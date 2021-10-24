《穿越福爾摩沙1630-1930》：法國旅人記述原住民征戰行為的凶殘，與一些漢人所不及的美德

文：龐維德（Frédéric Laplanche）

法國人看待原住民時顯現的種族主義與偏見

從十七世紀開始，來到福爾摩沙的法國旅行者一直對原住民深感興趣。起初這也無可厚非，因為那時島上的人口主要是原住民，連西部平原也不例外。不過中部和東部也生活著一些排斥外族的族群，他們先後反抗荷蘭人及大清帝國的殖民及統治，當時外界只能透過傳言知道他們的事，而他們的生活方式令人匪夷所思，激發外人的強烈好奇。

人類遇到屬於不同文明的同類時，經常會產生某種優越感，本書中的法國旅行者也不例外，他們深深相信自己比較優秀。雖然如此，他們還是認同原住民的某些優點：早在十七世紀，原住民就被描述為高大、強健，擁有超乎凡人的體格，特別是無與倫比的跑步速度與耐力，以及令人驚嘆的狩獵技巧。

法國旅行者的記述當然也會強調原住民征戰行為的凶殘，尤其是砍頭和保留首級的做法，以及儀式性的食人習俗，不過在那些年代，殘酷和暴力是許多社會的共同特質，因此旅行者會將這些做法與原住民的敵人——漢人——的殘忍相提並論。

旅行者們也在原住民身上看到一些漢人所不及的美德：他們被視為比較坦率、誠實、可靠，也比較有正義感。旅行者還在原住民族中觀察到一些似乎值得推崇的社會特徵，例如相較於漢人社會，婦女在群體中的地位相對較高。無庸置疑，「善良野蠻人」的主題從十七世紀開始就普遍存在於這些旅行者的記述中。

原住民之所以令某些旅行者留下良好印象，有時是基於記述者本身的一些期許，例如十八世紀時，馮秉正神父希望有朝一日能讓這些人群皈依天主教，而漢人似乎排拒這個宗教的誘惑。他將原住民稱為「原有居民」（naturel，原意為「天然人」），這個詞語的意涵比當時通常採用的「野蠻人」（sauvage）正面許多。不過，他主要是把原住民看成潛在的「美好收成」，意思是有朝一日能受到感化、接納天主信仰的眾生。

法國人也有興趣了解原住民的政治風俗，以及他們遴選治理人員的方式。一八八二年，法國駐北京公使館前醫生艾內斯特．馬丁（Ernest Martin）在《民族誌評論》（Revue d’ethnographie）發表文章，用以下文字描述原住民部落的政治制度：

每個生番[1]部落都由一名頭目治理，頭目對所有其他成員行使絕對管轄權；出征和狩獵行動由他負責規畫。 頭目職務不屬於世襲，也就是說，如果頭目的兒子不具備繼承父親的職務所需的特質，他可以指定他認為適合的人選擔任這個工作。有幾個南部部落乍看似乎由女性治理；這的確是事實，不過婦女只是在丈夫的葬禮期間暫時行使治理權，等到葬禮結束，就會把權力移交給獲指定的繼任者。 也有一些情況是，部落頭目出行遠征時，把權力委託給他的妻子；在丈夫遠行期間，妻子會一直擔任部落的統治者。 在平埔番[2]的部落中，每個村社都由一名人民選出的首領治理；他擁有司法管轄權，並負責解決所有爭議。

旅行者們也會思考福爾摩沙原住民族的起源：他們來自哪裡？與哪些其他文化有關？他們研究原住民的語言和體格特徵之後得到的結論是，這些原住民與馬來人和玻里尼西亞的海島民族有關。不過這項結論依據的是許多假設，並且引發諸多問題。拉伍．吉哈．德維亞勒（Raoul Girard de Vialle）曾在一八八五年的《人類學評論》（Revue d’anthropologie）中寫道：

馬來—玻里尼西亞人想必是透過一連串入侵行動殖民福爾摩沙，而不同殖民行動的發生年代想必相隔久遠；我認為光是以下事實就足以證明這點：雖然島上不同的山地部落具有共同的人類基底，但我們可以觀察到他們之間的差異非常大。

