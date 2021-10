《80/50兩代相纏的家庭困境》：80歲高齡父母，扶養50歲中年子女，這會是台灣的未來嗎？

文:川北稔

終身單身率節節高升與不離家獨立

從家庭生活的角度分析,出生於平成時代的年輕人生活也不同於過去的時代。男性的終身單身率截至一九八五年為一%至三%,到了二〇一〇年提升至二〇.一%,推估到二〇四〇年將暴增至二九.五%;至於女性的終身單身率到了二〇四〇年,可能由二〇一〇年的一〇.六一%增加至一八.七%(圖表2–1)。雖然不能一概而論,經濟能力確實嚴重影響結婚與否,尤其在日本,男性年薪愈低,單身比例愈高。

Photo Credit: 遠流出版 圖表2-1 終身單身率的變化 2010年之前的資料摘自國立社會保障與人口問題研究所編輯之《人口統計資料集2016》,2010年之後的推估數值摘自2013年的「日本未來推估戶數(全國統計)」。

除了單身人口日漸增加,與父母同住的比例也逐漸提升。四十歲至五十九歲與父母同住者在二〇〇五年為一百九十三萬二千人,到了二〇一五年增加至三百三十九萬八千人,與父母同住的總人數甚至超越獨居人口,其中無業人口為七十七萬三千人(圖表2–2)。

Photo Credit: 遠流出版 圖表2-2 40歲~59歲單身人口的情況 ※根據人口普查「家庭結構等基本統計」製表。

此外,又依據性別與地區而有所不同。二〇一五年人口普查顯示,四十歲至五十九歲與父母同住且單身無業者,男性占二.八%,女性占一.七%。而由地區分析,比例較高的是青森縣(三.一二%)、沖繩縣(二.九四%)、德島縣(二.八六%);比例較低的是滋賀縣(一.六七%)、福井縣(一.七一%)、東京都(一.八三%)。

第一章提到的內閣府的兩項調查(針對三十九歲以下者之調查與針對四十歲以上者之調查),是為了找出各地區繭居人口而特地進行,想必耗費了不少經費,其實活用既有的官方統計數據便能推算出可能孤立無援的人口。

可能導致全家一起垮的經濟因素

目前屬於「七〇四〇家庭」或「八〇五〇家庭」的人口日益增加。這些家庭的單身子女人數也隨之變化(圖表2–3)。

這些家庭的單身子女相較於同齡的獨居者,經濟較為拮据。根據公益財團法人年金與高齡化政策綜合研究機構(The Research Institute for Policies on Pension and Aging)於二〇一五年針對二千零八十三人所做的調查,年薪不滿一百萬日圓的男性占二五.四%,女性占三八.五%。其中從事非正職工作的男性占一九.六%,女性占三四.七%;無業的男性占一八.七%,女性則攀升至二〇.三%。儘管親子同住在一個屋簷下,子女這一輩屬於經濟弱勢族群,要是父母哪天衰老或病倒,難保不會全家一起垮。

下一代經濟拮据的典型例子,正是目前四十歲至四十九歲的人口。當年在泡沫經濟破滅初期,也就是一九九〇年代畢業與求職的年輕人,現在差不多快要五十歲了(一九九一年度大學畢業的新鮮人在二〇一九年將近五十歲)。二〇〇三年開始求職的世代在日本稱為「求職冰河期世代」,現在是三十五歲至四十九歲。近年來八〇五〇家庭與繭居狀態者高齡化之所以逐漸成為社會問題,正是受到這些年齡層的動向影響。

Photo Credit: 遠流出版 圖表2-3 「7040家庭」與「8050家庭」中的單身子女情況 ※根據人口普查「家庭結構等基本統計」製表。

第二次嬰兒潮世代與非勞動力人口的比例

進一步分析二十歲至五十九歲人口中各年齡層的「非勞動力」人口可以發現,無論是哪個世代,儘管一開始求職時不甚順利,大多數人在三十歲至三十九歲時都能有個穩定的工作,非勞動力人口的比例跟著下降;進入四十歲至四十九歲時離職率又再度提高,非勞動力人口隨之增加。其中又以第二次嬰兒潮世代,也就是一九七一年至一九七四年出生者(目前四十五歲至四十九歲者)的非勞動力人口比例持續走高(圖表2–4)。

