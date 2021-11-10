貫徹省時又有效的「被動投資」，幾乎就能保證勝出大多數投資者

市面上盛行的投資方式，大多數是採用尋找買入賣出的時機，還有選擇個股的手法，試圖從中獲得收益，對於當初投資小白的我，所碰觸的第一手訊息，自然而然也是來自於這些理論，只是為何在充斥著主動投資的大環境下，我會從投資的主動出擊刻板印象，轉化成所謂的被動投資呢？

其實有很大的一部份原因，是來自於對被動投資的理解，以及數據論證的說服，才讓我踏上被動投資這條路。

在看清投資市場的面貌下，選擇高勝率的穩健投資方法，被動投資將是當仁不讓的選擇，但有趣的是，每當我提起被動投資四個字，總是有不少的投資朋友，會錯把產生被動收入的方法，當做被動投資，比如買房出租當個包租公賺取房租，架設線上網站獲取流量收入，或是線上課程的教學收入，這些能夠為你帶來現金流的方式，是屬於被動收入的範疇，但並不是我們所要提的被動投資。

然而，雖然被動投資可以帶來被動收入是件正確的事情，但是反過來的被動收入，其實並不屬於被動投資，在這邊要提的被動投資，是屬於一種投資的行為與風格，被動投資與一般大眾所想像的低買高賣主動式投資，是兩種天壤之別的存在。

被動投資

被動投資英文稱為「Passive Investing」，被動投資之所以會被稱為被動，主要的原因在於投資行為是非常被動的，到底有多被動呢？

不選股，分散一籃子標的

不預測股價的變化，有錢就投入

不因市場的變化賣出資產，直到達成財務目標

花費的時間甚少，因為不需要看盤

獲取優秀指數的報酬

像這樣子如此被動的投資行為，除了買進的動作之外，不花時間研究產業趨勢、公司財報，也不用每天盯盤，採用被動投資的過程似乎就像沒有在投資一樣。除此之外，被動投資還有一項特點，那就是一旦投入金錢之後，就不需理會市場的價格，直到投資目標達成才賣出，聽起來是有點令人難以置信的方法。

Photo Credit: 中央社

我完全能夠理解，如果你對於被動投資的概念還沒有完全接受的話，那你肯定會有如此的感受，就像當初聽到被動投資那些事情的我一樣，完全不可置信。

但不用擔心，讓你理解與相信這套方法的可行性，就是我在此部落格很重要的一個任務，既然已經幫你開了這個門，就跟著我走進來一窺究竟，到底被動投資是如何收服我的。

買入持有的被動投資 = 指數化投資？

被動投資的其中一項特點是，隨時買入但不隨意賣出的行為，也就是被動式接受市場報酬的投資理念，稱作買入持有（Buy and hold），這在被動投資相關的文章中是很常見的說法，而我認為被動投資之所以稱呼為被動，有很大的一部份是由於買入持有的被動關係。

除此之外，被動投資又稱為「Index Investing」，因為被動投資是透過買入持有某種指數的投資方法，而中文又稱作指數化投資。

我個人認為指數化投資的說法比被動投資還來的好，是因為被動投資這個詞彙，會帶給我們們一種貶義的感覺，在我們的生活中，被動這個形容詞是屬於比較不好的觀感，如果一位學生被動學習，如果一位職員被動工作，如果一位廚師被動炒菜，如果一位律師被動的打官司，聽起來的每個形容，都不是正面的回饋。

可是，就是這個可是，在投資這個領域來說，被動，不積極，才是我們應該採取的投資態度，不管市場發生什麼事情，最好都不要動，stay on the course，就是最佳的行為，只是礙於社會的觀感，被動這詞容易讓人有不好的印象，這是有一點可惜的部分。

因此，接下來，我會採用指數化投資描述我們想要使用的被動投資方式。

要採取指數化投資，即是選擇某一個種標的，長期買入持有，關鍵就在於追蹤的指數。

只是指數百百種（世界指數、台灣加權指數、台灣50指數、台灣高股息指數…），哪一種才是我們要的指數化投資？

預期能夠帶來長期是正報酬的指數，正是關鍵所在。

例如下方的世界指數，這裡面包含著世界一流著名的公司，台積電、可口可樂、蘋果、Google、亞馬遜…等等，指數的歷史代表著全世界人類的經濟增長過程，雖然中間的過程起起伏伏，還有明顯的下跌，但是長期來看，正是不斷向上成長。

作者提供

如果不看全世界，離我們最近台灣的指數，台灣加權報酬指數也是不斷地向上成長。

作者提供

因此，我們要做的指數化投資方法就是：

不花時間做研究與預判市場的走勢，投入預期能夠帶來長期是正報酬的市場指數，採用買入持有全部市場上的投資標的，進而獲得市場報酬，相當於所有投資人平均報酬。

指數化投資的重點在於，持有市場的全部投資標的，設法取得接近市場的報酬，不過這與大眾所認知的被動投資有些許的不同，而其關鍵就在於「追蹤的指數是否可以反映市場的走勢」為主要差異，因為並不是每個指數都是代表著市場的走勢，更多的是含有策略性選股的指數，如果想持有全市場的投資標的，通常會選擇低成本的指數型基金與指數股票型基金ETF輕鬆達到此目的。

指數化投資 小結

到目前為止，我們可以這樣理解，指數化投資的做法非常簡單，由於人類的經濟長期看漲，所以藉由買入持有的方式，跟隨著市場的一起成長，享受企業帶來的盈餘增長與經濟，就能獲得接近市場的報酬，而市場的報酬代表著是所有投資人的平均報酬。

指數化投資的理念與作法，既不繁瑣也容易理解。可是，我猜想你的心裡出現了一些疑惑，比如：

雖然我已經知道指數化投資的做法與理念，但是為什麼只拿到平均的報酬就好呢？

確實，為什麼指數化投資者寧願拿到平均報酬就好了呢？

因為你可能不知道，拿到平均報酬就能勝出大部分的投資者。

本文經小資yp投資理財筆記授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航