進入十九世紀以後，歐洲人對世界各地的「野蠻」或「原始」民族產生了一種新的偏執：他們要藉由科學證明某種人類演化理論，可用來將不同人類群體從「最原始」排序到「最進化」，而其結論當然是歐洲人比所有其他民族更優秀。十九世紀數十年間，建立這套分類方式的主要工具是人體測量學，特別是「測顱法」（測量頭顱的大小與形狀）；除此之外，當然還有膚色——根據這種理論，膚色代表人類演化的程度，膚色愈深，演化程度就愈低。

儘管所有科學觀察從一開始就否定歐洲人比較優越的觀點，但這套偽科學仍意圖確證與歐洲人的優越性有關的各種偏見，數以百計的學者在十九世紀期間鑽研這些問題，發表幾千幾萬頁的研究論文。這些研究在那麼長久的時間中如火如荼地進行，其實可能代表一個很簡單的跡象：隨著歐洲人與其他文明的來往日益頻繁，他們意識到他們假定的優越性終究站不住腳；因此，他們必須更加努力設法證明自己比較高等，例如鍥而不捨地測量人類的身體和頭顱，結果越是與研究對象接觸，反而越是發現自己與他們並無不同……

在福爾摩沙，情況亦是如此，某些歐洲人試圖在「番人」身上找出自己比較優越的證據。有關「矮黑人」（negrito）——身形矮小、膚色深黑的族群——的研究格外受到青睞，因為，如著名醫生阿米（Hamy）在一八七二年由巴黎人類學會（Société d’anthropologie de Paris）刊登的一篇文章中所言，「在人類的階層順序中，這些矮小黑人占據最尾端的幾個位置之一」。總之，法國人也在尋找台灣的「矮黑人」，針對台灣是否存在矮黑人的問題，巴黎學界曾掀起論爭的波瀾。

因此，在當時與福爾摩沙原住民有關的評述中，就連那些最正面的見解也不乏這類偏見。以下段落出自法國駐廣州領事波維（Beauvais）先生的手筆，他在一九○八年寫信給一名身為人類學家的巴黎友人，並在信中對日本殖民者進一步控制台灣東部原住民的情形表示遺憾：

鐵箍越旋越緊，日復一日，我們眼看這些部族完全滅絕的時刻逐漸逼近，而我認為我們本來應該在這些民族周圍設置的是一扇博物館櫥窗，而不是一條部隊攻防陣線。我們的舊世界就這樣遠去了。現在世界上還勉強存在些許獨特成分，能讓像您這樣的學者們開開心心，不費太多力氣就能探究人類起源的混沌蒙昧；一百年後，文明進化的程度恐怕將已從地表掃除這些碩果僅存的元素，屆時的生活不會再像現在這般宜人。

這種見解或許充滿善意，但同時也不免將原住民文化降格到博物館文物的等級，只能為人類演進前的狀態提供見證……。

此外，為了說原住民的好話，記述者經常必須說漢人的壞話，批評他們的缺點，特別是批判漢人殖民活動導致原住民被迫承受重擔（這個論點極為諷刺，因為當時法國正全面致力於打造自己的殖民帝國）。前文提到的德維亞勒在一八八五年的《人類學評論》中寫道：

「平埔番」[3]的稱呼雖然帶有漢人出於荒謬可笑的驕傲而給他們冠上的「番」這個字，但事實上，他們的文明程度不至於比不上出身天朝的中國農民。（……）不過我們不能忽視一個事實：這些土著受到漢人的嚴重剝削，生活非常困苦。漢人奪取他們收穫的稻米，只把番薯和山藥留給他們；當這些入侵者無法透過暴力達成這種安排時，他們會使出另一個手段——讓平埔番沉溺於鴉片；這種無可救藥的毒品令可憐的土著萎靡不振、失去判斷力，因此一旦染上這個惡習，為了得到鴉片，他們就會輕易拿土地擔保。

