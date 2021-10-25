你認識你的家鄉嗎？你覺得創辦地方刊物屬於「地方創生」嗎？

文：梁子Liangz

先捫心自問一個很簡單的問題：「你認識你的家鄉嗎？」

在這個資訊爆炸、卻也破碎和雜亂的年代，隨著手機佔據人們的時間越來越長，我們也離自己居住的家鄉越來越遠。有些地方明顯流失的是人口，但有的人口雖然很密集，但逐漸流失的，反而是「人心」。

當一個地方失去了文化，就會失去自我認同，也會失去世代的傳承。感覺就像浮萍一樣，無法找到自己歸屬的根。所以我們應該藉由這個痛點去思考，這個地方還缺少什麼樣的「社會服務」。

比如說，餐飲服務、教育服務、科技服務等，其實所有的民生消費都是一種服務。但是，似乎沒有一種服務，可以讓我們好好地「了解自己的家鄉」？也沒有一個方便的地方，可以讓人有條理地、有主題的去接觸到這些資訊。

當然，你可以說，區公所、圖書館、學術單位、文史工作室等，都有非常豐富的田野調查或歷史書籍。但是，你真的會跑去這些地方詢問，把它特地翻來看嗎？

以我創辦雜誌的家鄉「新北市新莊區」為例

新莊在日治時期曾經是個「郡」，對，郡主的郡。其隸屬於台北州的新莊郡，其行政轄區包含了新莊、三重、蘆洲、五股與林口等地。現在新莊廟街上的新莊派出所，可是當年鼎鼎大名的「新莊郡役所」。

而且，新莊更是台北歷史最悠久的繁華商港之一，短短兩公里的老街上便有十數座的百年廟宇，清朝時劉銘傳還在新莊蓋了鐵軌、跑起了火車。

很有趣吧！你有沒有覺得，多知道了這些背景故事，對於新莊也多了些親切感呢？

這就是「知識」的力量，當你越認識這個地方，就會越提升認同感。但很多人，包括我自己，在這裡居住了幾十年，卻幾乎還是一無所知。而這種資訊落差，也代表了現今同溫層之間的區隔劃分，更加明顯化。

作者提供

所以，我們可以感受到，這裡缺少了一個讓人更容易認識在地，可以彙整多元主題、串聯資訊的「發聲平台」。

地方刊物，就會是一個可以切入需求的「社會服務」

當然，「社會服務」這四個字聽起來，好像在叫人去做公益活動：也就是不會賺錢、也不該賺錢？但我的看法會是，無論起心動念屬於公益還是社福，創辦地方刊物還是要當作「創業」來看待。

當然，如何藉由多重收益來支撐經營，這部分往後會繼續深談；但地方刊物要自己活下去，的確是非常不簡單。下面這張，是2018年有人彙整過，曾經出現的台灣地方刊物列表，累計多達四十幾本。然而，才短短兩年過去，2020年還在繼續出刊的，就已經剩下十本左右了。

作者提供

因為大部分的地方刊物，都是因應學校的專題作業、或呼應當下某個社會議題而集結誕生的產物。編輯團隊多半是一時的理念聚集，製作成本也多靠著申請到政府補助，才有辦法支應成本費用，然後印個它一兩期。於是，當這個組織或社團逐漸解散的時候，刊物往往也跟著宣告結束。

又或者，他們以為只要做出來了就會有人看，有人看就會有人買，然後自然就會損益兩平？想想看，一個花了很多錢和很多心力的東西，卻從沒有認真面對過消費市場，卻不熟悉品牌或商品開發的行銷觀念。是不是很可惜呢？

就像很多年輕人還是會看的「風格小誌」一樣，雖然屬於小眾，把特定需求的族群給經營好、做出口碑、產生效應，那麼你在這個領域就會擁有一定的「話語權」，成為具有代表性的品牌。

所以，充滿濃厚地方特色的刊物，其實還是有創業市場的，也具備難以被取代的價值門檻，更有成為地方自媒體、文創聯盟平台的潛力喔！

Photo Credit: 中央社

最後來問問，你覺得創辦地方刊物屬於「地方創生」嗎？

地方創生這個名詞，是國家發展委員會於2018年提出來的策略方針。借鏡了日本近年的經驗，擴大解釋了以往「社區營造」的侷限範疇，轉變為更加廣泛、也更多元的共創形式。

所以，我的個人建議會是： 把地方刊物當作「觸發」地方創生的重要媒介，是很棒的出發點。如何找到地方公眾的需求，從服務的角度切入，因為地方刊物不只是一本刊物，也要具備創業的態度！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航