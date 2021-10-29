周芬伶《情典的生成》：《小團圓》與《房思琪的初戀樂園》，以愛為名的誘姦與才子佳人情結

文：周芬伶

【禁果與樂園──《小團圓》與《房思琪的初戀樂園》中的文學與疾病雙重隱喻】

（前略）

以愛為名的誘姦與才子佳人情結

男女因生理構造差異，在性行為和其他動物無異，陽具以插入為主，以授精為導向，這種入侵的動作，無論在什麼樣的狀況下，都會讓初次目睹的女性震驚，不管在婚姻中，或有較長的熱身，都不會是愉悅的，就像九莉的第一次，她是深愛他的，但性行為的怪異還是讓她吃驚，且疼痛；而房思琪的第一次則被陽具塞入口中，她覺得自己被「弄髒」了。

女性的第一次以處女膜破裂落紅為主，「插入」、「破裂」、「落紅」都是破壞性、毀滅性的語詞，如果還有位階與輩分的差異，那產生的奴役感與屈辱感更深，這些都將毀滅女性的主體性，而淪為客體或他者化。性愛是奴役的王國，女性身體一再被插入與弄髒，自我粉碎；如性愛的操縱者一再強調這是愛。那麼客體可以自欺這是為性而愛的，或者為愛而性，如果騙不過自己，那自己就淪為性奴役王國的奴隸，因此落入性／愛的無間道。

無論是什麼樣的破處看起來都像誘姦，哈代的《戴絲姑娘》或齊克果《誘惑者的告白》、納博可夫的《羅莉塔》，以男性的角度來寫誘惑者的心理，然而女性在此書寫中是客體，她們真正的心聲為何？就算在女性意識發達的二十世紀以及現在，被誘姦的女人仍保持沉默，她們是「無人聞問的個體」，書寫也在黑暗大陸之中，更何況菁英才女，要揭露這件發生在自身的事件，需要冒著多大的危險，那將讓她們的優勢化為不堪，因此只有以文字翻轉弱勢，獲得一點自尊，這也是這兩個作家的書寫，勇敢與瘋狂之舉，因此特別值得注意。

然文字與肉體交織的雙重誘姦，這是「文學少女」最大的酷刑，當「說愛如說教」、「做愛如作文」，是文學的也是愛情的，或沒有了愛情也就失去文學（語言），這種「愛失禁」是文學病也是心理病，那一場又一場的性愛，如靈魂的絞肉機，少女被愛與語言囚禁，是從囚禁到文學，以及文學如何被誘姦，再到被囚禁的過程。這是文藝少女最為恐怖的惡夢，如寧喬愛玲所說「對文學的追尋同樣也逃入監禁的一種自我圈禁」。[1]

誘姦者以愛為名，卻只是片面要求被誘姦者，而男性需求是越多越好，這樣不對等的愛情，很快就會破局：

九莉想道：「他完全不管我的死活，就知道保存他所有的。」 她沒往下說，之雍便道：「你這樣痛苦也是好的。」 是說她能有這樣強烈的情感是好的。又是他那一套，「好的」與「不好」，使她憎笑得要叫起來。[2]

九莉要之雍作選擇，他說「要選擇就是不好」，九莉覺得這是瘋人的邏輯，這一段兩人倒說相當一致，只是胡說得更多：

愛玲道：「美國的畫報上有一群孩子圍坐喫牛奶蘋果，你要這個，便得選擇。美國社會，是也叫人看了心裡難受。你說最好的東西是不可選擇的，我完全懂得。但這件事還是要請你選擇，說我無理也罷。」她而且第一次作了這樣的責問：「你與我結婚時，婚帖上寫現世安穩，你不給我安穩？」 我因說世景荒荒，其實我與小周有沒有再見之日都不可知，你不問也罷了。 愛玲道：「不，我相信你有這樣的本領。」她歎了一氣、「你是到底不肯。我想過，我倘使不得不離開你，亦不致尋短見，亦不能再愛別人，我將只是萎謝了。」我聽著也心裡難受，但是好像不對，因我與愛玲一起，從來是在仙境，不可以有悲哀。[3]

