《CIA探員教你培養高應變力的孩子》：以適合孩子年齡的方式，讓他們學會「擺脫危險因子」

文：克莉絲緹娜．希爾斯伯格（Christina Hillsberg）、萊恩．希爾斯伯格（Ryan Hillsberg）

遠離危險因子

CIA的田野訓練裡，被奉為圭臬的一個觀念是「脫離危險因子」（getting off the X）。什麼是危險因子呢？它可能有各種不同的形式。危險因子可能是任何東西：一個人、一部車、一棟建築、某個環境——基本上意思是危險露出它醜惡的徵兆，直覺上叫你快閃的任何情況。你該做的是認出危險，並且盡可能快速反應，起碼你要離這個危險因子越遠越好。你待的時間越久，受傷害的可能性就越大。

我在CIA任職時很早就學到這一課，當時我正為第一次到南非普勒多利亞的短期任務做準備。雖然我大部分時間都待在維吉尼亞州蘭利的CIA總部，偶爾我仍要到國外出差，藉由實地研究來加強我的專業。我一到CIA駐南非的辦公室之後，他們就告訴我晚上開車時，要把紅綠燈和停車標誌當成危險因子，不要隨便停下來。

相反的，我該做的是小心的開過去——砸車搶劫在這裡相當頻繁，也就是說，有人會趁機砸破你的車窗，然後從副駕駛座搶走你的錢包。在這座城市裡，停在紅燈前，反而會讓自己成了盜賊的目標。（我必須聲明，這絕對不是在美國開車時的建議作法！）

由於我去的地點特殊，加上多半是獨自行動，我已經習慣保持高度警戒，隨時準備在必要時刻擺脫危險因子。我會把錢和信用卡藏在衣服內襯，同時準備好萬一搶匪出現，就要放棄手邊的皮夾或錢包。不管多少錢都比不上你的命重要，CIA的訓練教導我們要以最快速度擺脫危險因子——這可能意味著，遇到搶匪最好把錢包自動奉上，或者如果可能的話，把錢包丟到一邊讓歹徒去搶，然後自己朝反方向快逃。

雖然我對這個概念很熟悉，但直到我和萊恩相遇後，才想到要把「擺脫危險因子」傳授給孩子們。在非洲旅行時，我自然會啟動高度的警戒心態，但是一回到北維吉尼亞，我又會卸下防備。萊恩徹底翻轉了我的這種想法，他告訴我，從小孩子們能理解「擺脫危險因子」的意思之後，就要開始教他們了。

「讓他們思考這些嚇人的概念，會不會還太早了？」我們剛談戀愛時，我這麼問過他。孩子當時分別只有六歲、八歲和十歲。

「他們會害怕，是因為你把它弄得讓人害怕。」他告訴我：「教導他們什麼是危險，以及如何避免危險，反而能讓他們不害怕，並且可以加強他們的能力。」萊恩認為，灌輸孩子們這些觀念永遠不嫌早。但我仍然擔心介紹這個議題，基本上是剝奪了他們童年應有的天真：難道我們不能讓孩子的童年越長越好？這世界是個可怕的所在——難道我們不該保護他們越久越好？不過現實的問題是，如果我們真的這麼做，反倒是害了孩子。

我們沒有幫他們為面對真實世界做好準備。因為總有一天，他們要面對這個世界，我們不只希望他們能存活——當然，這很重要——我們還希望他們飛黃騰達！正如萊恩的解釋，只要我們用適合他們年齡的方式教導他們，我們可以訓練孩子能力變得更強，而不致把孩子嚇壞。他讓我了解，我們可以把CIA的訓練和田野工作，用不同的方式應用在養育子女的工作上。除此之外，我們各自的工作經驗——他在歐洲和中東等地擔任行動官，我則是往返於非洲的分析員——讓我們可以運用各自獨特的觀點來教導孩子們。

萊恩不光是把這些觀念應用到子女養育的想法而已，更重要的是他介紹這些觀念時的作法。他可以用平靜、甚至是有趣的方式向孩子們解釋這些觀念，不至於讓孩子焦慮或恐懼。

我最喜歡的一個例子是，在我們還沒結婚前，我們開車跟孩子們一起到我在西雅圖郊區的租屋處。這段路上會出現一條岔路，每當我們的車子接近這裡時，萊恩就會說：「噢，不妙，各位！後面有人跟蹤我們！該不該把他甩掉！」孩子們就會興奮的大喊：「當然要，開始吧！」這是他固定會玩的把戲，所以他們都知道接下會發生什麼事。萊恩會加速到最後一秒，然後突然快速向右轉入替代道路，把想像中跟在後頭的車子甩得遠遠的。

