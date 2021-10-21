英國「淨零碳排」政策出爐：2030年禁售汽、柴油車，2035年達成「無碳發電」

趕在第26屆聯合國氣候大會（COP26）登場前，英國政府的「淨零碳排」政策19日出爐，英國要在2050年達到碳中和，包括在2030年禁止銷售新的汽車、柴油車，2035年英國將完全擺脫化石燃料發電，不過， 轉型的成本可能佔GDP的1-2%，在這場英國能源轉型中，核能的角色也被提升。

什麼是「淨零」？

淨零碳排不是完全不排放溫室氣體，而是一國製造的碳排不超過從大氣中去除的，除了必須透過減少工業製程、發電、運輸 的溫室氣體排放，也可透過碳捕捉和種更多的樹來達到。

為了避免氣候全面崩壞，《巴黎協議》指出全球溫度升幅限制在1.5℃內，各國也紛紛訂出2050年前淨零碳排的目標。台灣也在今年5月宣示加入2050淨零排放的行列。

英國政府的「淨零政策」是什麼？

2030年禁止銷售新的汽油和柴油汽車：到了2035年，英國民眾將 無法再購買新的柴油或汽油汽車，而現有的汽車也必須達到「零碳排」的能力，英國政府 將投入6.2億英鎊於零碳排汽車製造，以及電動車充電基礎設施，要求車廠有義務每年生產一定數量的電動車。這意味著未來英國街道 會出現更多供住宅使用的充電點，但目前不清楚會提供什麼樣的經濟措施鼓勵人們改用電動汽車。

2035年英國全面使用清潔能源發電： 為了完全擺脫化石燃料的使用， 英國將大量投資再生能源，包括到2030年再增加 40GW的離岸風電（2020年為止，英國的再生能源佔總發電量43%，天然氣發電36%，核能16%）。

投入核能項目：為了達到無碳發電， 英國將在2024年獲得對 大型核電站的最終投資決定，另外也將 投入1.2 億英鎊於 小型模組化反應堆（small modular reactors，SMRs），北威爾斯的Wylfa將是潛在場址。

2030年實現5GW的製氫能力，石油和天然氣的排放量減半：英國預計將以低碳氫氣取代天然氣來供暖和發電，將投入1.4億英鎊的支持計畫，減少氫氣的工業能源成本，並幫助綠色氫項目起步。

英國的氫計畫包括使用再生能源來電解水的「綠色氫氣」，以及由化石燃料生產、但透過「碳捕獲」及「碳封存」方式避免製程產生的溫室氣體排放到大氣中的「藍色氫氣」。

2030年替10%的航班提供可持續性的航空燃料：這項 引人注目的政策，是英國渴望成為「零碳排航空領域」的領導者，旨在啟動可持續航空燃料的商業化，以減低航空產業的高碳排 。

2035年起 不再銷售新的燃氣鍋爐： 房屋供暖導致的碳排放量占英國總碳排放的21%，為最大來源之一，因此國內急需研討低碳供暖解決方案。英國政府拍板家用鍋爐升級計畫，自明年4月起可給每戶家庭5000英鎊補助，以贊助民眾改裝低碳供暖設備，此補助將使低碳熱泵的價格降低至接近傳統燃氣鍋爐的金額，政府將與產業合作，以在2030年前將環保熱泵費用降至與使用傳統燃氣鍋爐相似，實隨著市場擴大和技術發展，預計 到2035年不再銷售新的燃氣鍋爐。

耗資1.4億英鎊支持碳捕獲與封存中心：英國的目標是到2030年代初，每年在捕獲20-3000萬噸碳排，是之前目標的2倍多，到2030年中至少捕獲5000萬噸。

大範圍修復泥地林地：為了積極固碳，英國政府也撥款6.25億英鎊，預計在2050年在英格蘭恢復約28萬公頃有機濕地土壤、在2024年以前林地創造率將成長3倍，每年約恢復3萬公頃的林地。

英國邁入淨零碳排，將付上什麼代價？

英國政府表示，這項期待已久的策略將帶動900億英鎊（約新台幣3.4兆元）的投資，預估到2030年將創造44萬個新工作崗位。

英國財政部沒有公告「2050淨零碳排」策略的總開支，但專家指出，邁向綠色生活代價不菲。

交通專家警告說，隨著政府在未來幾年逐步淘汰汽油和柴油汽車，預估將損失課徵 燃油稅和汽車消費稅的370億英鎊， 約佔GDP的1.7%，全面電動車化的英國， 將需要找到新的收入來源，以彌補財政黑洞。

英國財政部警告，達到2050年淨零碳排，將導致5種稅收的收入枯竭：燃料稅、汽車消費稅、垃圾掩埋稅、碳價格下限和排放交易計劃，只能以碳稅取代。

英國保守黨也批評，政府要用昂貴的環保熱泵取代 燃氣鍋爐，是「 要求選民變得更冷、更貧窮」，是否明智？

根據英國法通保險公司（ Legal & General），英國淨零碳排的願景將帶來2種極端的風險：一邊是富裕的階級受益於潔淨能源和技術，另一方面是不太富裕的社群無法受益， 研究表明，消費者願意對其房屋進行綠色改造，但調查發現，家庭願意或能夠承擔安裝太陽能電池板相關成本的只有13%，能負擔安裝熱泵成本的只有10%。

Legal & General首席執行官Nigel Wilson表示，「如果英國要在2050年之前成功實現其碳中和目標，這種轉變需要以更具社會包容性的方式進行」。

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核稿編輯：翁世航