當博學女子碰上博愛男子，必然會碰上「沒有選擇」的難題，或者「他有很多選擇」而「我沒有選擇」的難題，最後導致分手，時過境遷，多年之後才醒悟，自己只是眾多玩物之一，而愛情的動機遭到質疑，或誘姦或獻身或強姦，而以文學的話語開啟的對話，卻以謊言作結，這讓女方痛苦不堪。如張娟芬所說：

誘姦犯持以相誘的，不是別的，正是歷史、文學、藝術；真、善、美。房思琪像一個虔誠的教徒遇上了神棍，他對更高價值的信仰，被代理人給中飽私囊了。接下來有兩種可能的走法，其一是小說末尾劉怡婷的體會，「她恍然覺得不是學文學的人，而是文學辜負了她們」；也就是：信仰錯了。其二是林奕含在最終錄影裡問的，藝術豈能容忍巧言令色；也就是：信仰沒錯，神棍錯了。林奕含說話語氣溫婉，但只有說到巧言令色這一段，略微激動起來。在我聽來，他對李國華或胡蘭成說的是：你們這些欺師滅祖的傢伙。他寫《房思琪的初戀樂園》是清理師門，把文學的正典重新在自己手上建立起來。[4]

這裡是才子佳人（始亂終棄）的經典加上文學的經典，雙重的神話，多重的枷鎖，最後被語言弄捆綁而至瘋狂。有種說法：「強姦沒有性欲高潮，這是一種進入人體內的快速手淫。這不是性的，而是傷害。」[5]雖然傅科認為被強姦或誘姦有時還樂在其中，他舉波蘭斯基誘姦小女孩，當事人還打電話跟朋友討論這件事。有許多被性侵的人，可能當時渾然不覺，通常是多年後才感到傷痛。這種創傷也是延遲性的。

當誘姦被解釋為愛的一種，「愛上誘姦犯」這組語詞是有病的，作者也自知這說服不了自己，她們這樣自我洗腦，因之最後陷入瘋狂，語病與疾病同時存在。因此作者的譴責意味十分濃厚。

追溯張愛玲的一生，很複雜也很單純，不斷遷移與流動，造成寫作題材與文風轉變：國籍與身分轉變，讓她越走越在主流之外；家族陰影與才子佳人傳奇，成為她書寫不盡的泉源。

這是一種深度傷害造成的極度匱乏，更需要愛的理由，遭性侵的受害者，強迫自己相信對方愛自己，自己也是愛他的。甚至生出「絕配」、「超越世俗」的愛那種想法，這也是才子佳人的情結在支撐著受害者。

這讓張愛玲的小說與傳統小說有了承先啟後的關係，上接話本、章回，尤其是話本小說的才子佳人與骨肉離散故事，充滿底層的生命力，而在敘事藝術與境界的追求，直接受《紅樓夢》影響，如同曹雪芹與《牡丹亭》、《金瓶梅》的傳承關係。是為古代跨到近現代的重要聯結。

張與宋氏夫妻三人的年齡相近，家庭背景有許多相似之處，最大的交集是文學、英文、上海，在人生境界上，宋氏夫婦的宗教背景，讓他們常有忘我利他的情懷，對朋友更是肝膽相照。也就是說光宋一人已是奇人奇才，卻碰上另一奇人奇才結成夫婦，結識另一奇人奇才張愛玲，在先天上就屬奇緣。然張沒有宋氏夫婦的無私情操，對一向強調自私的她，從此有了人生境界追求的改變。

