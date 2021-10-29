《不費力的身心充電法》：主流物理學家開始重新思考「乙太」，也暗示這不會是我們了解宇宙的終點

文：艾琳・戴・麥庫西克（Eileen Day McKusick）

乙太：隱藏的次元

所有可感知的物質都來自一種基本物質，或者說是超越想像、充滿所有空間的稀薄物質，被稱為阿卡莎（Akasha）或是光乙太（luminiferous ether），在所有事物與現象的無盡循環中因賦予生命的普拉那（Prana）或創造勢能發揮的作用而存在。這種主要物質以驚人的速度被丟入極細微的旋轉後，便成為粗物質（gross matter）；一旦勢能消退、運作停止、物質消失，就會回復成基本物質。 ——尼古拉．特斯拉（Nikola Tesla）

想像一下你生活在一個充滿光的宇宙。光與你體內的生物光連結，直達骨頭，然後從你的生物場散發出來。感覺你的生物系統由太陽與星星的光賦予力量，接著開始將你的意識從內在的光拓展至外在的光。想像每一種生物，從動物與植物到土壤與細菌，再到風與雨，都充滿活力地與電荷的運作共同起舞。你就像水中的魚，隨時都在看不見的光之海裡游泳。

你呼吸的空氣與周遭空間並非空無一物；這是一個由看不見的能量網所連結的媒介，充滿了帶電粒子與磁場。你看見、聽見、感覺、品嘗、聞到的一切事物，都是這個光之海的一部分，它連結與滲透到所有事物中。你內在的光明若與宇宙的「那道光」連結，你便與大自然的一切校準。你就是宇宙光體的一個光細胞，也就是宇宙交響曲的一個音符。

幾千年來，各個靈性傳統都提到過充滿整個宇宙的神之光。但不久前也有一個時期，物理學家將宇宙理解成一個廣闊無垠的光網。這個彼此連結、遍及一切的光之媒介也引發了萬物，像是特斯拉與愛因斯坦等科學家，都習慣用一個詞來說明：「乙太」。電學先驅特斯拉曾將「光乙太」形容為透明的光海，所有的波都可穿行其中，也是潛能無限的場域（當代術語稱之為「統一場」〔unified field〕或是「零點場」〔zero-point field〕），所有的生命都在其中展現。

在人類的宇宙學中，乙太有著很長且具故事性的歷史，它在幾乎所有靈性傳統與古代文化中都是普遍存在的，多年來物理學家對它都曾做過激烈的爭論，愛因斯坦本人也對它時而否定、時而支持。乙太被科學除名的故事，以及返回科學界的一線曙光，為我們提供了一把隱藏的鑰匙，得以去了解我們帶電的身體，以及帶電的宇宙，我們的家。

當代對於乙太的科學觀點，二○一九年十月《新科學人》（New Scientist）雜誌一篇標題為〈被愛因斯坦扼殺的乙太，現在回來拯救相對論〉的文章，有著精采的描繪：「就那些無效的概念而言，發光的乙太無疑是其中最無效的。一個世紀以前，它與愛因斯坦的相對論對抗，然後輸了，現代物理學很少得到如此全面的勝利。如今，相對論提供給我們一個對宇宙大尺度結構（large-scale structure）的最佳想像，這是人類成就與科學發展的一個典範。但乙太如果在這其中有被提及的話，將是這份榮耀的一個尷尬註腳。」

然而，就如同我們將看到的，乙太並未如此輕易地離開，而現在，我們可能正在目睹它的復活。

我提供以下資訊，是為了讓你對自己的帶電身體有更深的了解。但在我們進入重點，也就是如何運用本書第二部分的資訊之前，我們需要奠定一個基礎架構，以了解我們即將處理的這種媒介。因此，值得再花點時間更進一步了解乙太與其運作方式，好讓我們對自己的乙太組成有更深的認識。

乙太簡史

何謂乙太？從不同信念系統的眼光來看，乙太有許多不同的定義，對乙太的強烈意見也不少。基於本書的目的，我們會將乙太假設為物質的第五態，但更確切來說，乙太是物質的基本型態，可以產生所有其他的物質態。你可能比較常聽到「統一場」（或只是「場域」），乙太就是它的另一種說法。乙太會依照不同密度及排列方式組成我們所見的事物，以及事物之間的空間。最簡單的定義，是把乙太形容為「透明的光海」，電磁波在其中生成、穿梭，再溶解回去。

乙太是所有能量的源頭，「文字」（振動）經由這個媒介便產生光。乙太是介電質（dielectric），代表它具有把自己兩極化的能力，可以產生我們所謂的正電與負電，而藉由扭力（torsion），也就是那些勢能的螺旋舞動，它可以自行旋轉成等離子態，而等離子可以自行旋轉成氣態，接著是液態與固態。物質由乙太這種最細微的形式引發，然後旋轉成可見光，再旋轉成我們周遭所見的實體物質的密度。這指出了萬物基本上都是乙太的概念，透過不同的振動排列，交織成越來越大的密度。

