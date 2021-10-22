從通膨、總經到聯準會，一次看懂美國Q4下半場

一、Fed 改變暫時性通膨措辭？房屋才是通膨重點

美國9月最新CPI年增 5.38％，略高於市場預期的 5.3％，從細項中，可以發現主要帶動通膨的關鍵為: 房租、能源，而此前帶動通膨的二手車項目，月增 -0.7％（前：-1.54％）連續兩個月回落，年增也在基期回升下，自高檔連續三個月下滑（45.24％>24.41％），預計對於通膨影響力將逐漸降低，房屋以及能源為未來關注重點。

PhotoCredit:財經Ｍ平方

從關鍵能源來看，近期在油價持續攀升下，能源項目年增率維持高檔24.78％，抵銷來自二手車等商品價格的回落。而我們認為從月變動來看，12 月之後，能源基期將快速回升，配合供應鏈緊張狀況在Q1淡季緩和，短期由能源、供應鏈緊張引起的通膨應屬可控。

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此外，房屋項目9月年增3.89％進一步創高，符合我們今年年中以來看法，房價領先房租項目約12個月左右，反映在下半年房租年增持續回升，給予年內通膨高檔支撐，並且自今年7月高峰推估，影響將延續至明年年中左右。

所幸，從月變動來看，房租項目的基期同樣是在明年Q1開始走升，我們認為房租帶起的通膨較為穩定，不會像原物料相關帶起的衝擊大。整體而言美國通膨最嚴峻的階段應該發生在今年第四季，至明年Q1逐步緩和。

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而近期，我們觀察到亞特蘭大聯儲行長 Raphael Bostic 提及和通膨有關的言論，其首次提出以偶發性（episodic）取代暫時性（transitory）通膨措辭，並表示隨疫情反復影響供應鏈，造成一段時間就會再度發生價格波動，證明供應鏈造成的通膨並非暫時性，將比之前預期的影響更久，但最終仍高機率會自行平息（will eventually unwind by themselves）。

而市場關注的停滯性通膨以及聯準會貨幣政策是否加速緊縮議題，Raphael Bostic也有提出看法，其由下圖說明，目前通膨水準僅達到聯準會靈活平均通膨目標（FAIT）的短期4年窗格水準，因此認為長期通膨預期尚未失控，貨幣政策應該以取消疫情期間的緊急措施為主，支持縮減每月購債量。

PhotoCredit:財經Ｍ平方 備註：圖中為 9 種通膨指標，可以看到目前短期的 4 年平均多數仍在通膨目標附近，顯示聯準會以平均通膨目標計算，仍無需因通膨進行加速升息的動作。資料來源：亞特蘭大聯儲。

二、美國就業復甦無虞、零售顯示消費仍有韌性

雖然後疫情時代，供應鏈造成通膨的不確定性風險仍存，但我們認為回歸基本面數據，才是觀察通膨是否造成經濟、股市行情風險的關鍵。我們更新9月非農就業、零售銷售數據看法如下：

1. 美國Q3零售絕對值放緩，但旺季商品消費仍具韌性

美國9月零售銷售年增13.95％（前：15.4％），除了8月絕對值自前值6143.13億上修至6208.5億，9 月也保持增長自7月以來持續回升。而觀察細項，汽油項目隨油價上漲，絕對值再創新高，年增 38.17％ 持穩高檔。從耐久財商品項目，如汽車、家具、建築園藝項目絕對值首度持穩，並沒有出現消費被進一步壓抑的狀況。服務項目部分，電子商務、食品飲料、餐飲店消費皆再創新高，將支撐Q4 旺季消費。整體來看，9月的美國零售消費仍有韌性，尚未出現商品動能顯著下滑的狀況。

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2. 初領失業救濟金人數再創新低，秋季就業市場好轉趨勢未變

觀察美國8－9月非農就業，主要服務業活動復甦持續，同時 6－8月總計上修達30萬，使得就業人口距離疫情前人數，進一步收窄至 497萬人，配合薪資絕對值再創高、初領及連續申請失業救濟金人數均再創低，顯示美國就業市場好轉趨勢未變，仍將給予通膨環境下的民間消費支撐動能。

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航