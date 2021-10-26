《星盤裡的人》：「上升雙魚」多半不易堅持己見，常常舉棋不定

文：愛卡（Icka）

因為愛：上升雙魚的故事

一枝草一點露，有人追求物質世界裡的影響力，也有人把家庭親情放在第一位，但如果將墨子提倡的「兼愛」設定為人生目標，這樣的選擇是否暗藏危機？這股熱情可以持續多久？會不會終究遍體麟傷而不得不向現實妥協？

衍綸是懷抱這股信念的實踐者，他在2013 年成立了專屬女性的「「她渴望」SheAspire」平台（以下簡稱「她渴望」），報導各行各業女性人物的故事，分享她們的經驗、觀點與方法，鼓勵有類似背景的姊妹們從中找到改變和成長的契機！

衍綸來自南台灣的小康家庭，排序老三的他，上有二個姊姊，家中經營零售雜貨的生意。衍綸說父親的嗓門很大，和母親說話的音量形成鮮明對比，容易給人脾氣不好的錯覺。但是父親胸襟慷慨，對經濟有困難的鄰里相當大方，是個樂於助人的好心人。

衍綸的母親，則是一位沉默、壓抑的女性，一直忙於家務，不曾為自己發聲。當年母親和父親見過兩次面之後，便在舅舅的慫恿下出嫁。父親的性情沒什麼大缺失，是個以滿足生活所需為優先的人，然而對於喜歡閱讀瓊瑤小說，生性浪漫的母親而言，兩人的個性南轅北轍。雖然互動上不曾惡言相向，卻難找到理想的相處模式，久而久之就漸行漸遠。

自就學以來，衍綸向來名列前茅，他一度以為未來會在學術領域裡啟發莘莘學子；然而卻在赴紐約就讀職能治療研究所半年後，發現當時的生活不是真心渴求，便毅然中斷了為履歷加分的大好機會，也在回台工作不久，離開了世俗認為金飯碗的醫療產業。

這種不從流俗的風格，也展現在他選擇「她渴望」平台的經營上。家人對於他投入社福事業，難免擔心平台的營運狀況，也關心他的生活品質。他淡淡地說：「家人談不上支持，加上我一向是先斬後奏，他們也只能接受。」

在診所工作的期間，衍綸常見許多病患身旁，都有一位如影隨形的女性照顧者。這些女性不只照護病患，往往還得肩負起家庭經濟支柱的責任，她們需要更多的精力與資源，才能穩定生活中的一切。

小學時期就已心懷「利他」觀念的衍綸，在讀了《史懷哲傳》這類故事後，覺得取之於社會，用之於社會是再自然不過的事。基於工作中的所見所聞，他開始思索未來的定位以及自己能有哪些貢獻？於是拿起紙筆，透過文字提供素昧平生的女性們另一種支持。

「她渴望」成立初期，衍綸一人包辦採訪、攝影與文字內容，為了做到專業，沒有媒體工作經驗的他，二話不說地跑去學習攝影和剪輯。第二年起，他開始邀約朋友和志工加入，目前成員中有二位特約編輯、百位志工。

自「她渴望」籌辦活動與課程以來，衍綸將來自課程的收費、活動支付和社會捐贈，轉投入特殊境遇族群的公益教育與技能訓練，包括：創業沙龍、學童才藝課輔和戒毒班等等。如此運作暗藏衍綸的巧思，他希望活動參與者在自我成長的同時，一併協助特殊境遇族群獲得提升；當特境族群獲得更好的態度與能力回到社會後，自然能促使社會更加穩定與成長。

「她渴望」所有的活動中，回響最熱烈的是每年二至三場的公益彩妝，截至目前已經舉辦過二十九個場次。公益彩妝開始前會配合通路募集二手彩妝品，接著徵求志工分類、清理與分裝，並認養現場支援。最後招集活動的主人翁，如：弱勢、身障、視障、單親或低收等女性們。活動目的在於：讓參與者在專業彩妝師、髮型師、攝影師和志工的巧手下，看見自己久違的美麗。

