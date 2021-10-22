疫情下獨立書店面臨什麼樣的生存困境？大通路折扣戰與圖書統一定價制的拉扯

文：鄭綺元（整理）／公民行動影音紀錄資料庫

自新冠肺炎肆虐全球後，實體書店的生意不如以往，獨立書店面臨更大衝擊。「有河書店」店主詹正德在接受《燦爛時光會客室》訪問時，提到了獨立書店在疫情下面臨的生存困境與突圍之道，同時也直言，現行的定價制度及削價競爭，不僅會造成書店經營的危機，也會扼殺台灣自由多元的思想。

疫情之下 獨立書店的營運之道

詹正德表示，疫情來臨時，台灣的獨立書店在經營上可以調整的空間其實非常有限。在疫情初期，台灣相較國外沒有那麼嚴重時，誠品就順應疫情，收起十幾間實體店面，轉而推出網路書店。而沒有資金與資本的獨立書店，只能選擇減少開店時間，甚至暫停營業。獨立書店面臨到人潮銳減，轉戰網路書店卻又無法與其它網路書店及電商平台競爭的困境。

詹正德以英美國家為例，有些獨立書店會聯合起來組織成網路書店，與大型連鎖書店抗衡。但台灣的獨立書店卻受限於經費無法建置合宜的網路銷售平台，再加上訂書、確認訂單及運送等多出來的成本，實在難以競爭。不過，即使如此，主持人管中祥也舉出台灣的獨立書店仍推出不同的因應機制，例如，「左轉有書」推出會員制、「掀海風」舉辦一連串的線上活動。

不過，令人好奇的是，「有河書店」卻在疫情蔓延時重新開業，該如何生存？詹正德表示，一開始只能抱著能走多遠就走多遠的想法，主要依循政府防疫的政策經營，並沒有作特別的調整，他笑說，平常客人「再怎麼多也不會超過五人啦！」而許多客人也改用社群媒體下單，雖然多了些時間成本，整體銷售量卻沒有掉很多，也帶來了新的客群。

詹正德也發現，儘管近期疫情看似趨緩，但每個人對疫情的嚴重程度及影響性的認知也有所不同，仍有許多消費者選擇以網路買書。詹正德說，顧客選擇的消費模式其實不好控制，獨立書店很難找到一個依據的解決方法。

解決進書問題 友善書業供給合作社

大型連鎖書店向經銷商進書的方式多是「以量制價」模式，因店家數與規模足夠、進書量大，能將自身利益最大化。反觀獨立書店座落在台灣各地且進書量少，經銷商、出版社多不願提供少量書籍，再加上近年來因閱讀人口數量的減少，影響至上游出版業，許多經銷商相繼倒閉，進書便成為獨立書店最大問題。無法滿足客人需要的書籍，即便是有資金開設獨立書店也無法走得長遠。

有鑒於此，自2008年開始，多家獨立書店致力尋求解決方法，聯合於2014年創立友善書業供給合作社，希望解決進書困難等問題，在不友善的環境下尋求一線生機。入股下限為一萬元，無論規模大小皆能以合理價錢進書，友善書業合作社則以後勤角色，支援在第一線的店家。

從初期五十多家到現今兩百多家書店的加入，看似成長不少，但詹正德坦言，這在台灣圖書產業的整體營業額上其實是九牛一毛，獨立書店仍有一段艱辛之戰要打。

折扣戰與圖書統一定價

台灣的圖書產業長期有著兩大困境，外部環境上面臨到閱讀人口逐年減少，內部環境則是充斥著比低價的折扣戰。自2003年博客來推出每日一書66折起，折扣戰便在圖書產業埋下隱患，相反的，獨立書店提倡圖書統一定價制的設立，希望給予圖書產業更好的環境。

圖書統一定價制意旨維持圖書零售的定價與折扣限制，確保書籍能在同一定價或有限的折扣內售出，雖然是否由政府制定統一定價的主張已提出多年，但2020年雙十一購物節時，momo購物網祭出66折的優惠，又再度引起圖書統一定價制的討論。

折扣戰表面上來看對於刺激市場經濟、增加買氣有正面影響。然而，獨立書店大多以定價的七成進書，不像大型連鎖書店或網路書店可以因為進貨數量龐大而壓低價格，再以打折賣出，這樣的「折扣戰」讓獨立書店難以生存。

現今許多消費者普遍認為新書79折為常態，而新進市場的電商momo打算降至66折以吸引顧客，擴大市場，這無疑讓書店經營雪上加霜，更會讓圖書產業相關產銷環節的利潤隨之減少，對獨立書店更是一大衝擊。詹正德沈重地表示，不加限制的打折對這個產業是無止盡的灼傷。

詹正德強調，獨立書店支持圖書統一定價並非為了拯救下滑的圖書產值，而是希望產業的利潤結構不要再無止盡地扭曲下去。顧客因書本價格選擇的種類，會影響至上游端出版社的生產，以決定發行什麼樣的書籍。但若是以「折扣戰」引導市場方向，經銷商不再願意提供冷門書店通路，以至於有些書籍因此無法出版，消費者能選擇的類型因此減少，其實是嚴重的思想扼殺。

保持溝通 創造共贏局面

詹正德直言，目前政府對於獨立書店的補助政策，並沒有專門性的補助，若有，也只是藝Fun券的發放，但即使如此，仍無法解決獨立書店的困境。在節目最後，詹正德呼籲政府應該回歸正道，檢討目前的圖書定價政策及折扣問題，並持續與獨立書店溝通，從制度上解決根本，才能給台灣圖書產業一個更好的未來。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航