今日本土+0，陳時中：「AZ＋BNT」擴大開放全年齡混打，最快11月3日實施

COVID-19疫苗混打擴大開放有譜。陳時中今（21）日說明，規劃於第13輪疫苗預約時，提供部分接種第1劑AZ疫苗超過10週者，第2劑以mRNA疫苗完成，並且全年齡開放混打，最快11月初就可能實施。

陳時中今日上午至立法院社會福利及衛生環境委員會進行專案報告，提及日後COVID-19疫苗混打劃。報告中指出，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）先前開會決議，COVID-19疫苗第1劑接種AZ疫苗的第1類至第3類優先接種對象，第2劑使用mRNA疫苗接種，且2劑接種間隔至少8週。

目前已開放第1類具有執業登記的醫事人員及醫療院所第一線非醫事人員，接種第1劑AZ疫苗超過10週、尚未接種第2劑疫苗者，第2劑可以打莫德納（Moderna），後續將視疫情與疫苗狀況，規劃於預約平台第13輪，提供部分接種第1劑AZ疫苗超過10週者，以輝瑞BNT疫苗完成第2劑接種。

陳時中今日衛環會結束後，接受媒體聯訪再度表示，對於下個月或第13輪的期程規劃上，會依據疫苗到貨的時程，規劃AZ加上mRNA疫苗的混打，時間上「大概會是在第12輪疫苗打完（11月3日）後再往下接」。

在混打接種年齡層部分，陳時中表示，「基本上我們就全開，不會特別說多少歲才可以打」，而在接下來提供的疫苗上，AZ、BNT、莫德納會在平台上，高端則是民眾可隨時至有提供高端疫苗的醫療院所預約接種。陳時中也證實，近期會有莫德納疫苗到貨。

台灣民眾黨立委賴香伶質詢提及混打規劃，是否與國內疫苗混打研究有關，陳時中答詢回應，主要是參考國外混打資料，但國內目前醫事人員混打，並無明顯副作用或不良反應，看起來結果不錯。陳時中也說，目前專家會議僅同意AZ混打mRNA疫苗（就是莫德納或輝瑞BNT疫苗）；至於高端疫苗是否可混打，還需要更多證據。

11/1有望降級，實聯制能取消嗎？邊境何時放寬？

今日國內疫情，僅有2例境外移入病例（分別為自美國移入的案16458、自緬甸入境的案16459），無本土病例，也無新增死亡個案。

隨著疫情平緩，外界關心11月開始有望降回一級警戒，國民黨立委蔣萬安今日質詢時問到，如果11月1日降成一級警戒，實聯制是否還有必要持續？中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中今日表示，目前實聯制規劃會繼續到明年中，尤其是剛降級時更要持續觀察一段時間，否則當有隱形傳播鏈出現，重啟就太慢了。

陳時中今日也於立法院被媒體提問關於邊境管制放寬事宜，陳時中表示，邊境管制放寬，要等第2劑COVID-19疫苗涵蓋率達一定比例再思考。衛福部今天則表示，欲鬆綁邊境管制，民眾第2劑疫苗覆蓋率一定要超過3成，但實際比例仍要研判各國疫情再來決定。

根據衛福部疫苗接種統計，截至今日為止，國內第2劑人口覆蓋率為24%。

首波受害救濟結果出爐：5例AZ接種後死亡鑑定無關疫苗

國內COVID-19疫苗人口涵蓋率破64%，根據衛福部統計，截至10月15日，COVID-19 疫苗接種後不良事件共有912件死亡通報，其中女性有523人、男性有389人，衛福部長陳時中今天表示，已完成5例COVID-19疫苗接種後死亡的審議，衛福部疾病管制署長周志浩補充，這5例皆是較早期接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗的年長者，經過病歷蒐集與充分討論，判定死亡與疫苗無關，但若有解剖仍有相關補助金。

另外國內，疫苗受害救濟收案數為1347件，其中有12件已撤回，完成申請程序計899件、待完成申請程序案件有436件。

目前多數案件集中於調閱病歷階段計665件，考量目前同時推動COVID-19疫苗及季節性流感疫苗接種，為避免地方負擔過重致影響資料調閱進度，衛福部已協調預防接種受害救濟行政委辦單位，規畫於10月周期核予補助。

陳時中答詢中提及，因COVID-19疫苗大量接種，盼加速受害救濟審議速度，目前審議時間已從6個月縮短至2.5個月。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航