衍綸了解這些參與活動的女性們之所以未能好好打扮自己，背後都藏著各自的原因，所以在活動中引導她們拿起鏡子與彩妝，並拍下難得的個人照或全家福；也期許參與者離開活動之後，善用學來的技巧，在不同場合中做出適宜的梳妝。衍綸說：「看見大家臉上的笑容，眼中的神采，以及離開會場時的自信身影，就是我繼續往前的動力。」

問到衍綸為何會以女性為服務族群？他說一開始只是想鎖定服務焦點，沒有特別的動機，後來是為了集中資源做出市場區隔，所以更專注於女性的規劃。然而發展至今，他才意識到這和母親有些關聯。由於他和二個姊姊的年齡相仿，母親長年忙於家務和張羅生意，加上和父親在生活上沒有太多交集，一直鬱鬱寡歡，從未站在自己的立場發聲或爭取權益。

雖然衍綸沒有聽過母親的心底話，但心思細膩的他擅長換位思考，心想可以為類似處境的女性們有所貢獻，協助她們找到自己的力量，於是腦中的輪廓慢慢成形。此外，由於先前從事職能治療的工作，他很自然地考量到身障、視障者的權益，他深深體會到生命中有太多意外，都會奪走人們自理生活的能力，如果能放寬參與活動的門檻，便能造福更多人，使更多人受益。

衍綸珍惜與每位參與者接觸的機緣，總是竭盡所能地讓前來參與活動，或課程的朋友，有所收獲與啟發，埋下渴望改善自我的種子。衍綸慷慨無私的付出，與畢生為非洲奉獻的史懷哲醫生無異，一樣令人景仰，我深感敬佩。

我們可以從衍綸的故事中看到幾個特質或生命處境：

利他胸懷，關護特殊境遇族群。 身為男性，卻留心女性成長議題。 母親在婚姻裡的身影，成為他創建「她渴望」的伏筆。 不追隨社會價值認同，專注於自認有意義的事物。

衍綸的星盤

Photo Credit: 心靈工坊

上升星座

神話中造就雙魚座的推手是摩羯座的守護神─牧羊神潘恩。某次河畔聚會，擅長吹笛的潘恩為眾神們演奏仙樂，不僅眾神聽得陶醉，也把怪物堤豐吸引過來。與會的愛神阿芙洛黛蒂眼看情況不妙，為了避免與兒子艾洛斯走散，便用繩子將彼此綁在一起，再遁入河中逃離現場。

巧合的是，令眾神急於走避的堤豐，也擁有在水中暢泳的能力。麗茲．格林分析：在這神話中，追逐者和逃亡者使用同樣的形態，象徵救世主與罪人有著同一張面孔，兩種作風不過是一枚硬幣的兩面。

雙魚座的符號♓ 便是神話故事裡遁入水中避險的愛神母子，不過符號裡的二條魚兒朝向相反，左側的魚兒順流而下，右側的魚兒則逆流而上。符號中的橫線將彼此相連，代表將事物的不同面向連接起來，也暗示著互為牽纏與束縛。

阿蘭．歐肯將這二條魚兒解釋得精采，他指出順流而下的魚，象徵「小我」，容易耽溺在五官感知的情緒世界裡；逆流而上的魚，則是「高我」或靈魂，有著不斷提升靈性層面的渴求。

從「小我」這端觀察，這條牽連是進化，從幼稚進化到純熟；但若站在「高我」這端，這條牽連是退化，有時二者之間的張力懸殊，容易借助上癮症來逃避。所以在兩條魚之間拉扯的是此起彼落的欲望，理想狀態下人們可以體會無窮無盡的本質，徜徉在愛和光明中；否則會被暗流帶到不見天日的深溝之中。

就我看來，衍綸站在高我這端，他非常清楚自己的目標和所作所為的意義，是理想狀態的展現，唯一可以詬病的是，他不注重自己的生活品質，晚睡早起，三餐不定時，總想著還能多做什麼，卻毫不在意自己需要什麼。