用宗教術語來說，乙太就是天堂的另一種說法，也就是天界。在許多文化中，乙太被描述為靈魂或神的同義詞。在許多古代與中世紀文明中，乙太被視為太空的組成要素之一。就物理學的定義，乙太是一種「無所不在、無限彈性、無質量的媒介，過去我們假設它為傳遞電磁波的媒介」。（請注意乙太過去在科學裡的定義，我們接下來就會探討。）早期的電力探索家如特斯拉、詹姆斯．馬克士威（James Clerk Maxwell）與喬瑟夫．湯姆森（J. J. Thomson），都將乙太視為為傳遞光的媒介。

在古老的吠陀經文裡，乙太或太空（阿卡莎）據說可以引發所有振動，然後創造了聲音的現象。吠陀的宇宙學將聲音與乙太視為密不可分，並暗示乙太是傳送聲波與光波的媒介。吠陀傳統也相信乙太是構成心智的物質。根據加州阿育吠陀學院（California College of Ayurveda）的資料：「乙太代表一種基礎，思想與情緒可以像海面的波浪一樣騎乘其上。」

乙太與阿卡莎都被認為握有一切所是、曾是以及將是的振動資訊，也包含我們所有的經歷、思想、記憶與情緒。這就是阿卡莎紀錄（Akashic records），也就是會振動的「生命之書」，其中保存著過去、現在、未來的個體與集體歷史資料。

電學的先驅特斯拉已為我們周遭的世界提供很多資料，在本章開頭的引言中，他優雅地形容乙太為「基本物質︙︙充滿所有空間」。在一八○○年代晚期，特斯拉提及一個充電的宇宙，一個充滿能量的系統，由一個引發所有物質的通用場域所支撐。在特斯拉心中，電是宇宙所有現象的成因。特斯拉的思想深受他與印度瑜伽士斯瓦米．維韋卡南達（Swami Vivekananda）的友誼與知識夥伴關係所影響，維韋卡南達一直在西方傳播瑜伽哲學與吠檀多（Vedanta）哲學。特斯拉將他的西方科學架構與吠陀形而上學的語言融合在一起，使他的電宇宙學結合了東西方世界、科學與靈性。

直到二十世紀初，乙太成為理解現實不可或缺的一部分。物理學家把乙太視為光波傳遞的媒介，就跟海浪在水中傳遞一樣。接著在一九○○年代早期，乙太理論據說被拆穿了，被當時「太空是真空」的假說所取代，此假說據稱也受到愛因斯坦相對論的支持。我們不需要深入研究非常複雜的科學觀念，簡而言之就是相對論創造了一個理解時空的架構，而這個架構不需要乙太的存在。

一八八七年的邁克生－莫雷實驗（Michelson-Morley experiment）則讓問題變得更複雜，該實驗試圖確認「乙太拖曳」假說是否對光速有任何影響，結果卻宣稱沒有發現乙太的存在。儘管存在著許多缺陷，該實驗卻經常與相對論一起被引用，成為乙太不存在的確切證據。

一九○五年愛因斯坦著名的「狹義相對論」（special relativity）論文，另外給了乙太致命的一擊，因為在這個理論中，愛因斯坦認為乙太是「多餘的」而把它摒除了。然而，乙太的問題纏著他很多年。隨著思維的進展，愛因斯坦越發相信空間中必然存在著某種電磁媒介。到了一九二○年，他好像完全改變了論調。他在萊登大學（Leiden University）的主題演講中提到：「無論如何，更謹慎的反省讓我們知道，狹義相對論並未迫使我們否定乙太。」愛因斯坦在一九二○年的陳述值得詳盡引述，因為那簡要說明了乙太與相對論間明顯的衝突。

要否定乙太，最終就是要假設空無的太空不具有任何物理特性。但力學的基本事實卻與這種看法不協調……乙太的概念又再次變得可以理解，雖然與乙太的光的力學波動論（mechanical wave theory）相差甚遠……根據廣義相對論，空間被賦予物理特性；依此觀點，乙太確實存在。一個沒有乙太的空間是不可思議的：因為在這樣的空間裡，不僅不會有光的傳播，時間與空間的標準也將不可能存在。

到了一九三○年代，愛因斯坦費盡心力地發展一種統一場理論，希望可以將時間與空間納入某種統一場的一部分，他開始將其稱為「新乙太」。他也在一九三八年出版的著作《物理學的演進》（The Evolution of Physics）中寫到：「（乙太）的故事絕不會結束，而是會藉由相對論繼續下去。」

