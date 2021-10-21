陳同佳送台案：台港政府互批政治操弄

2018年2月，香港居民陳同佳在台灣旅遊期間殺害了女友潘曉穎，在香港被捕的陳同佳承認殺害女友並棄屍台灣。香港政府因為此案提出修訂逃犯條例，將中國大陸、台灣及澳門納入移交逃犯的目的地。港府此舉在2019年引發了長達數月的大規模「反修例」抗議活動（也稱「反送中運動」）。

香港特首林鄭月娥2019年6月宣佈暫緩修訂逃犯條例，後於10月23日正式撤回修例。

涉案的陳同佳因洗黑錢罪在香港被判處入獄29個月，於2019年10月23日刑滿出獄。據報導，出獄後陳同佳住在警方提供的安全屋中，但據《香港01》10月13日報導，陳同佳已經於三個月前離開安全屋，遷往遠離香港市區的地方，這意味著他已經是自由身。

「7次致電盼投案」

陳同佳此前曾表示，有意在香港聖公會教省秘書長管浩鳴牧師陪同下前往台灣自首，但至今沒有成行。

據港媒《香港01》獨家報導，陳同佳想來台投案卻因政治因素干擾一直無法成行。陳同佳的台灣律師去年10月曾與陸委會指定的內政部刑事警察局一名鄭姓股長聯繫。報導稱，陳同佳律師先後7次以電話聯繫鄭姓股長，但並無進展，最後被告知「不要再打了」。

Photo credit: Newscom／達志影像 陳同佳於2019年10月在香港出獄，據報導也已經離開警方提供的安全屋，目前是自由身

《香港01》取得的一份陳同佳代表律師發出的「刑事陳報狀」寫道，台港政府協商是否有成果，非一介平民陳同佳所能與聞置喙，希望地檢署勿誤解陳同佳故意消極不作為，誤解陳同佳並無自首投案意願。

變成政治事件

台灣行政院長蘇貞昌2020年10月曾表示，陳同佳不能自行赴台，台灣不會容許殺人犯自由來去，必須經過台港協商和特定渠道申請。當時就有分析人士指出，陳同佳案已從法律事件變成了政治事件，「台港雙方都互踢皮球不願處理」。

台灣陸委會被問到此事，多次強調「本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力的行使，須先由台港雙方政府談好相關事宜」，並要港府「務實回應早先台灣提出的司法互助請求」。

香港方面則堅持要陳同佳「自動投案」，表示「香港有關司法協助的條例不適用於台灣，特區政府不可能違反法例」，要台方先批准陳同佳入境，雙方警務單位再展開行程安排研究。

據《立場新聞》報導，受害者潘曉穎的母親在今年9月21日公開質疑香港警方保護「殺人犯」，錄音呼籲希望繼續追究事件，要求港府在本屆任期之內解決案件，並重新考慮讓案件在香港審理。

10月20日，潘母邀請陳同佳和香港保安局局長鄧炳強等人在政府總部外「公開對質」。不過據媒體報導，最終無人赴約。

鄧炳強批台灣政治操弄

鄧炳強近日接受《香港01》專訪，他表示希望「中國台灣當局憐憫一下潘媽媽」，讓陳同佳入境自首。

他也再次批評台方「政治操弄」。鄧炳強稱，台灣要求「司法互助」屬於政治操弄，「我沒想到有任何原因，能讓台灣當局拒絕一個願意自首的人入境」，還稱此案的處理簡單，不需要「域外法權」等方式，香港警方願意盡力配合台灣當局的需要。

鄧炳強還表示陳同佳如今已是「自由人」，是否到與台當局有所謂「邦交」的國家要求引渡也是其自由。

台陸委會：是港府政治操作

據《香港電台》等媒體報導，台灣陸委會在10月20日重申，台港政府必須先談好相關事宜，才有陳同佳赴台入境問題。

台陸委會再次強調，疑犯陳同佳到台投案絕非只單純批出簽證，而是涉及台港雙方管轄權及相關公權力的行使，因此必須先由台港雙方政府談好相關事宜。陸委會還表示，對於受害人家屬極度希望將疑犯繩之於法的悲痛心情感同身受，也有決心實現司法正義，還給他們公道，懇切呼籲港府盡快與台方溝通，進行相關司法互助，使疑犯得到應有的法律制裁。

此外，台陸委會也指責港府政治操弄，稱「港府面對受害人家屬，不但不思協助，竟然還有興致進行政治操作，陸委會感到不解與遺憾」。

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