雙魚座一體兩面的矛盾，難以定論，所以上升雙魚多半不易堅持己見，常常舉棋不定。此外，雙魚座裡的恆星多數晦暗不明，加上神話中的愛神母子遇事躲藏，以致上升雙魚的形象中帶有退居幕後、害羞，與不爭的氣質。

我與「她渴望」配合的課程多在周六上午進行，但周末行程滿檔的衍綸，認為主辦方必須坐鎮跟課，課程結束後才趕赴其他活動。有時我延後下課耽誤他用餐，但他從沒有不悅的神情，直到我堅持，他才不再跟課。這樣尊重合作夥伴又體貼人心的衍綸，使我自慚形穢，自然更加禮遇「她渴望」的學員。

隨和的上升雙魚幾乎沒有尖銳的個性，略帶迷糊，容易遲到、迷路或不拘小節，希望快速融入外在環境，不喜歡突出或是引人注目。這些人在生命早期的變異性較大，可能缺乏重心，或是情感上無所依歸，如同浮萍一般頻繁地更換生活環境與工作，需要時間的帶領，慢慢釐清內在渴求和自我定位。

他們也容易在某個階段茫然失措，無所適從，發現以往奏效的運作模式全盤瓦解，被迫接受生命的帶領。回首時才發現生命中沒有亙古不變，接受無常才是最有智慧的選擇。

黃道中排序最後的雙魚座也與「蟄伏與準備」有關，代表奮力跳躍前的助跑，或是擲出重物前的扭轉動作，是為了下一個循環所孕育的力量。一般而言只要上升雙魚的守護星─木星、海王星沒有過多挑戰相位，這些人是善於事前規劃與擬定計畫的好手。衍綸每年約經手接近百場的大小活動，這絕對需要縝密推演地心思，可見他運籌帷幄的能力不在話下。

常態下，上升雙魚的傳統守護星木星會同時守護一宮與十宮，指向當事人與大眾或是公開事物的緊密度比一般人深厚，又或是期許自我要回饋社會，行事作風受人敬重。衍綸原本可以待在自己專業的領域裡大展拳腳，但卻呼應內心召喚走向人群，協助他人成就自我，也成就了自己。

書籍介紹

本文摘錄自《星盤裡的人：傾聽月亮、上升、上升守護星和太陽訴說生命故事》，心靈工坊出版

作者：愛卡（Icka）

【作者介紹】

愛卡，美國國際占星研究協會（ISAR）認證占星師、英國倫敦占星學院（LSA）職業占星預測合格認證。2017年11月踏上印度，私塾學習吠陀占星，持續研習中。曾師從《凱龍星》作者梅蘭妮．瑞哈特（Melanie Reinhart）、《家族占星》作者琳恩．貝兒（Lynn Bell），以及阿蘭．歐肯（Alan Oken）、諾埃爾．梯爾（Noel Tyl）、羅伯．漢德（Robert Hand）、蘇．湯普金（Sue Tompkins）等大師。

愛卡原本是職場裡的女強人，十五年前因次子腦部意外，就此回歸家庭，踏入占星領域。對人性好奇，條理清晰，擅長以生活案例介紹占星。愛卡協助審閱多本經典占星書籍，包括《家族占星》、《海王星：生命是一場追尋救贖的旅程》、《內行星：從水星、金星、火星看內在真實》、《火星四重奏：面對慾望與衝突的試煉》等。她也經營臉書粉絲頁【愛卡・愛占星】。

【本書特色】

國內首見，以占星「四大天王」──月亮、太陽、上升與上升守護星切入解讀星盤的專書。

銜接基礎星座書與占星專業書籍的最佳教材。

由符號意義切入，詳解占星文法，幫助學習者直接掌握核心語彙，按部就班上手。

用故事說星盤，透過詳解案例看懂人生與星盤的對應，也看見人如何超脫命運，活出自我。

Photo Credit: 心靈工坊

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航