2021/10/22,
生活

存錢，不是規劃退休最好的方式？

存錢，不是規劃退休最好的方式？
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我們想讓你知道的是

三級警戒期間，有些老字號餐廳熄燈了，也有年資較長的工作者趁勢退休了，你也想像過你的退休生活嗎？

文：邵鈺珊

根據十月份的調查結果，近25%的網民預計在60-64歲之間退休、有22%的民眾想在65-69歲之間退休。相比於半年前，為了退休而開始投資理財的民眾，微幅上升了0.8個百分點。

那麼，到底要存多少才能退休呢？今年四月，網民預計要存夠1031萬元才能退休；但到了今年十月，民眾平均需要1148萬元才肯退休。可見疫情對經濟的衝擊，以及今年全球通貨膨脹壓力，提高了民眾對退休準備金的期待。

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這些退休準備金怎麼來？80.3%的民眾打算依靠退休前的儲蓄維持退休生活，但這樣想的民眾越來越少了，比起今年四月減少了1.4%。相反的，想靠退休前所買的金融保險商品及不動產維持退休生活的人增加了。

想要靠投資、保險、金融商品維持退休生活的民眾，半年來增加了3.2%；打算依靠退休前擁有的固定資產維持退休生活的民眾，上升了2.3%。此外，打算依靠政府的勞工退休金、補助過生活，或是想要在退休後繼續工作賺錢的民眾也都略微增加。

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靠投資進行退休理財的民眾佔大多數，但投資理財訊息從哪裡來？十月份民眾票選的前兩大消息管道來源，42.5%的網民相信投資理財網站 ，也有36%的網民從社群網站、論壇、討論區 獲取訊息。然而第三大消息管道來源，有28.7%的民眾選擇了親朋好友告知，取代了今年四月的電視報導。

那你呢？你怎麼規劃你的退休生活？

責任編輯：徐喬莉
核稿編輯：黃玟捷


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