「好險，擺脫他了！」他會一邊說一邊對我眨眼睛。

「歐耶！」後座的三個孩子則會大聲歡呼。

話說回來，現實生活裡CIA的訓練從來沒有教如何擺脫跟蹤你的人，萊恩用這個方法目的是簡化概念，以適合孩子年齡的方式讓他們理解「擺脫危險因子」。比如這裡出現的情況就是：後面有危險分子，我們必須儘快擺脫它。

什麼是生活中的「危險因子」？

從過去幾年和萊恩一同養育子女的經驗中，我學到了在孩子的日常生活裡「危險因子」可能有眾多形式，其中有些特別可怕。你的孩子想去參加派對，但是主辦這場派對的同學似乎不大可靠？——它有可能就是個危險因子，你會希望他最好別去。或者，你的孩子練完足球需要你去接，如果趕不及的話，要讓他先往家的方向走，你到半路再接他上車？還是讓他留在學校等待？從我所受的訓練（以及從萊恩身上）學到的是：與其「擺脫掉危險因子」，還不如從一開始就「避免讓危險因子出現」。

為人父母者很容易把這個建議過度解讀，所以眼中的危險因子變得無處不在。我前面提過，我在阿里出生後的前兩年經常處於這種狀態。我有時候會取消一些大批人群聚集的活動；在琪琪出生之後，一想到要同時帶兩個孩子去公園就煩惱，我乾脆不去一些會令我卻步的公園。有一段時間，我帶阿里出門時甚至把GPS追蹤器裝在他的衣服底下，因為我不時擔心有人會想把他拐走。

我也知道，有些媽媽們不准小孩去電影院，因為她們擔心會發生槍擊案——不過，我們應該知道，公園和電影院是帶給我們歡樂的場所，不應該是讓你和你的孩子產生恐懼和偏執妄想的地方。重點在於不要過猶不及。這些年下來，我的焦慮感降低了，部分原因是荷爾蒙分泌變穩定了，更重要的是萊恩幫助我理解什麼是合理的擔心，以及如何協助孩子們自己去面對世界。我得感謝有這樣的準備工作，讓我在琪琪快滿兩歲的那年春天，某個下午我帶阿里和琪琪去公園遇到狀況時知道要如何應付。

那天，孩子們騎車，我則是步行，我們三人在跑道上繞了半圈，這時有個慢跑者在我們背後出現，我們靠到一旁讓他先過。我注意到他在我們前方停了下來，跟一個騎腳踏車的男子講話，這兩人的穿著在公園裡顯得不大搭調——他們都穿著寬鬆的連帽上衣，而且帽T的帽子都戴在頭上，遮住大半個臉孔。徒步的男子朝另一個方向離開，騎腳踏車的男子則從我們身邊經過，繞了一圈後又再次經過我們身邊。我的直覺告訴我，事情有點不對勁。我盡可能保持冷靜，並告訴阿里要跟緊一些。我知道我們最好盡快回到車上，但是我在孩子面前要努力保持鎮定，期待孩子們也能冷靜並聽從我的指示。

我環顧四周，腦中快速盤算幾個可能的作法。那天在公園裡的人很多，不過放眼望去，我知道所有人都離我們太遠，如果有人要帶走我的兩個孩子或其中之一，我都會來不及呼救。讓我更加焦慮的是，我們位於跑道的位置，旁邊正好和一條大馬路平行。如果有人想帶走孩子，他們可以在我來得及反應之前迅速逃走。這時我突然想到，我把皮包裡的瑞士刀留在家裡，胡椒噴劑則是放在車上——我一直想過要在身上帶些防身武器，但萬一我們遭到攻擊，我沒有任何東西可以保護自己或是孩子。

但是，大白天的我為什麼會成為攻擊對象？我身上並沒有帶錢包或任何的提袋，因此在我看來，我身邊最有價值的就是我的兩個孩子。我想過要對這名男子大吼，要他別再纏著我們，不過直覺告訴我，該做的不是和他正面衝突，而是設法冷靜的回到車上。我也沒多花時間拿出手機來拍照，而是憑眼睛觀察這個男子的「GRAB」特徵（也就是性別〔gender〕、種族〔race〕、年齡〔age〕和體型〔build〕），好在必要時告知警方。這是我在CIA所學到的技巧，下一章我也會進一步詳述。

當這名男子第四次繞過我們身邊時，我決定不再浪費時間。我把琪琪從滑步車抓下來，抱著她和她的車朝我們的汽車快步走去。我告訴阿里，我們必須盡快回到車子上，當我發覺他因為不想離開公園導致情緒快要失控時（要讓三歲的孩子離開公園需要費一番工夫），我答應在車上我會給他特別的獎品。我知道我必須讓他們安全回到車上，同時我也禁不起他鬧脾氣而造成任何耽擱。

