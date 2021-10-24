《穿越福爾摩沙1630-1930》：1782年台灣南部發生重大災難，乾隆皇帝意識到人民的不滿

文：龐維德（Frédéric Laplanche）

一七八二年大災難的相關消息

一七八二年，台灣南部發生重大災難，由於災情極其慘重，連當時的法國報章都加以報導（由於福爾摩沙島還鮮有人知，此前幾乎不曾出現相關新聞）。不同的法國評論者之間甚至開始爭論那場災難的真實性與成因：究竟是地震、特別猛烈的颱風，還是海嘯？就目前所知，海嘯或特別猛烈的颱風這兩個假設似乎比較接近事實，可為一七八二年那場巨災提供解釋，儘管理論上台灣西南部不容易遭受海嘯侵襲。

一七八三年八月十二日星期二的《法蘭西公報》（Gazette de France）[1]對此作了以下報導，還附帶提及這場災難與乾隆皇帝人氣下滑之間的關聯。根據這段記述文字，乾隆帝意識到人民的不滿，並嚴懲他認為應該負責的官員。

Photo Credit: 八旗文化出版 一七八三年八月十二日的《法蘭西公報》內容摘錄。

去年五月二十二日，福建[2]沿岸海水上漲到驚人高度，八小時內幾乎完全淹沒三十里[3]外的福爾摩沙島。水退以後，多數聚落已化為成堆瓦礫，島上眾多居民中一大部分遭到掩埋。中國皇帝為了親自了解這場災難造成的後果，從首都出發視察；走訪各省期間，他耳聞人民在若干官員欺壓下發出的聲聲怒吼；據說他為此主持正義，讓三百名官員人頭落地。

一名生活在北京的天主教傳教士（姓名不詳）透過一七八二年十月二十日的信函，向路易十五的大臣昂利．貝爾坦（Henri Bertin）彙報他得知的情況，信中轉述了大清皇家當局發布的官方報告。當時大清政府非常關切謠言四起、假消息傳播的情形，也亟於展現皇帝對台灣居民的掛念。

海水幾乎使中國失去它最美的海上疆土之一。台灣島——歐洲人稱為福爾摩沙島——險些被高漲的潮水吞沒。根據本地報導的記載，貫穿台灣島的山脈一部分坍塌消失，其他部分宛如天翻地覆，相當比例的居民不幸遇難。連續數天期間，京城中盛傳這些消息。為了平息相關謠言，政府廣布台灣所屬轄區官員向皇帝稟報的確實狀況，讓民眾知道在帝國境內這一小片領土上發生的事。我所能做的最好的就是轉述他們的報告。

中國官員呈給皇帝的奏報內容如下：

「福建省與浙江省大總督陳氏[4]、福建巡撫及其他官員謹向皇上奏報甫於台灣發生的災難。 穆和藺[5]及台灣島其他主要官員來函告知，陰曆四月二十二日（一七八二年五月二十二日），極端猛烈的巨風伴隨暴雨和前所未見的海潮襲台，令他們從yu時到ouei時（中國的時辰是我們的兩倍：yu時從清晨三點到早晨五點，ouei時從下午三點到五點）[6]，不斷擔心遭海水吞噬，或被埋入大地深處。這場可怕的暴風雨同時在四方爆發，並在那整段時間內維持相同威力。法庭、公共糧倉、軍營、鹽倉所在建築以及鹽場統統坍塌，完全損毀；商人、工匠的店鋪以及百姓的房舍多數傾倒，剩下瓦礫成堆，滿目瘡痍。 港內原本停泊了十七艘戰船，其中兩艘消失不見，兩艘斷成碎塊，還有十艘嚴重毀損，完全不堪使用；其他規模較小的各式船隻本有一百餘艘，結果也遭遇相同命運。大約八十艘被吞沒；五艘才剛裝滿稻米準備運往福建的船沉入海中，高達十萬斗[7]的貨物化為烏有。至於其他大大小小還沒進港的船艦，有十或十二艘噸位最大的船被淹沒；比較小的船隻以及為數可觀的舢舨和其他各種舟楫徹底消失，連碎片都沒留下。 由於全島淹水，糧食不是被沖走，就是損毀得無法食用，若直接取食會危害健康；農作物也全數泡湯。這只是倉促寫成的報告；等我們得到更詳細的消息，我們一定會盡快通知。 收到穆和藺及其他主要駐台官員這封信以後，我竭盡所能為這個受災島嶼提供所有我能動用的救援力量，我命令台灣巡道和總司庫以最詳盡的方式調查沉沒船艦和毀損房屋的數目，以及流失被毀的鹽和其他糧食。我也囑咐他們儘早重建法院、糧倉和其他公共建築，派員尋找消失的船隻，修補尚堪用的船艦，迅速前往最近地區調用鹽和其他必要民生補給；尤其重要的是確實調查人民遭受的各種損失以及喪生民眾的精確數目，以便我能親自稟報皇上（……）」

