朱立倫力挺顏寬恆、蕭景田，目的就是重建國民黨與地方派系的「恩庇扈從體制」

顏寬恒近日的發文引起輿論廣泛討論，同一時間朱立倫宣布蕭景田擔任彰化黨部主委，許多人好奇的是，為何外界對這兩件事批判揚揚沸沸，國民黨的主事者與支持者，卻感覺理所當然甚至理直氣壯？

檢視蕭景田的從政經歷真的精彩萬分，他曾擔任社頭鄉兩屆鄉長，三任彰化議員與副議長，一屆立委，以及省農會理事長，當然也是國民黨不動如山的中央委員，這樣的政經關係與社會關係網絡，應該就是朱立倫找他擔任地方主委的原因。

新任彰化黨部主委蕭景田，曾有哪些爭議？

蕭景田個人事業異常龐大，所以累積財富十分驚人。根據2011年8月11日監察院公布的財產申報資料，蕭景田在過去一年股票進出頻繁，申報資料達180頁，共計4300筆，加上近70筆土地建物資料，監院當期廉政專刊共339頁，蕭景田一人佔了192頁。

蕭景田存款1億7650萬餘元，有價證券4億3319萬餘元；其中股票買賣部分，蕭景田上期申報18頁，這期厚達180頁。若不計土地建物，僅加總存款、有價證券、債權、事業投資，扣除債務，蕭景田2009年底總資產為17億9843萬元，2010底則增至18億7455萬餘元，增加7612萬餘元。

Photo Credit: 中央社 照片左二為2020年參選彰化縣立委的蕭景田

寫到這個地方我有點不解，先前有位國民黨幕僚質疑陳柏惟的增值房產與超過400萬銀行存款，卻對這位新任黨部主委累積財富的過程與能力隻字不提，當初義憤填膺但是當下鴉雀無聲，面對罷免對象振振有辭，遇到自己黨內大老自動封口，著實讓旁人看穿了藍營的雙標辨識度。更遑論，朱立倫與國民黨上下指責陳柏惟是「三毒立委」，對於他個人道德與言行舉止採取鋪天蓋地的攻擊與造謠。

諷刺的是，君不見藍營有任何清流與衛道人士針對主委任命提出任何意見，蕭景田過去還因殺警奪槍案判刑定讞！

直白說，蕭景田與顏家擁有同樣的政經背景，亦即家族政治、掌握地方農會資源、擁有豐沛的社會關係，這就是典型的扈從體制下的地方派系。

朱立倫的布局，是為了重建國民黨的扈從體制

深入觀察，國民黨其政黨文化與組織慣性都是「扈從體制」的混合，亦即透過其政治權威與壟斷式的政治權力，再加上龐大黨產所進行的資源分配模式，利用「特許行業」橫向整合民間的工商團體與社會組織，同時垂直控制了地方派系，並賦予其掌控地方農會、漁會、水利會的特權；簡言之，在垂直與橫向的交織控制中，構成了國民黨統治的正當性。

這種政經互賴體系的前提，在於黨中央擁有「輿論話語權」、「政治提名權」與「司法審判權」的權力條件；言下之意，地方派系在政治立場若有二心，高層隨即發動輿論抹黑、取消提名或一清掃黑的方式進行清洗逼其就範；換言之，地方派系必須對黨國效忠稱臣，藉此換取某種相對自主性下的采邑，只要不忤逆中央意志即可擁有地方性的資源分配權；反之黨與國家機器隨時可以透過政治手段與法律程序進行整肅。

Photo Credit: 中央社

顏寬恒從小在這個體制下成長，其家族也成為這個結構的既得利益者甚至資源分配者，從他口中所說的「我們土地」，講的就是這種封建主義般的諸侯經濟與尋租現象；在他潛意識中，他們家族就是這個選區的「父執」或「大家長」，去年因為過於輕敵所以敗給外來的無名小卒，罷免他或趕走他只是拿回昔日的地盤，若有人要支持這個外來者就叫「如入無人之地」。

有趣的是，朱立倫自己也熟知這個制度的遊戲規則，差別在於他千辛萬苦拿下這個主席位子，其目的就是重建國民黨過去那套恩庇扈從體系，他過去及其家族是俯首稱臣的地方派系，現在則是發號司令或主宰他人資源的「王者」，這就足以說明新任黨主席何以這麼力挺顏寬恒與蕭景田，因為他一心只想復辟國民黨的舊秩序，什麼民主或黨內改革只是虛幻一招的話術罷了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航