Photo Credit: 遠流出版 圖表2-4 各個世代的非勞動力人口 ※根據下田裕介〈第二次嬰兒潮世代的真實情況:造成「不幸世代」的日本經濟與社會所面臨的課題〉(日本總研《JRI review》VoL.5, No.66, 2019)製表。

從家庭結構與人口變化剖析八〇五〇問題,會發現是必然且無法恢復原狀的課題。人口高齡化與不婚化的傾向預測會一直延續到二〇四〇年。八〇五〇問題的實際情況雖然近來才為人所知,卻絕非立刻就會消失的暫時現象,而是已經無法忽略的現實。

任何人都可能陷入孤立無援

現在獨居的人也好,和父母同住的人也好,步入晚年孤立無援並非少數人才會面臨的狀況。四十歲至五十九歲的單身人士與六十五歲以上的高齡人口逐漸增加,各自都可能面臨孤立無援的問題(圖表2–5)。

Photo Credit: 遠流出版 圖表2-5 不同族群的孤立無援風險 ※單身人口的資料摘自人口普查「男女別一般家庭與家屬」(2015),與父母同住者的資料摘自人口普查「家庭結構等基本統計」(2015)。

獨居的單身人士所面臨的風險是孤獨死。內閣府於二〇一二年調查六十五歲以上的獨居男女,結果發現高達四五.五%的人覺得自己極有可能孤獨死──無人送終,死後一段時間才被發現,遺體維持原狀。根據職掌法醫業務的東京都監察醫務院於二〇〇六年的調查,孤獨死以男性居多,五十歲出頭的個案也不稀奇,可能是因為孤獨死之前陷入無法維持健康與衛生的狀態,處於「放棄照顧自己」的境地。繭居狀態的單身者也是可能孤獨死的族群。

與父母同住的單身人士包括無業或處於繭居狀態,當父母生病或過世,失去家中支柱,整個家庭極可能分崩離析。為了照護父母而辭去工作的人也可能因為遠離社會的時間過長,產生社交恐懼,失去社會網絡,一旦父母過世,極可能面臨孤立無援的問題。

我們正處於所有人都可能孤立無援的時代。

全家一起倒下引發的棄屍事件

前面提及的個案至少還有支援人員關心,仍有一線希望防止這個家庭的社會網絡日漸薄弱。然而部分個案因為缺乏與外界接觸,無人發現其困境,最後全家一起倒下。例如繭居狀態或無業的子女依靠父母扶養,父母病倒後喪失經濟來源;原本負責照護父母的子女身體不適,無法再擔起照護責任等,其中甚至造成發現時已經全家死亡的悲劇。

這幾年來也出現好幾則新聞是父母撒手人寰後,子女無法採取適當的應對,疑似構成遺棄屍體罪。二〇一四年在愛知縣名古屋市,發生一起年邁母親過世導致女兒遭到逮捕的事件。女兒C(四十三歲)在母親(七十六歲)顱內出血、失去意識時無法對外聯絡與求助,母親最後死亡,警方以違背義務之遺棄罪為由逮捕C。

C在小學六年級時遭到旁人嘲笑外貌而拒絕上學。從此三十多年來一直繭居家中,只有將近二十歲時曾經去過醫院一趟。父親早在事件發生的十二年前過世,母女兩人仰賴母親的年金與存款過活。

然而該年春年,母親失智症惡化,又在家中骨折,無法外出。C必須擔起照護母親的責任,於是戰戰兢兢地開始出門。

「空白了三十二年,什麼也不知道,什麼也不會。」

「我能去××超市了。」

「收銀人員問我話,我答不出來。有人跟我搭話,我就很緊張。」

這是她當時的日記內容,看得出來儘管忐忑不安,還是嘗試與外界接觸。事件發生在她開始外出後一個月。

檢察官在法庭上詢問C發現母親失去意識時的心境,她表示:「我希望有人來救媽媽,不過害怕見人的恐懼心理壓過求助的意志。」六天過後,她才告訴住在市區的女性親戚「媽媽沒有呼吸」,對方因而報警。

法官看在C直到事件發生為止都努力照護母親的分上,最後判處三年有期徒刑,緩刑五年,交付保護觀察。據說她在法庭上表示:「我沒有好好振作起來,讓媽媽吃了很多苦,我很對不起她。」

書籍介紹

本文摘錄自《80/50兩代相纏的家庭困境》,遠流出版

作者:川北稔

譯者:陳令嫻

這是台灣的未來嗎?

