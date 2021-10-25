格達費逝世10年，利比亞依舊等不到穩定健全的民主體制

文：Kersten Knipp

10年前的10月20日，利比亞反抗力量成立的「國家過渡委員會」副主席古賈（Abdel Hafiz Ghoga）對外宣布，格達費（Muammar Gaddafi）已經喪命革命的鐵腕中。「這標誌著利比亞的暴政和獨裁統治終結了」。

從突尼斯點燃的「茉莉花之春」革命的火焰延燒到利比亞之前，格達費已經執掌利比亞長達42年之久。1969年，格達費發動軍事政變，推翻伊德里斯王朝，自此之後他成為利比亞最高領導人。

為了阻止政府軍對反對派採取軍事打擊，同時也是為了保護利比亞平民，北約對格達費的軍隊發動的攻擊大大削弱了這位獨裁者的實力。

血腥結局

茉莉花革命在利比亞爆發後，格達費逃到其故鄉蘇爾特（Sirte）。由於被北約的空襲鎖定，格達費和幾個侍衛藏在城市下水道裡。革命軍在那裡找到他並將其殘忍殺死。後來革命軍還對外公布了一張渾身是血的格達費屍體的照片。

德國全球和區域研究中心（GIGA）利比亞問題專家哈格爾・阿里（Hager Ali）指出，利比亞起義爆發的背後包含多重原因，一方面是食品價格大幅上漲、青年人失業率不斷攀升等社會、經濟原因造成的；另一方面，利比亞人民也要求實現民主和停止侵犯人權的現象，並要求對以前的嚴重侵犯人權的事件進行調查，包括1996年的黎波里阿布薩利姆監獄大屠殺，當時1200至1700名囚犯被殺害。

對新起點的期待

格達費獨裁政權被推翻後，利比亞人對國家的未來充滿期待。但當時的聯合國秘書長潘基文已經警告說：「擺在利比亞和利比亞人民面前的道路艱難且充滿挑戰。所有的利比亞人必須團結起來。只有通過團結與和解才能開啟嶄新的未來。」

遺憾的是，這一切僅僅成為了美好的願望。起義引發的動蕩在2014年發展成持續一年之久的利比亞內戰。

利比亞問題專家阿里說，這其中很大程度是格達費政權結構造成的。軍事政變起家的格達費，生前也格外擔心自己會遭遇軍事政變，所以他把所有的重要職位都安排給自己的親信和家人擔任。為了防止低級士官奪權，他甚至利用海外雇傭軍維護安保。這就造成了獨裁者死後持續多年的競爭，此外還有地區和部落層面的利益衝突。

阿里還指出，由於缺少一個正常運作的民間政治舞台，所以無法通過談判來解決分歧。即使是歷經了多次選舉，利比亞仍沒有實現民族團結。

失敗的國家

利比亞經歷的後果很具有典型性：國家政權瓦解，然後很快就出現兩個並存的政府，一個在首都的黎波里，一個在東部沿海城市圖卜魯格（Tobruk）。為了維護自己的利益，越來越多的外國勢力參與到利比亞內戰中，這其中就包括俄羅斯、土耳其、埃及和阿聯。這些接受外國資助的軍隊，直到今天仍在利比亞多個地區活躍著。

土耳其支持受到聯合國承認的利比亞民族團結政府總理薩拉傑（Fajis al-Sarradsch），但俄羅斯、埃及和阿聯酋支持叛軍將領哈夫塔爾（Chalifa Haftar）在圖卜魯格成立的政權。而歐洲人關心的是如何阻止難民和移民經由利比亞前往歐洲。

遙遠的願景

有很多旨在實現結束戰爭、實現和平穩定的倡議被提出來。多名聯合國派出的特使試圖將交戰的各方帶到談判桌前。德國也曾在2020年和2021年，成功地在柏林組織了兩次利比亞和談會議。

今（2021）年2月，阿卜杜勒・哈米德・穆罕默德（Abdul Hamid Mohammed Dbeibah）被選為臨時總理。在他的主持下為今年12月將舉行的利比亞總統及議會大選做準備。但是議會選舉已經宣布被推遲一個月舉行。人們所期待的利比亞和解過程到目前為止進展緩慢。

格達費去世十年後，民主、穩定和獨立的利比亞依舊是一個相當遙遠的未來願景。

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