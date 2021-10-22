【2021未來大人物 名單出爐】Stand for Good, Stand for Truth.

經過數月的徵件、評選與討論，在疫情暫歇之際，2021年20組「未來大人物」終於誕生！

這段期間我們看到、聽到來自台灣各角落、各領域的個人與團隊的發聲，在快速轉變、且充滿誤解與不友善的環境中，這群大人物們循著良善的脈絡以事實為基礎正在創造與衝撞理性社會，以實際行動正在為自己、為這個社會做改變，並積極且自信地展現了成功不同的樣貌。我們恭喜以下20組未來大人物，歡迎加入他們的行列，Becoming Aces！

本次評審以「感染力、行動力、創造力、利他性、潛力、影響力」為評選標準，經歷第一階段報名審查與第二階段面試審查後，展開全方位綜合評分和討論，最後在苦惱與膠著中，艱難地做出最後選擇。雖受限於名額僅能選出20組，但其他所有參與活動的優秀年輕團隊，也已全是眾評審心目中的大人物！期盼所有年輕團隊能持續向前邁進，一起為社會努力。

註：本公佈無排名，以姓名/團隊筆畫為順序。

我們在這些夥伴身上看見的，是年輕人無限的創造力和行動力。接下來，我們將透過報導、體驗活動...，貼近這群未來大人物，試圖從他們的視野看見這個世界的更多可能。

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同場加映：入選時刻

Photo credit: Cofacts_真的假的

Photo credit: Impact Hub Taipei 社會影響力製造所

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認識2021未來大人物：https://2021event.becomingaces.com/2021aces

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責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