中國皇帝親自發布了這些細節，並附上以下這封寫給總督的信：

「閩浙總督陳輝祖[8]及其他官員向我稟報了福建省下轄行政區台灣島發生的悲慘事故。他們在奏報中說，四月二十二日……（皇帝在此重複了前述信函的內容，然後繼續行文如下）。我命令總督詳實調查台島居民此次遭受的各種損失，並以最詳細的方式向我報告，以便我能提供他們修補損失所需的所有救援。我打算動用自己的經費，請人重建倒塌的房屋以及修復受損房屋，分配糧食和所有亟需物品。 我要求這項任務確實執行，務須惠及所有面臨這種困境的民眾，無一例外；若有任何一人受忽略，我將感到不悅：因此我特別叮囑，務必認真行事、確實調查。我希望我的子民對我關愛所有人的心意不會有一絲懷疑，希望他們知道，那些離我最遠的人，與那些在我眼前、我能親見他們的需求的人，我都同樣珍惜。至於我損失的戰艦，以及法院、糧倉和其他公共建築，務求按原樣重建，並依據妥善制訂的方法，向國庫申請這些支出所需的費用。相關人員事先估算支出金額，事後向我呈報結果即可。」

附註

譯注：《法蘭西公報》（Gazette de France）是法國出版的第一份周刊，原名《公報》（La Gazette），一六三一年創刊，一七六二年更名為《法蘭西公報》，一七九二年成為日報，發行至一九一五年停刊。 原文拼寫為Fo-kien。 約一百五十公里。 即閩浙總督陳輝祖，原文僅寫出其姓氏，拼為Tchène；福建和浙江在原文中分別拼寫為Fou-kiene及Tché-kian-ya。 原文拼寫為Mou-ha-lane。 原文此段說明可能有誤；寅（yin）時是指清晨三點到五點，未（wei）時是指下午一點到三點。 譯注：清代度量衡中的斗大約相當於十公升，法國舊制中的斗（boisseau）則約為十三公升，在此似難確知原作者是採用法國的boisseau，還是用這個法文字指中國的斗。 原文拼寫為Tchen-hoei-tsou。

相關書摘 ►《穿越福爾摩沙1630-1930》：法國旅人記述原住民征戰行為的凶殘，也看到一些漢人所不及的美德

書籍介紹

本文摘錄自《穿越福爾摩沙1630-1930：法國人眼中的台灣印象》，八旗文化出版

作者：龐維德（Frédéric Laplanche）

譯者：徐麗松

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

以法國第一手史料、法國視角，重現鮮為人知的台灣地方史！

近六十張來自法國國家圖書館的珍貴歷史照片完整公開！

探索原住民部落的外交官、充滿宗教熱情的傳教士、

雄心壯志的帝國軍官、到東方尋找機會的傭兵……

這些異鄉人為台灣記錄了高潮迭起的歷史，

其中寫滿悲劇的不確定，激盪著人類的衝突與意志的撞擊。

從士兵的隨手筆記到水手的航海日誌，從神父的傳教紀錄到報刊的評論文章

透過法國觀點的奇詭稜鏡，凝視一段四百年前開始的傳奇……

十七至二十世紀是帝國主義列強競逐世界的時代，也是台灣躍上世界史舞台，成為全球焦點的關鍵時期；當台灣被稱為福爾摩沙時，是一個主要居住著平埔族原住民，一個臣服於一家荷蘭貿易公司、與日本從事鹿皮買賣的島嶼，本書便匯集了一六三○年到一九三○年之間記錄台灣的法文歷史文本，以這些異鄉人的視角重新回顧台灣史。