總歸一句，這類文字可以用來描述那個年代所有殖民國家的行為，包括法國在內……，記述者在同一篇文章的後續段落中也對某些部落的消失表達遺憾之情（原住民部落消失的趨勢在十九世紀末期已經非常明顯）：

在漢人的同化作用以及貧窮的影響下，淡水縣[4]的熟番[5]正在迅速消失。這個族群其實很勤奮，不過過於溫和，而漢人又引進一些可怕的死亡因子，包括鴉片、三酒[6]及天花。

審視出現在十九世紀巴黎的這種種探問以及披掛科學旗幟的死胡同，我們不禁想到，在這些方面，理智和智慧不見得能隨著時代進步。關於所謂「野蠻人」，或許我們應該讓距今更久的前輩蒙田（Montaigne）來做最後的評論。早在十六世紀，蒙田與一名巴西印地安人接觸後，就在他的著名文章〈談食人族〉（Des cannibales）中寫下這麼一段充滿洞見與理想化色彩的文字：

然而，根據他人向我轉述的見聞，我在這個民族中找不出任何野蠻或不開化的成分，反而發現所有人都將不屬於自己習俗的事物稱為野蠻；的確，除了以我們所在地方的觀念與習俗作為典範和思考依據，我們似乎沒有其他衡量真理及理性的標尺；完美的宗教、完美的行政管理、完美而妥善的風俗習慣，總出現在我們所屬的地方。若說他們野蠻，那就像我們將大自然按其恆常韻律自行產出的果實稱為野果一樣：事實上，那些被我們用人為方式改變、從尋常秩序抽離的，才應該稱作野蠻。

附註

原文拼寫為cheng-fan，即未臣服於大清統治的原住民。 原文拼寫為Pe-po-fan，即生活在台灣西部平原、接受大清統治的原住民。 原文拼寫為Pépo-hoân。 譯注：原文在此使用arrondissement這個行政區域名稱，意為「區」，在這裡應該是指「縣」，即一八七六年台北府成立時，由原隸屬於台灣府的淡水廳改制而成的淡水縣，範圍包括今天的台北市、新北市一部分（基隆地區及南部山區除外）及桃園市沿海與山區之間的部分（當時桃園沿海地區隸屬於台北府新竹縣）。 原文拼寫為Sek-hoân。 原文拼寫為sam-chou，三酒在十九世紀時指的是一種蒸餾烈酒。

相關書摘 ►《穿越福爾摩沙1630-1930》：1782年台灣南部發生重大災難，乾隆皇帝意識到人民的不滿

書籍介紹

本文摘錄自《穿越福爾摩沙1630-1930：法國人眼中的台灣印象》，八旗文化出版

作者：龐維德（Frédéric Laplanche）

譯者：徐麗松

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以法國第一手史料、法國視角，重現鮮為人知的台灣地方史！

近六十張來自法國國家圖書館的珍貴歷史照片完整公開！

探索原住民部落的外交官、充滿宗教熱情的傳教士、

雄心壯志的帝國軍官、到東方尋找機會的傭兵……

這些異鄉人為台灣記錄了高潮迭起的歷史，

其中寫滿悲劇的不確定，激盪著人類的衝突與意志的撞擊。

從士兵的隨手筆記到水手的航海日誌，從神父的傳教紀錄到報刊的評論文章

透過法國觀點的奇詭稜鏡，凝視一段四百年前開始的傳奇……

十七至二十世紀是帝國主義列強競逐世界的時代，也是台灣躍上世界史舞台，成為全球焦點的關鍵時期；當台灣被稱為福爾摩沙時，是一個主要居住著平埔族原住民，一個臣服於一家荷蘭貿易公司、與日本從事鹿皮買賣的島嶼，本書便匯集了一六三○年到一九三○年之間記錄台灣的法文歷史文本，以這些異鄉人的視角重新回顧台灣史。