回到車上，我一坐進駕駛座就先把車門上鎖，然後再爬到後座幫他們把安全座椅扣好。於是車門上鎖，我們三人都安全回到車裡了。如果按照我平常的習慣，我會先在停車場幫他們扣好安全座椅，才回到駕駛座。

騎車的那名男子已經不見蹤影，我安全開車離開公園的同時，腦子裡把整件事回想了一遍。我深呼吸一口氣，告訴自己，孩子們安全了，我們安全了，一切沒問題。那兩名男子交談的那一刻，我的直覺告訴我，他們是同夥的，而且儘管我努力不去想，還是甩不掉我差點就要失去孩子們的念頭。不過，這不足以讓我去報警，畢竟，實際上什麼事都沒有發生不是嗎？我何必增加警察的業務？直到我和我媽在一個小時後通了電話，我才明白報警是必要的。

「你應該馬上報警，讓警方知道。」她說：「你不會希望這種事發生在別人身上。想想看其他帶著孩子到公園的媽媽們。」

「是啊，你說得對。我應該通知警方。我不希望這種事發生在別人身上，出現我們不想看到的結局。」我說完馬上掛電話，打給警察局的非緊急電話。

值班人員接了電話，我跟他詳細描述在公園發生的事。

「我在CIA工作多年，曾經接受偵測跟監技巧的訓練。」通常在社交場合中我不會透露過去在CIA的經驗。（如果我聽到任何人這麼說，一定會讓我想翻白眼吧？）不過，這次我必須說了，因為我擔心對方會不認真看待我說的話。要是他們認定我只是個反應過度的媽媽該怎麼辦？

「我不是反應過度的媽媽。」我繼續解釋：「這是我帶孩子出門最害怕的一次經驗。我很清楚，那兩人一定有問題。」

十分鐘之後，一名員警回電給我，我再重複一遍我的說法，想表達陳述的正當性。很快的，我就知道沒有這個必要，因為我的直覺是對的。

「我還希望你能早點打來。」這位警官告訴我。

「噢？」

「我剛剛在公園遇到這個傢伙，因為我們接到好幾通關於他的報案電話。我到公園時，他正在廁所施打毒品。」警察向我解釋，下次再遇到這樣的情況我應該立刻報警。我說我會，但我比較希望以後別再遇到。

掛上電話，回想剛才的一切，我坐在床邊不小心哭出來。雖然警察無法證實這個人是綁架未遂的嫌疑犯，但得知這個人正在施打毒品，便可以解釋他的怪異行為，當時的情況下我的直覺反應是對的。這是你最不希望被自己猜對的時候，你寧可自己真的就只是個反應過度的媽媽。萊恩幾個小時後下班回家，我仍處於驚嚇的狀態。

「你一切都做得很對。」他如此安慰我。「你把危險因子擺脫掉了」。

「我想你說的沒錯。」我說：「但是我應該早一點報警。我忍不住想，我差一點就要失去我們的寶貝了。」我一邊說一邊投入他的懷裡，淚水再次占據我的臉頰。兩個小寶出生之後好幾個月的時間，我都陷入孩子會被別人帶走的恐懼之中，這一次我是真的遇到危險了。我知道我的焦慮感永遠不會完全消失，不過，事先防範、辨認並避免危險情況，幫助我度過這次的難關，同時也讓我在日常生活裡更有自信的帶孩子。

書籍介紹

本文摘錄自《CIA探員教你培養高應變力的孩子：獨立機智、溝通自保、快樂自信是孩子一生受用的至寶》，遠流出版

作者：克莉絲緹娜．希爾斯伯格（Christina Hillsberg）、萊恩．希爾斯伯格（Ryan Hillsberg）

譯者：葉中仁

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他們不僅是貨真價實的史密斯夫婦

還是培育五個優秀小孩的酷爸酷媽

當CIA分析員克莉絲緹娜遇上CIA情報員萊恩，兩人迅速墜入愛河。婚後，克莉絲緹娜驚訝的發現，萊恩無論是教導上中學的大寶、或是還在學走路的小寶，都能把他從CIA習得的經驗，轉化成孩子們可以理解的基本概念。她也樂得把自己學到的間諜策略，教導不同年齡階段的孩子，學習面對成長中的生活挑戰。

他們兩個合作無間，根據各自在CIA受過的訓練，隨孩子的年齡增長來持續建構他們的育兒術。他們的目標是：

不論在日常生活或殭屍末日，都能夠有備無患

從現實環境到網路世界，都曉得遠離危險因子

學習找到和他人的共通點，建立良好人際關係

透過寫作和說服技巧，打造自己成為溝通大師

無論個人財務、行為舉止等各方面能獨立自主

在這對CIA夫妻檔的幫助下，你雖然不會變成好間諜，但是可以成為好爸媽！

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