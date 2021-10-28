劉潤《商業洞察力》：一個比微信好十倍的產品，能打敗微信嗎？

文：劉潤

通吃模組

一個比微信好十倍的產品，能打敗微信嗎？

如果增強迴路遇到調節迴路，就會受阻；如果調節迴路遇到增強迴路，就會失控；如果增強迴路遇到增強迴路呢？就會贏家通吃。這就是「通吃模組」和其中唯一的基模「富者愈富」。

贏家通吃

假設一位非常優秀的朋友興奮地來找你，說他找到了微信的十大痛點，比如，只能加5000個好友、播放語音時沒有進度條、聊天群組沒有管理工具、不能限時私密聊天等等。而他要開發一個「來信」，打敗微信這頭「年邁遲緩的大象」，問你要不要投資他。

這個決策的本質，是對「一個比微信好十倍的產品能不能打敗微信」的預測。

能嗎？幾乎不可能。

有一個真實的故事。

在PC（個人電腦）時代，一位創業者興奮地來找我，給我看他「自主研發」的PC操作系統，說它比Windows好用十倍，一定能幫中國軟體業打敗微軟。

我說：「愛國，就做點真正對國家有貢獻的事吧。比如互聯網，比如人工智慧。就算你的操作系統真比Windows好十倍，也幾乎不可能打敗微軟了。」

因為即使這位創業者將自主研發的操作系統推薦給用戶，用戶覺得確實好用，而且是國產操作系統，必須支持。但他一定會問：「我常用的辦公軟體、財務系統、資料庫、CRM（客戶關係管理系統）、ERP（企業資源規劃系統）⋯⋯都在哪裡呢？」創業者只能回答：「這些暫時還沒有。但是你可以先用著，等用的人多了，那些軟體開發商就會來開發了。」用戶表示：「這些是我每天工作必須用到的軟體，沒這些軟體，僅有操作系統是沒用的。還是等你的軟體齊全了，我再用吧。」

創業者只好去找軟體開發商，讓他們在他研發的操作系統上開發軟體。即使軟體開發商覺得這個操作系統不錯，他也一定會問：「你有多少用戶呢？」創業者只能回答：「我們還沒有用戶，但是你先開發，等應用軟體齊全了，用戶自然就會來了。」軟體開發商則表示：「為你開發軟體，我需要投入400個人幹三年，還是等你用戶過億，再來找我吧。」

沒有用戶，就沒有應用軟體；沒有應用軟體，就沒有用戶。國產操作系統的對手其實從來都不是微軟，而是一條「前進一步，後退三尺，愈競爭愈遙遠」的負向增強迴路。

即便優秀如蘋果公司，它挑戰負向增強迴路20年，如今蘋果電腦的市場占有率依然不到10%，大量的人還是在使用Windows系統。這就是「富者愈富」這個模型的力量。

什麼是「富者愈富」？「富者愈富」的全名是「富者愈富、窮者愈窮」。戴上洞察力眼鏡，你會發現它的本質是，當資源總量有限時，搶到最多資源的正向增強迴路會啟動所有競爭者的負向增強迴路，導致贏家通吃。

Photo Credit: 寶鼎出版

那怎麼辦？

蘋果公司決定不為打翻的牛奶哭泣，轉戰下一個戰場，建立全新的正向增強迴路，等待微軟迎戰。這個戰場就是手機領域。

在iPhone的世界裡，當App開發商和手機用戶之間「你愈多我愈多、我愈多你愈多」的正向增強迴路正式浮出水面時，微軟大吃一驚，趕緊加入戰局。但是蘋果的「富者愈富」模型已經成型，強大如微軟，也只能變得「窮者愈窮」。

微軟新任CEO薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）決定，不為打翻的牛奶哭泣，放棄手機業務，轉戰下一個戰場，建立全新的正向增強迴路，等待蘋果迎戰。這個戰場，就是雲端運算領域。

所以，要想解決「富者愈富」模型帶來的「窮者愈窮」的問題，方法就是不要戀戰，你拿下一局，我就跑步進入下一局。

20世紀末、21世紀初，大量以愛國之名拿著國家補貼開發PC操作系統，挑戰「富者愈富」模型的公司，最終無一倖存。如果它們沒有戀戰，而是跑步進入下一局，發展材料技術、基因科技，甚至是人工智慧，也許今天中國已經有100個華為公司了。

回到開篇的問題。「一個比微信好十倍的產品，能不能打敗微信？」答案是否定的。打敗微信的，可能是抖音，可能是穿戴裝置，可能是人工智慧，但不會是一個比微信好十倍的微信。

四個「總量有限的資源戰場」

那麼，在商業世界中，有哪些「總量有限的資源戰場」必須要跑步進入，以免別人成功構建「富者愈富」模型，啟動我們的「窮者愈窮」呢？你需要關注下面四點。

第一，用戶

前文提及的PC操作系統、手機應用程式商店以及微信，都是在「用戶」這個總量有限的資源戰場裡競爭，用自己的正向增強迴路，啟動別人的負向增強迴路。這場競爭，旁觀者驚心動魄，參與者一路狂奔。

第二，資本

本金愈大，投資收益愈大；投資收益愈大，本金愈大。這個正向增強迴路一旦形成，也很難扭轉。比如，科技愈來愈先進，世界愈來愈文明，人類的貧富差距也愈來愈大。

2010年，全世界最有錢的388人所擁有的財富，超過最貧窮的那一半人口的財富總和。388人，一架「波音747」飛機就能裝下。2014年，這個數字變成了85人，一節高鐵車廂就可以裝下。2015年，這個數字變成了62人，一輛大巴就能裝下了。2017年，這個數字已經變成了8人，一輛商務車就足夠了。