溫暖的家庭、犧牲奉獻的精神、融洽的人際關係，這都是張未曾擁有的東西，有才氣的人她見多了，大多自私無情、家庭破裂或關係惡劣。但有才氣又會生活與付出的才子才女，這是她從未見過的，現在她更嚮往這些，這也是她到美國之後，選擇賴雅的主要原因，在情操上，賴雅對朋友的無私、熱情，不是另一個宋氏夫婦嗎？

她的生活轉正之後，自然要發出「道德」的譴責書，經過時代變遷，才子佳人故事已成陳腐的套路，當博學的文學天才碰上博愛的「無賴」中年男子，創造另一種才子佳人文本的變種，它帶有濃厚的道德譴責意味。

而林卻在來不及遇到真正的知己前崩毀，她只有倒寫才子佳人故事，是對張胡戀或文本的顛覆，也是對文學與愛情的雙重瓦解，主要是裡面只有性，而沒有愛，或者說感覺不到愛，只有壓迫與誘騙是真的，與張相比，她更為不幸。

噤聲的女人——在陽具中心下失去話語權

「他硬插入我的嘴，我只能說抱歉」，沒有比這句話更能象徵話語權的消失，文中使用的警語、雙關語滿滿都是，怡婷的唇語、紋的「心語」，都是被阻斷的語言，而欲言又止說了一半的語言更多，如「我只能說抱歉」也是半語（抱歉我不喜歡、不願意、我想吐……），這話中有的話更令人尋味。其中有一長段她跟怡婷的唇語，怡婷認為她跟思琪有「我們」的語言，她質問思琪與老師也有「你們」的語言嗎：

小時候我們都說不學語言，可是我們之間不是語言還會是什麼？你們之間不是語言難道是什麼？我一個人在屋子裡好孤單，每次你回家，就像在炫耀一口流利的外語，像個陌生人。（思琪）我不相信你這個理論，我在「那邊」只有聽話的份。聽話本來就是學習語言，就像文革時的標語和大字報。你說對了，這正是文革，我在「那邊」的願望就是許願，夢想就是作夢。[6]

作者創造出怡婷這個角色，既是思琪的心靈姊妹，也是在事件之外唯一沒被污染的角色。她們所訴說的唇語，是自成一套外於成人世界的語言，也是作者在真理兩端的對峙與辯駁。她們在成人世界無法說出真話，只能用這種無聲的語言對話，因此更為赤裸與真摯。

也許作者要說的是話語很難抵達真相，話語也是套中套，一層又一層的套語，在李國華撕開她的衣服時，思琪說起跟怡婷求救的唇語「不要，不要」，而李國華誤讀為「婊，婊，婊，婊」，李國華說：「不行的話，嘴巴可以吧。」她說「我不行，我不會」，李國華硬插進她嘴裡她說的抱歉其實是：「我的老天爺啊！」在日記中，她解釋這句話：「我的老天爺，多不自然的一句話，像是從英文硬生生翻過來的。像他硬生生把我翻面。」這裡存在著嚴重的誤讀，也許李國華與房思琪們就是一場又一場誤讀，永無溝通的可能。

在純女性的國度，女人可以發明或改寫父性話語，然陽具侵入女體，以陽具為中心的父性語言更是另一種侵入與瓦解，已然潰散的女性語言只有重新以建構自己，然往更多元、多重、隱晦的方向走去，只有如此，她們保護了語言，也以語言保護自身。

對照《今生今世》與《小團圓》，這可能是張愛玲話說最多的戀愛，但是胡蘭成說得比她多得多，他掌握著詮釋權，沾沾自喜於在眾多女子中得意於情場，失意於政局，用金錢與權勢擺布弱女子，他書寫〈民國女子〉仍想在這場戀愛中奪得話語權，雖然他高度讚美了張，然他也高度讚美其他女人：

