人士赴立院遞交「宜蘭站是最佳方案」意見書，過去曾任宜蘭縣長的立法院長游錫堃公開接見表態支持，強調縣議會、鄉鎮市長、代表會已有逾3/4連署支持設站宜蘭市，代表縣民強烈反對設址四城站，「希望行政院深思」。

Photo Credit: 中央社

《自由時報》報導，江聰淵今天再次受訪時則表示，只要新的方案能夠符合不影響鐵路高架期程、減少農地流失，以及建築高度再17公尺以下，並且融入地景，避免景觀破壞，他就會予以全力支持。

羅秉成今天在院會記者會接受媒體聯訪時則表示，行政院對此議題，一直以來秉持的是開放態度，各方的意見或者有無其他方案等，也請交通部傾聽、蒐集、分析與注意各種方案的利弊得失，總之，政院的基本原則是尊重專業、切合民意，希望能有圓滿的結果。

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核稿編輯：翁世航