在「資本」這個總量有限的資源戰場，搶到最多資本的正向增強迴路，必然會啟動所有貧困者負向增強迴路，導致「富者愈富、窮者愈窮」。

第三，規模

有些產業的競爭，本質上是規模之爭。比如延長線產業的競爭。假設做1個延長線模具的價格是100萬元，A公司用這個模具生產了1萬個延長線，每個延長線均攤模具成本100元；B公司生產100萬個延長線，均攤成本降到了1元。假如材料成本是30元，為了不虧本，A公司必須將延長線賣到130元以上，B公司則可以只賣31元。

定價31元當然比定價130元賣得好，於是B愈賣愈多，均攤價格愈來愈低，然後就賣得更多；A愈賣愈少，均攤價格愈來愈高，然後就賣得愈少。

規模效應，是「富者愈富」基模的一個別名。

第四，品牌

愈有品牌，客戶和優秀資源就愈會向你聚集，你的品牌光環就會愈光芒四射，然後品牌價值愈高。對個人也是一樣。

我曾給一家創業公司投過50萬元，但後來專案失敗了。雖然我們沒有「股轉債」條款，但創辦人對我說：「我承諾過你，如果賠了我承擔。我會說到做到。」

後來，他真的每個月都給我轉一萬多塊錢。過了一段時間，我說：「不用轉了，這些錢就留在你那裡。以後不管你創業做什麼，把它折成我的股份就好。」

最需要理解通吃模組的是身處資源總量有限戰局中的創業者。這些戰局是：用戶戰局、資本戰局、規模戰局和品牌戰局。它們就是你的商業和人生中最終可以贏家通吃的起跑線。

書籍介紹

本文摘錄自《商業洞察力：9大基模 × 3大思維 × 3套實踐方法，透視商業本質，擁有開掛人生！》，寶鼎出版

作者：劉潤

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熟悉9大基模，掌握未來方程式的公式解

2018年初，投資比特幣成為熱潮；回到那個時間點，你會投資挖礦機加入礦工行列嗎？

正解：不能在極短時間內完成投資、挖礦、套現、離場，就不要參與。

→ 「公地悲劇基模」是比特幣挖礦收益分配模型的核心，如果錯過離場時機，挖礦機產生的電費成本將超過收益，最終將賠得血本無歸。

知識付費平臺發現銷售額不如預期，銷售總監提議推出「吃到飽會員卡」提昇業績，如果你是老闆，你會批准這個計畫嗎？

正解：最好三思。這個計畫雖然可以提振短期收入，卻會對長期收入造成更深傷害。

→ 吃到飽會員卡是「飲鴆止渴基模」，不按課程付費的銷售模式將導致優秀作者無法獲得相對報酬而流失，優秀作者離開將加劇忠實用戶流失，公司只好再降低付費內容的價格⋯⋯形成惡性循環。

1970年代，寶僑為了提高市占率突然進行大規模打折促銷，導致盟友沃爾瑪的通路利潤銳減。沃爾瑪決定回敬寶僑，大量囤積寶僑的打折商品，等恢復原價時再賣出，使寶僑的促銷預算都變成沃爾瑪的利潤。這場戰爭，最後誰贏了呢？

正解：兩方都不會是最後贏家。寶僑和沃爾瑪的關係互利共生，為了自己贏而中傷對方，最終兩敗俱傷。

→ 寶僑和沃爾瑪上演的是「意外之敵基模」，想改善自己業績，卻意外傷及盟友而反目成仇，誰也沒得到最後的好處。

3大思維破除思想誤區，提昇思考維度

一道「銷售額＝流量×轉換率×客單價×回購率」公式，就可以知道餐廳的經營邏輯：短期生意靠流量，長期生意得靠回購率。

→ 建立公式思維，世界在你眼中就不再只是單獨的「要素」，而是能更清楚它們之間的「連接關係」，對症下藥。

擁有局部思維的人會說產品、管理或是合作夥伴決定一間公司的存亡。頂尖高手卻會說時代、戰略、治理和管理才是影響要素，而且時代高於戰略，戰略高於治理，治理高於管理，層次分明。

→ 層次思維能讓你站在更高的位置思考問題，看到更大的格局，在考量整體最大利益下做出最小的犧牲。

向頂尖企業學習，要先學會「看過去」。學習谷歌就要學2000年的谷歌；學習蘋果就要學1997年的蘋果；學習微軟就要學1985年的微軟。

→ 這是演化思維，現在企業成功的原因，並不一定是它為什麼能走到今天的原因。將萬物裝上時間軸，看過去、看現在、看未來，觀察萬物在時間軸上如何變化。

3套終身實踐方法，將洞察力愈練愈強大

儲備模型：想要練就快速洞察本質，必須將大量的模型植入腦中，因應各種變化的速度才能愈來愈快。 不斷追問：追問就好比逆著長長的因果鏈，不斷向上追溯原因，能將你的洞察力磨練得一針見血。 多打比方：打比方的基礎是同時理解兩件事的本質，需要具備建立新模型和儲備舊模型的能力，這是訓練洞察力最有效率的方法。

利用9大基模打穩洞察力基底，再用3大思維和3套方法將洞察力磨利，學會善用洞察力，你將能自由穿透複雜世界的表象，直擊問題重點，破解各式難題，以開掛的姿態迎接未來！

本書特色

作者具豐富的戰略顧問實戰經歷以及深厚的商學知識，過往課本上的理論都從作者經驗中獲得驗證，是一本知識與技術含量並存的書籍。 淺白易懂的口吻搭配案例講解艱澀的理論，內容深入淺出，脈絡推疊順暢。 使用大量圖表輔助，引導讀者輕鬆理解商業理論架構，進一步建立屬於自己的模型。

Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九