一、我們兩人在一起時，只是說話說不完。在愛玲面前，我想說些甚麼都像生手拉胡琴，辛苦喫力，仍道不著正字眼，絲竹之音亦變為金石之聲，自己著實懊惱煩亂，每每說了又改，改了又悔。但愛玲喜歡這種刺激，像聽山西梆子的把腦髓都要砸出來，而且聽我說話，隨處都有我的人，不管是說的甚麼，愛玲亦覺得好像「攀條摘香花，言是歡氣息」。[7] 二、我們兩人在房裡，好像「照花前後鏡，花面交相映」，我與她是同住同修，同緣同相，同見同知。愛玲極艷。她卻又壯闊，尋常都有石破天驚。她完全是理性的，理性到得如同數學，它就只是這樣的，不著理論邏輯，她的橫絕四海，便像數學的理直，而她的艷亦像數學的無限。我卻不準確的地方是誇張，準確的地方又貧薄不足，所以每要從她校正。前人說夫婦如調琴瑟，我是從愛玲纔得調弦正柱。[8]

經過張的調教，胡寫成《今生今世》，裡面自誇自滿自得之處甚多，在情感上他確實是「濫」、「無賴」，她寫《小團圓》說明自己，沒想到《今生今世》漫地開花，《小團圓》卻被封藏了，一般只把他的書寫當一面之詞，二○○九年《小團圓》正式出版，有種水落石出的感覺，張胡之戀已成一種新的才子佳人文本，他們各自的書寫成為互文，也是跨世紀大八卦，一時新的張粉胡粉繼起，當時林奕含十八歲，正經歷與老師的愛情震撼，對這樣的事件與文本自然銘刻在心。

在林身上我們看到張的影子，而新一代的張派，也就是八年級生，這被稱為「厭世代」的作者，他們的生命基底已不是明朗的，思維更是錯綜複雜，一生下來便是手機年代，電腦對文學的衝擊沒有想像大，真正的天敵是「智慧型手機」，它看來無所不能，Google大神、臉書、亞馬遜（在台灣可能是誠品、金石堂）、YouTube，食衣住行育樂全包，當大家都變成低頭族，誰有耐心再去讀文學經典，而成長在手機世代的房思琪，卻熱衷於閱讀文學經典；杜斯朵也夫斯基、湯瑪思曼、村上春樹……這像是四五年級生的八年級，在心靈上跟邱妙津、黃國峻、袁哲生更為接近，在文筆則是張腔的延續，造成她跟時代不那麼搭調，甚至是自己走著寂寞的文學路。

八年級作家也是遲到的，他們的上一代七年級作家，大多在二十歲出道，二十幾歲已大放異彩，三十歲攻占文壇，而八年級作家除了林奕含，冒出頭的還真的不多，她出書已經二十六歲了，旋即隕逝，然她發出的光芒，足可掩蓋許多人。

這是為什麼本論文要將她與張愛玲相提並論，就處女作而言，並不遜於張的「傳奇」，林的影響力與討論度更大，倒不是媒體效應，光是討論她的文學大家就很多，文學的意義更大。

八年級生這樣悲壯的上場，還有些微妙的社會因素，當台灣的同志平權與同婚變成重要議題，女性，尤其是「異女」的地位遭受前所少有的冷視，在女權的呼聲減弱，一直存在父權社會中的「厭女症」更加惡化，不只異男厭女，同男厭女更深，異女的地位表面上獲得提升，在公私領域，或潛意識裡，她們已游離至主流之外，異女的書寫也不再如前輩作家一樣吃香，以林這樣優越的條件，在公私領域受到的排斥，甚至成為性侵與精神病患，不能說跟整個社會長期對異女的漠視無關，因此林事件是女權的問題，也是人權的問題。

女性作家瓊・史密斯（Joan Smith）對《厭女症》（Misogyny）的解釋為：「廣泛存在於文學、藝術和種種意識形態表現形式之中的『病症』，表現為對女性化、女性傾向以及一切與女性相關的事物和意義的厭惡，並把婦女，尤其是婦女的性，當作死亡與痛苦，而不是當作生命和快樂的象徵。」[9]而性侵與性暴力是更為把男女間的衝突帶到極致，如寧靜戰爭一般。

