韓劇《海岸村恰恰恰》不只海與愛情，還有由孩童至老年，人生每階段濃縮故事

成長的過程從來不會一帆風順，我們都是背負多少壓力長大的，就像韓劇《海岸村ChaChaCha》（갯마을차차차，台譯《海岸村恰恰恰》）中洪班長（金宣虎飾）說過：

人生並沒有那麼公平，有些人一輩子走在崎嶇不平的砂石路上，有些人拼了命地跑，最後卻遇上了懸崖

起初以為這劇只是以男女主角的愛情為主線，再配以公辰鄉民的日常瑣事而成，沒想到在大結局前的劇情，越來越明顯確立了劇中嘗試加進人生不同階段的各種議題：兩性關係、婚姻、育兒、老年生活、同性戀、人生遺憾等。

（以下內容含有劇透）

童年

幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年。小朋友也會有壓力，有時候成年人需要放下手機或平板電腦，多花時間關愛他們，別以為他們都會無憂無慮。讀書的壓力、父母離異的壓力、親人離世的壓力，甚至單純擔心家人的壓力⋯⋯

圖片來源：《海岸村ChaChaCha》劇照

男主角「洪班長」斗植跟女主角「牙醫」尹惠珍（申敏兒飾）在成長的過程對童年經歷耿耿於懷；看似樂天的寶拉，其實也會擔心媽媽與嬰兒，卻又無能為力，在二寶出生後，要平衡地照顧兩個孩子也是個大學問；伊準感覺很早熟，他不靠譜的爸爸，還有父母離異不知道是否有所影響？

伊準讓我想起電影《孤味》中的陳宛瑜，童年時爸爸總會在她得獎時來看她，媽媽那時也會比較開心，於是她拼命讀書希望持續得獎；伊準也許也有這種想法，希望再次看到父母在一起的笑容，是很懂事也讓人心疼的孩子。

此外，幸好媽媽跟他說，他付出的努力比比賽成果重要。

世上從來付出不等於收穫，才會有「事半功倍」、「事倍功半」這些成語；也許我們都需要有一個人，在我們努力過後，跟我們說，你已經很努力，這樣就很好了。

青少年

處於反叛期的朱里，正好開始有自己的想法，也在慢慢確立自己的價值觀；也許，成人的經驗可以幫助孩子少走歪路，但孩子有自己的人生，走歪路也是一種經驗，也許會看到不同的風景；只要不是作奸犯科，作為成人是否在給予自己的意見後，就該放手讓孩子自己去經歷，但讓孩子知道自己會是最強後盾呢？

圖片來源：《海岸村ChaChaCha》劇照

就連電影《尚氣與十環傳奇》中文武也要特別說一句東方傳統長輩很愛說的話：「我吃的鹽比你吃的飯多」，偏偏這種倚老賣老往往惹來反感，好好溝通表達自己的想法才是王道；劇中朱里爸爸最後決定支持朱里，而朱里也感受到爸爸的愛與支持。

戀愛

當人生到了一定年紀，好像總會遇上一兩個渣男渣女，又或者會遇上一兩段時機不對的遺憾。

惠珍在大學時遇上渣男李學長，幸好她是個獨立女子毅然分手。遇上渣男渣女時，切忌誤信對方以為自己是特別的，以為對方會為了自己而有所改變，就像韓劇《無法抗拒的他》裡的朴宰彥，挽起你的手，上了你的床，終究還是穿花蝴蝶。

時機不對則往往是戀愛中另一大遺憾，遺憾因為得不到，得不到也有了無限想像的空間。惠珍當年沒跟池學長在一起，令池學長念茲在茲，但他到了今天還心心念念的，到底是對惠珍的愛，還是只是自己當年的遺憾？

想像是美好的，回憶是最美的，所以電影《La La Land》那麼心酸又無奈，所以從電影中走出來的「張士豪」跟「孟克柔」19年後攜手賣車那麼讓人心動又唏噓。

圖片來源：《海岸村ChaChaCha》劇照

兩性

男生好像豬隊友總是少根筋？女生總是杞人憂天想太多？

由於女性腦前葉皮質較男性活躍，腦部血流量又較男性高，因此女性比男性更易產生焦慮與抑鬱。女生覺得男生思慮不周，男生覺得女生杞人憂天，其實都是有科學根據的。

另一個問題是，一不小心，人很容易把對方的好習以為常，甚至連對方的存在也以為是理所當然。眼裡只有自己日常生活各種忙與累，卻沒注意對方也經歷著各種忙與累。

張永國習慣了呂華貞一直在身邊照顧自己，華貞習慣了付出，永國習慣了接受，把華貞的叮嚀也當耳邊風，直到華貞心冷了提出離婚，他還一副死因不明的樣子。

多年以後，永國還是沒把水槽的泡沫沖乾淨，還是沒把用過的抹布攤開——沒把華貞說過的話放在心上；傷害了華貞15年，華貞一直忍氣吞聲，這份忍讓其實算不算一種縱容？

因為是戲劇，所以二人團圓，事實上，沒有永國的華貞會否生活得更愜意呢⋯⋯ 就像電影《婚姻故事》那樣，分開不等於不愛或不關心對方，只是二人的生活方式不同，放過對方也等於放過自己。

育兒

崔金哲跟咸允景也是另一對兩性關係問題的代表，如洪班長所跟金哲說：「她扮演好崔金哲的老婆、寶拉的媽媽，那她自己咸允景呢？」允景的眼淚，大概令不少母親感同身受。

亞洲傳統家庭都是男主外女主內，即使女人也有工作，但家務事與育兒責任往往都變女人的事。美劇《Gotham》中Barbara說Gordon在穿回褲子那刻，對孩子的參與就已經完結了。那是Barbara主動要Gordon放棄，但現實中有多少人真的彷彿穿回褲子後就事不關己了？當然，社會上也不乏身兼母職含辛茹苦把孩子養大的爸爸，「豬隊友」不一定是爸爸，有些家庭卻是媽媽。

老年

在這劇中的老人雖不如韓劇《我是遺物整理師》中被明確「遺棄」，但像坎離小姐那樣窮一生辛勞養育孩子，老了後卻連想見兒孫一面也難於登天；兒孫有了自己的生活，這某程度上也反映了老年人的孤寂。

圖片來源：《海岸村ChaChaCha》劇照

同性戀

近來韓劇偶爾會加入同性戀題材，這劇也以劉楚熙一角帶出同性戀在社會中，連家人也無法體諒的苦處。

遺憾

現實與理想往往有距離，就像人生總難免有著種種遺憾。吳春在曾經風光，於是一直懷緬過去；南淑曾有愛女，可惜對方因病身故。

允景跟惠珍表示自己一無是處，羨慕惠珍「可以過自己的人生」，愛情工作皆得意，但惠珍卻說覺得允景比自己早育兒，而且是位好媽媽，自己才剛開始想像跟洪班長的未來生活。

也許就像台劇《未來媽媽》編劇劉中薇老師所言，我們常常在意自己沒有甚麼。允景羨慕惠珍有自己所沒有的事業與愛情，惠珍眼中卻看到自己沒有的家庭。

其實《海岸村ChaChaCha》除了主角線外，配角們的故事，也是滿滿人生經歷，值得細味呢。

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