書寫背景多元的法國人眼中的台灣印象

在本書中登場的法國人物背景多元，他們分別是：一六五三年為荷蘭東印度公司作戰的法籍傭兵、一六八三年意外見證鄭氏政權被清軍消滅的法國主教、一七一五年被康熙皇帝派來台灣繪製地圖的法國傳教士、一七八七年在台灣外海觀察原住民如何與清帝國對抗的法國航海家、一八六八年在泰雅部落度過兩年的法國副領事、一八八四年在清法戰爭中占據基隆與澎湖的法國士兵、一八九六年日治初期陪同日本將軍巡查島嶼的法國軍人。

當讀者在閱讀文本時不妨省思：對現在的台灣人而言，生活其中的這座島嶼在三、四百年前的樣貌，跟那個時代來自地球彼端的訪客所見的情景是否一樣陌生？地理距離與文化差異在那些昔日法國人內心所觸發的驚奇與訝異，或許與今日台灣人在看到十七世紀的福爾摩沙時可能感受到的奇異、陌生，甚至是某種弔詭的異國情調並沒有太大的不同。為此，作者龐維德在蒐集本書史料時也不由得有所體悟：「在福爾摩沙美麗的風景背後，這些法國人所見證的台灣更是一個面臨外來壓迫、暴力、內部族群間爭戰不斷的島嶼。然而，就在這樣的一片惡土上，台灣奇蹟卻出現了。」

直視歷史爭議，對於殖民主義的省思

在審思歷史上一連串對台殖民事業的同時，有一小部分人曾竭力主張廢除奴隸制度與殖民制度，大膽捍衛全人類的平等。例如馮秉正神父在十八世紀初期就為漢人盜取原住民的黃金、且其犯行不受懲罰一事感到憤慨；至於歐洲人的優越感，法國士兵莫里涅爾在一六五○年代也曾表現出疑惑的立場——他發現漢人有正面的部分（「熱衷做生意和讀書」），也有比較負面的部分（「他們心思靈敏，也相當狡詐」），不過同時他還指出自己不會低估漢人。

除此之外，與原住民的接觸也讓這些見證者有機會思考優越感的問題。不過必須注意的是，在這些觀察者眼中，原住民文明的優點經常是在與中國人（而非歐洲人）比較的情況下顯現出來的，而引發他們批評的，是漢人墾殖者在台灣的行為表現。甚至到了一八六八年，杰韓副領事還特別直白地悲嘆福爾摩沙最終是由中國人殖民，而不是成為荷蘭的殖民地；他認為荷蘭人才可能讓原住民有機會學習「如何生活和維護自己」，而漢人只是「剝奪原住民族的一切，卻什麼也沒讓他們學到」……

從漢人婦女與原住民婦女地位的差異看社會結構

在本書收錄的文章中，作者們的記述給予女性的能見度偏低，而這其中必然含有偏見的成分。不過女性能見度低想必也與當時的社會實況有關，因為那時的女性有時還處於相當邊緣的狀態，主要扮演屈從的角色。

在十七世紀中期，法籍士兵莫里涅爾就帶著責難口吻指出，漢人婦女被迫關在家裡，出行時必須戴面紗並且有人陪同，她們因為纏足習俗導致行動不便，也不能與男人同桌用餐，男性則可以休妻或把她們賣掉，「好像在販賣一般的商品」。從十八世紀開始，來自法國的見證者們對原住民社會中的女性地位顯得相當讚賞。馮秉正神父寫道：「女人不會像在中國那樣被人買賣」；家庭是圍繞著女性建構和延續的，因此人們偏愛生女孩而不是男孩。十九世紀時，杰韓副領事將原住民婦女描述為她們丈夫「名副其實的合夥人」，原住民婦女如果與漢人結婚，就會成為「自然而然的中介者」，在部落與漢人社區的交易活動中扮演極其重要的角色。

本書所集結的文章大部分是這些法國人在島上親身經歷的故事，並加上幾篇選自法國報刊對於台灣概況的報導。匯集在此的文本原先相當零散，而且大都已被世人遺忘，不過從檔案庫深處挖掘出來匯集成書以後，它們終於能為福爾摩沙歷史所構成的壯闊史詩賦予另一番立體風貌；而透過法國人好奇和驚訝的眼光，這些法國旅人在台灣的遊歷見聞，也意外為台灣史研究提供了一個新穎且獨特的外部視角。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九