這是只有在白色恐怖的威權時代才會發生的事啊，莫怪林說全天下最恐怖的暴力，不是集中營式的，而是房思琪式的。

胡蘭成對女性的「博愛」，是藉女性強化自己的男性，女性成為自我認同的工具，他說他愛女人，老的不喜歡，他偏愛無經驗的處女；而李國華慣對羅莉塔式的女學生下手，他們共同點是對女人造成的傷害無動於衷，正是這樣，厭女與羅莉塔交織，暴力與威權的陰影更重。

李國華也以胡蘭成自比，並套用他的話語：

他說：「我跟你在一起，好像喜怒哀樂都沒有名字。」房思琪快樂地笑了，胡蘭成的句子。她問他：「胡蘭成和張愛玲。老師還要跟誰比呢？魯迅和許廣平？沈從文和張兆和？阿伯拉和哀綠綺思？海德格和漢娜鄂蘭？」他只是笑笑說：「你漏了蔡元培和周峻。」思琪的聲音燙起：「我不認為，確切說是我不希望，我不希望老師追求的是這個。」[10]

房思琪不希望老師追求的是師生戀加才子佳人或天才組合，這種延用或盜用，引起房思琪的反感與反對，但永遠都是老師在說，並不聽她真正的話語，只有在事發多年後才吐露：

羅莉塔之島，她問津問渡未果的神祕之島。奶與蜜的國度，奶是她的胸乳，蜜是她的體液。趁她還在島上的時候造訪她，右手食指中指呈人字，走進她的陰道。把她壓在諾貝爾全集上，壓到諾貝爾都為之震動。告訴她她還是他混沌的中年一個瑩白的希望，先讓她粉碎在話語裡，國中少年還不懂的詞彙之海裡，讓她在話語裡感到長大，再讓她的靈魂欺騙她的身體。[11]

羅莉塔在話語中粉碎，身體被弄髒，文字還能再乾淨或完整嗎？這裡是羅莉塔的倒寫，羅莉塔的反思，《羅莉塔》原是滿是情色描寫與顛倒性欲的狂人告白，林卻將羅莉塔文本反過來寫，讓眾多的羅莉塔為中年老師瘋狂，或者自殺；原著的中年老師為羅莉塔殺人，林寫的卻是諸多羅莉塔，為中年老師崩壞，她們的快樂與痛苦，其實很難定義：

房思琪的快樂是老師把她的身體壓榨出高音的快樂。快樂是老師喜歡看她在床上浪她就浪的快樂。佛說非非想之天，而她在非非愛之天，她的快樂是一個不是不愛的天堂。她不是不愛，當然也不是恨，也決不是冷漠，她只是討厭極了這一切。他給她什麼，是為了再把它拿走。他拿走什麼，是為了高情慷慨地還給她。一想到老師，房思琪便想到太陽和星星其實是一樣的東西，她便快樂不已，痛苦不堪。[12]

這段文字的機巧與靈動，將不對等師生戀或誘姦描寫鞭辟入裡，她的文字也許不如張的華麗與氣韻生動，然批判與嘲諷的力道有過之無不及，她們的筆風有一脈相承的關係，說林是張的傳人亦說得過去。