此時，愛因斯坦已公開取消他之前說乙太不存在的宣言。但傷害已經造成，那時沒有人想跟乙太扯上任何關係。乙太論儼然已被宣告死亡，直到最近都是如此。今日，因為相對論顯露出越來越緊迫的結構性缺陷，主流物理學家便開始重新思考乙太，也暗示這不會是我們了解宇宙的終點。相對論無法解釋暗能量與暗物質的勢能，或許更急迫的是，物理學家還未能找到一種「量子相對論」（quantum theory of relativity），能在最小尺度內解釋宇宙的運行方式。

現在，正如《新科學人》雜誌指明的：「拯救相對論的關鍵可能就在乙太身上。」該文章接著說明自二○○○年代開始，有一小群研究員曾宣稱乙太可能具有統一物理學的力量。到了二○一八年，兩個研究團隊提出乙太能為暗能量與暗物質提供一個解釋。在接下來的十幾年間，隨著更進一步的研究展開，我們或許可以親眼目睹人類宇宙學說的改變。

當代一位重要的乙太擁護者，就是法蘭克．維爾澤克（Frank Wilczek），這位傑出的麻省理工學院物理學教授，在還是個二十一歲的研究所學生時，就因一份研究工作獲得二○○四年諾貝爾物理學獎。維爾澤克在二○○八年出版的傑出作品《物質之輕》（TheLightness of Being）中，為一個全新版本的乙太提出了強而有力的解釋，他論及這種「世界的基本物質」是一種網格（Grid）（我強烈建議對探討此主題有興趣的讀者閱讀這本書）。

在書中，維爾澤克提出好幾種論點，贊同在所有時間與空間之下有一個場域。他將「網格」描述為一種賦予宇宙其他部分電力的「宇宙超導體」（cosmic superconductor）（導體是指一種電流在其中流通不會產生電阻的物質）。換句話說，那是一種可以讓電磁波自由傳送的媒介。

「電器、電燈與電腦的電力，是從電網汲取而來的。」維爾澤克寫道，「一般來說，這個表象的物質世界是從『網格』汲取力量。」

儘管科學家拋棄了乙太的概念，或是因為追尋乙太、把乙太融入研究中而遭受嘲諷，為解釋這看似遍及所有物質的「精微能量場」的研究仍持續進行著。這些研究通常會以「零點場」、「量子場」（quantum field）或「希格斯場」（Higgs field）為名，如果你查看上述每個概念的定義，便會發現聽起來都與乙太高度相像。

像「希格斯場」的定義為：「一種能量場，被認為存在於宇宙的每個區域，是物質的源頭並與其產生互動。」因為乙太的概念已經太無效了，無法再用「乙太」來稱呼它，於是彼得．希格斯（Peter Higgs）便乾脆以自己的名字命名！著名物理學家勞倫斯．克勞斯（Lawrence Krauss）也寫道，希格斯場「驗證了看似空無一物的太空，或許蘊含著我們存在的種子」。

去年夏天，我與納西姆． 哈拉明（Nassim Haramein）及他的共振科學基金會（The Resonance Science Foundation）去參與一場活動，我發現因為哈拉明是位物理學家，便無法使用乙太這個詞，但當他在談論「量子真空」（quantum vacuum）時，談的基本上就是乙太。在這場研討會中，我覺得值得注意的是，儘管是以不同的語言來描述，但幾乎所有講者某種程度上都在討論著乙太。

書籍介紹

本文摘錄自《不費力的身心充電法：反映身心議題的人體電磁場祕密》，遠流出版

作者：艾琳・戴・麥庫西克（Eileen Day McKusick）

譯者：王譯民

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人體就是一顆電池，只要懂得擷取無所不在的電磁能量充飽電力，

就有能力自我療癒，創造健康、自由與豐盛的人生。

你或許知道，萬物都是能量、頻率與振動，但你可能不知道，整個宇宙都是帶電的，包括人體在內。

作者根據從事聲音療法二十餘年的臨床經驗，以及多年在科學領域的研究，告訴讀者：人體就是一顆可以重複充電的電池，電力不足時，身體就會缺乏活力、感到不適，甚至產生疾病；電力充沛時，身體就能在天生的療癒智慧帶領下自我修復，重新回到健康的「原廠設定」。而理解這看似簡單的道理，將會大幅改善你的身心狀態，進而改變你的人生。

同時，作者也提出，人體本身與周圍存在著一個「電磁場域」（即生物場），會保留所有的情緒記憶與創傷，形成能量阻塞。而場域中不同部位的能量阻塞，便反映了不同的身心議題，作者在書中一一歸納整理出來，並提出簡單可行的自我療癒方法。例如：

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