七、八十歲高齡父母,扶養四、五十歲中年子女,

全家陷入孤立無緣的絕境……

當人生遭遇挫折,脫離常軌,

我們總還以為「家」可以靠,誰知道早就不能靠了?

深度探討日本重大社會議題──「8050問題」之專書!

精神科醫師、作家蔡伯鑫專業審定!

人口高齡化與未婚化、就業環境嚴苛、社會安全網不甚完備、「成年兒童」日益劇增、親子關係沒有終點……多重因素造成「7040問題」「8050問題」浮上檯面──七、八十歲的年邁父母與四、五十歲無業或繭居的子女同住,導致家境貧困,與外界失去連結。

2019年,日本發生一起震撼社會的弒親悲劇──七十多歲的前外交高官忍痛殺死四十多歲的繭居兒子。正當輿論圍繞在繭居族、啃老族等各種標籤,對當事人議論紛紛時,究竟是從什麼時候開始,一個家庭會陷入如此孤立無援,甚至走上絕路的地步呢?

現代家庭的深層困境──從「依賴共生」到「孤立無援」,最後「分崩離析」

【困境1】過度高漲的家庭期待

當需要他人伸出援手,我們第一個想到的多半是家人;當雙薪夫妻需要他人照顧子女,也是先拜託自己或配偶的父母;當一個人鑄成大錯,大眾總是一味指責原生家庭。

——「是家人就該幫忙!」「爸媽是怎麼教的?」這樣的單一價值觀成為每個家庭沉重的枷鎖。

【困境2】子女遭遇人生挫折,陷入「繭居」狀態

受到霸凌、遭逢事故、失去工作、經濟困頓、離婚喪偶……一旦在社會上碰了壁、脫離既定的人生軌道,只剩下「家」能接住這群人,於是家庭被迫承擔全責。

——「家」成為唯一的安全網,但究竟能撐到什麼時候呢?

【困境3】兩個世代的雙重孤立

社會普遍對「健康」的青壯年容忍低、支援少,無業或繭居的子女認為:「我做錯事了……」父母則感到「可恥」,同時自責,於是關起門來自行解決「家醜」。

——事實上,現代的家庭並不具備讓孩子心靈「復原」與重返社會的功能,使得子女問題更加隱蔽且長期化。

【困境4】從「7040問題」到「8050問題」,再到「9060問題」

隨著時間流逝,家庭資源耗盡、父母衰老死亡,脫軌的孩子依然回不了正軌,更失去了最後一道安全網。這個重擔將消磨整個家庭,直到分崩離析為止。

——親子關係沒有終點,最後全家「一同倒下」!

用「復原」的概念,拯救瀕臨崩潰邊緣的「極限家庭」

孩子獨立與否,並不完全是父母的責任。

遭遇人生挫敗的子女,需要的不是重新教育,而是被視為一個「成年人」。

「自立」,並非完全不倚賴他人,而是分散依賴對象。

高齡父母積極使用長照、家事服務;繭居子女認識義工、與同好交流興趣……有助於進一步向外公開家庭內部的困境。

家人相互扶持的同時,也邁向各自的道路、過上各自的生活。

——當每個家庭成員滿足各自現階段的需求,不再執著於身為「父母」或「孩子」的角色,就是走上「復原」之路。

全台第一本深度探討日本重大社會議題──「8050問題」之專書!從社會學視角與第一線支援人員互相對話,剖析現代家庭的深層困境。 今日日本,明日台灣!對於專業人員與政策制定者,本書直搗問題核心,並提出具體解法與嶄新視角。對於一般讀者,身處在高齡化與單身化的現代社會,「8050問題」將是必然且益發嚴重的社會問題,隱性貧困、孤立無援、兩代相殘,可能發生在你我的身上!

Photo Credit: 遠流出版