如果硬要區分，「三三」文體在胡的這邊，與理學近，離紅學遠，許多被指為張腔的其實是胡腔，而林的書寫較近張腔，但又有胡的理學（胡理學），總之是奇妙的組合。

附註

寧喬艾玲（Ninh, erin Khue），黃素卿譯：《忘恩負義：亞美文學中債台高築的女兒》，台北，台灣書林，二○一五。 張愛玲：《小團圓》，台北，皇冠，二○○九，頁三○五。 胡蘭成：《今生今世》台北，遠景，一九七六，頁一三四。 張娟芬專欄：〈住在帝寶的孤兒——房思琪〉，二○一七年六月二十二日，https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=19318。 同註11。 林奕含：《房思琪的初戀樂園》，台北，游擊文化，二○一七，頁一八四。 胡蘭成：《今生今世》，台北，遠景，一九七六，頁一○九。 胡蘭成：《今生今世》，台北，遠景，一九七六，頁一一四。 瓊・史密斯（Joan Smith）既是小說家、記者、人權競選者，又是國際筆會前獄中作家協會主席。她曾在《獨立報》（Independent）等諸多全國性報刊上發表過文章，更在電台擔任定期節目播音員。史密斯先後曾出版過圖書《何將倖存》（What Will Survive）、《道德》（Moralities），以及受到高度讚揚的《厭女症》（Misogynies）與五部偵探題材小說。 林奕含：《房思琪的初戀樂園》，台北，游擊文化，二○一七，頁 八一。 同上，頁四七。 同上，頁 七二─七三。

相關書摘 ►周芬伶《情典的生成》：後張愛玲學與《紅樓夢》交織中的愛情主題

書籍介紹

本文摘錄自《情典的生成：張學與紅學》，印刻出版

作者：周芬伶

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自傳的改寫、神話的變形、創傷的揭露、疾病的隱喻、離散的困境……文學扣連生命的永恆命題，從張愛玲溯回《紅樓夢》，俱是愛情

張愛玲上追紅樓，下開後現代，她一個人走了好幾代，並以愛情將小說推向最前衛之處。

周芬伶三十年張學與紅學研究集成

追溯情典文本的生成

張愛玲如何在抒情傳統中別開生面成為聖手

以張愛玲為核心，上溯兩百年前《紅樓夢》的情癡幻愛，下推現代文學中創傷、疾病、流亡離散的女性書寫脈絡，深度分析張愛玲一生不斷變體轉譯的自傳書寫與古典小說的互文交織，她彌合古典與現代的分裂，追溯傳統，將之現代化，而愛情這亙古不衰的主題，正是她把握的關鍵，愛情是她最大的訴說，也是她自身的代名詞。

張愛玲曾說《紅樓夢》和《海上花列傳》是她一切的來源。

她詮釋經典，經典塑造她，她提出愛情，愛情也籠罩她，因此成為愛情小說「教主」。追溯張愛玲的一生，很複雜也很單純，不斷遷移與流動，造成寫作題材與文風轉變︰國籍與身分轉變，讓她越走越在主流之外；家族陰影與才子佳人傳奇，成為她書寫不盡的泉源。

她的才子佳人只是表面，骨子底是虛無的，非典型的才子佳人小說，創造出新的情典。穿過世情，洞視愛情的荒謬本質。

我的永不不是永不，我的永遠是永遠，我的愛是自然死亡，但自然死亡也可以很磨人和漫長。──張愛玲

◎邪惡母親與純真／世故的女兒一向是張作品中重要的主題，因此《雷峰塔》是少女成長故事，她逃離父親奔向母親，也是從傳統逃走向現代，《易經》則是切斷母子臍帶回返家園／樂園的旅程。小女孩成為救難英雄，她解救自己與同學，逃出戰場，回返上海。

◎文學的傳承道路如此不可思議地發生在宅世代、厭世代身上。所謂七年級說「張愛玲已不是問題」，是說已經可以越過去，我們卻在林奕含身上發現新的可能。誘姦與性侵的問題層出不窮，也許異女的問題一直沒解決，女權提升也是假象，訴說女性被父權與語言的作品並未終止。

◎文學的更替，不會是一刀切，或走極端，或許五四運動的全盤西化就是一刀切與走極端的例子，張愛玲不是國故派或復古主義者，她跟李維史陀或榮格一樣，是古老的象徵學者，認為人類的進步只是幻覺，只是原地踏步，或是變化而已。

本書特色

貫穿古典與現代三百年書寫的「紅學與張學」研究專論

愛情經典的確立與傳播脈絡的深入解析

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九