書寫背景多元的法國人眼中的台灣印象

在本書中登場的法國人物背景多元，他們分別是：一六五三年為荷蘭東印度公司作戰的法籍傭兵、一六八三年意外見證鄭氏政權被清軍消滅的法國主教、一七一五年被康熙皇帝派來台灣繪製地圖的法國傳教士、一七八七年在台灣外海觀察原住民如何與清帝國對抗的法國航海家、一八六八年在泰雅部落度過兩年的法國副領事、一八八四年在清法戰爭中占據基隆與澎湖的法國士兵、一八九六年日治初期陪同日本將軍巡查島嶼的法國軍人。

當讀者在閱讀文本時不妨省思：對現在的台灣人而言，生活其中的這座島嶼在三、四百年前的樣貌，跟那個時代來自地球彼端的訪客所見的情景是否一樣陌生？地理距離與文化差異在那些昔日法國人內心所觸發的驚奇與訝異，或許與今日台灣人在看到十七世紀的福爾摩沙時可能感受到的奇異、陌生，甚至是某種弔詭的異國情調並沒有太大的不同。為此，作者龐維德在蒐集本書史料時也不由得有所體悟：「在福爾摩沙美麗的風景背後，這些法國人所見證的台灣更是一個面臨外來壓迫、暴力、內部族群間爭戰不斷的島嶼。然而，就在這樣的一片惡土上，台灣奇蹟卻出現了。」

直視歷史爭議，對於殖民主義的省思

在審思歷史上一連串對台殖民事業的同時，有一小部分人曾竭力主張廢除奴隸制度與殖民制度，大膽捍衛全人類的平等。例如馮秉正神父在十八世紀初期就為漢人盜取原住民的黃金、且其犯行不受懲罰一事感到憤慨；至於歐洲人的優越感，法國士兵莫里涅爾在一六五○年代也曾表現出疑惑的立場——他發現漢人有正面的部分（「熱衷做生意和讀書」），也有比較負面的部分（「他們心思靈敏，也相當狡詐」），不過同時他還指出自己不會低估漢人。

除此之外，與原住民的接觸也讓這些見證者有機會思考優越感的問題。不過必須注意的是，在這些觀察者眼中，原住民文明的優點經常是在與中國人（而非歐洲人）比較的情況下顯現出來的，而引發他們批評的，是漢人墾殖者在台灣的行為表現。甚至到了一八六八年，杰韓副領事還特別直白地悲嘆福爾摩沙最終是由中國人殖民，而不是成為荷蘭的殖民地；他認為荷蘭人才可能讓原住民有機會學習「如何生活和維護自己」，而漢人只是「剝奪原住民族的一切，卻什麼也沒讓他們學到」……

從漢人婦女與原住民婦女地位的差異看社會結構

在本書收錄的文章中，作者們的記述給予女性的能見度偏低，而這其中必然含有偏見的成分。不過女性能見度低想必也與當時的社會實況有關，因為那時的女性有時還處於相當邊緣的狀態，主要扮演屈從的角色。

在十七世紀中期，法籍士兵莫里涅爾就帶著責難口吻指出，漢人婦女被迫關在家裡，出行時必須戴面紗並且有人陪同，她們因為纏足習俗導致行動不便，也不能與男人同桌用餐，男性則可以休妻或把她們賣掉，「好像在販賣一般的商品」。從十八世紀開始，來自法國的見證者們對原住民社會中的女性地位顯得相當讚賞。馮秉正神父寫道：「女人不會像在中國那樣被人買賣」；家庭是圍繞著女性建構和延續的，因此人們偏愛生女孩而不是男孩。十九世紀時，杰韓副領事將原住民婦女描述為她們丈夫「名副其實的合夥人」，原住民婦女如果與漢人結婚，就會成為「自然而然的中介者」，在部落與漢人社區的交易活動中扮演極其重要的角色。

本書所集結的文章大部分是這些法國人在島上親身經歷的故事，並加上幾篇選自法國報刊對於台灣概況的報導。匯集在此的文本原先相當零散，而且大都已被世人遺忘，不過從檔案庫深處挖掘出來匯集成書以後，它們終於能為福爾摩沙歷史所構成的壯闊史詩賦予另一番立體風貌；而透過法國人好奇和驚訝的眼光，這些法國旅人在台灣的遊歷見聞，也意外為台灣史研究提供了一個新穎且獨特的外部視角。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九