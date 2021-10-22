習近平為什麼對蔡英文國慶演說的「兩國論」沉默不語？

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

蔡英文「雙十講話」拋出「堅持中華人民共和國和中華民國互不隸屬」的言論後，北京的反應和1999年李登輝提出「特殊兩國論」後大為不同。北京的靜默是不是山雨欲來前的詭異表現？

在分析習可能採取的懲罰措施前，不妨回顧李登輝當年提出「特殊兩國論」後中國官方的連串動作以作鏡鑑。

1999年7月9日，李接受德國之聲採訪，首將兩岸關係定位在特殊的國與國的關係，簡稱「特殊兩國論」。採訪發表後，中國怒不可竭，7月12日，國台辦發言人批李登輝公然分裂中國，是在玩火。

同一天，海協會長汪道涵、外交部發言人也分別發表談話痛批李。本來汪隨後有訪台計劃，被江澤民取消，被取消的赴台的還有國台辦官員，海協、海基兩會交流對話機制，也在2000年3月台灣總統大選前停止。

7月18日，江親自上陣，同時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）通話，指在台灣問題上，中國不承諾放棄使用武力，如果出現搞「台灣獨立」和外國勢力干涉中國統一的情況，絕不會坐視不管。

美國施壓「特殊兩國論」

北京的憤怒和行動讓柯林頓政府感受事態嚴峻性，美方同時對李登輝在發表此番言論前沒有通報也表相當不滿，施壓台當局，要求其「全面澄清」立場。兩個月後的9月11日，柯林頓終出面對「特殊兩個論」表態，在與江澤民會談時，明確表達較負面意見。

美國輿論亦不支持李登輝此提法，例如紐時發表社論要李放棄「兩國論」，以「緩和目前兩岸爆炸易燃的局面」。美國的施壓特別是柯林頓的表態，加上台灣內部尤其是執政的國民黨的反彈，李登輝原打算讓「特殊兩國論」入憲的想法不得不放棄，他本人也在隨後辭去國民黨主席。

歷史總有某種參考價值。儘管20年前的中國遠不如現今強大，但北京採取的強硬舉動，尤其是最高領導人的親自交涉，迫使華盛頓不得不重視中方立場，從而由美國總統出面為事態降溫，讓台灣意識到按「兩國論」劇本走下去，可能有不測後果。

今天的中國，國力大增，整體民族主義的氛圍也更強烈，官方的戰狼外交早已蔓延民間。而對這兩個時段的領導人江和習來說，無論他們在個人稟賦及治國理念和策略上有多少差異，有一點是相同的，即二人都是民族主義者，有著一般中國人的民族主義情節，在此情況下，只有國台辦官員發一通嚴厲譴責「兩國論」的談話，而無進一步的動作，顯得異常冷靜，確實讓外界特別是台灣社會產生習近平在醞釀一場風暴的感覺。

當然，如今美中關係和20年前迥然有別。就美國當前的抗中氣氛言，不論蔡英文在發表「兩國論」前是否知會了華盛頓，拜登（Joe Biden）政府不大可能像當年柯林頓政府那樣來處理此事。人們看到，除了白宮發言人發表一番不痛不癢的言辭有所回應外，拜登政府並無其他官員再涉此事。白宮的表現也讓人覺得有些不尋常。

北京不會無視「兩國論」

北京最後什麼事都不會做，就好像蔡的「兩國論」沒提出過嗎？這種可能性應該是不存在的。

因為在北京的研判裡，蔡是比李登輝和陳水扁更頑固的「台獨」領導人，不管蔡提出「兩國論」的動機何在，通過幾年的觀察，北京已完全不寄望她會放棄台獨建國的執著，這樣來看，在蔡的「四個堅持」出來後，北京勢必要阻嚇，否則，會被蔡和民進黨政府看成對台獨的無可奈何，從而在北京看來，蔡會更加膽大妄為地在台獨之路上走得更遠，甚至公然宣佈台灣建國。

北京嚇阻的第一步，還是同美方交涉，通過華盛頓去約束蔡英文，這是成本較低現階段也是效果最好的方式。儘管中國如今是全球老二，但在國際環境於中國不利的狀況下，習應該也不想在台灣問題上做得太出格，橫生節枝。

但於華盛頓言，中國今天的實力讓北京更有底氣向它提要求，讓拜登政府好好管束台灣，畢竟蔡英文現在把台灣和美國緊緊地綁在一塊，讓華盛頓可以對台予取予求。因此如果不出意外，這些天也是中國駐美大使秦剛最忙碌的時候，他要同美方談判。拜登也不會讓習白提要求，他也要向習提條件，管束蔡英文可以，中方的出價是什麼。

所以，如果未來兩個月拜登像柯林頓那樣對蔡的「兩國論」發表不友善講話，表明中美雙方談成了一筆共同管理台灣的交易，否則，意味著拜登政府默許「兩國論」，實質放棄了一中政策。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

習近平六中全會後出手？

果如是，北京就必須獨自管理蔡的「兩國論」及台灣局勢，接下來，習必然要下重手懲治台灣以作「兩國論」的代價。因為拜登的「不作聲」，等於告訴蔡英文美國是支持台獨的，習必須阻止蔡因此做出更冒險的舉動出來，從而下手必然要狠。

這個重手會是讓中國軍機飛越台灣本島宣示主權，還是在經濟上「窮台」，如宣佈廢除和台灣簽訂、但已經到期的ECFA條約，或者採取別的什麼手段，不得而知，但肯定不是小的懲罰，否則，習也沒法向國內鷹派交代。

當年江在中國國力尚不強大時，面對「特殊兩國論」，都敢祭出一連串的反制動作，如今在強起來的新時代，習反而不敢行動，讓人懷疑習到底對統一台灣有多大的決心和信心，這對他的絕對權威是不利的。

過去10多日，習所以尚未為此事與拜登通話，一可能是因為現在兩國關係不好，習不想給人留下他有求於拜登的印象，習會讓他的外交團隊去同拜登政府交涉，他本人肯定不會專門就此打電話給拜登，如果要通話，也是在雙方談妥後，兩人再象徵性地通話表態，而且這只是通話內容之一。

二是習目前要處理的要務不是蔡英文的「兩國論」問題，而是下月舉行的六中全會。六全出台第三個歷史決議，這是給習的歷史定位，也是未來的新時代一系列大政方針的合法性所在。他非常看重這個歷史決議，必須按照他的意思去做，馬虎不得。

因此，在六中全會前，習很可能不想其他問題干擾文件的討論和會議的準備，要一心一意把這個事情做好，把會開好。在六全通過歷史決議後，若中美雙方就管理台獨談崩，拜登不肯出面管束蔡英文，習屆時對台灣祭出重手也就是大概率了。

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