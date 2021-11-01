石首魚科料理兵法全攻略（一）：被「敲罟漁法」抓到幾乎滅絕的野生大黃魚

石首魚科的魚，是腦中有兩顆耳石的魚類。南宋羅濬在其所撰的地方志《寶慶四明志》（寶慶為宋理宗的年號，四明則是當時的慶元府，今浙江省寧波市）寫道：「魚出南海，耳中有石，一名石首」。

而於元朝至正年間，由王元恭所做的《至正四明續志》中，則是寫道：「魚首有忱堅如石，故得名。」明朝屠本畯為記載福建省各類水產而所著的《閩中海錯疏》則云：「石首，頭大尾小，腦中俱有兩小石如玉」。耳石對牠們的功用，是接收聲波和保持平衡。

黃魚是石首魚科的魚種之一，在啃黃魚頭，若是咬到了硬物，即是其耳石。而關於耳石，馬祖人稱之為「情人石」或「心石」，因為如果將兩顆耳石併起來的話，就如同一個心型。因而有了戀人各保留一半情人石，萬一對方變心，石頭就會變色的傳說。不過，其實耳石是魚類成長過程中所形成的碳酸鈣結晶，之所以變色，只是與空氣接觸久了而產生氧化罷了。

至於魚類會演化出型態多樣的耳石的原因，是透過位於內耳前庭系統中的耳石的位移，來感受加速動作、重力，並藉此維持與調節肌肉，還能夠用耳石感受聲音、分析頻率及感測深度。因此，生活於不同水域中的魚類，依其外在生態環境與運動習慣的差異，會逐漸演化出各具特色的耳石型態。而親緣關係愈近的魚類，耳石的形狀也愈相似。

此外，由於耳石是魚類體內新陳代謝產物形成的結晶體，而魚類的新陳代謝速率受到季節與日夜週期影響而有快慢變化，因此耳石形成過程中會產生年輪（Annulus）與日週輪（Daily growth increment）等等細微的記號痕跡，使耳石上有著如同樹木年輪一般的生長痕。

雖然魚鱗與脊椎骨在生長過程中也會產生年輪，但魚鱗會剝落，脊椎骨則是會受再吸收作用影響而失去輪痕。耳石沒有脫落與再吸收的問題，日週輪更是耳石獨有的現象，因此成了解析魚類年齡與日齡的最佳樣本。

Photo Credit: Davidzdh @ CC BY-SA 4.0 石首魚的耳石

石首魚科的魚在春天的繁殖期會利用牠們的膘（氣囊air bladder）發聲，用牠們的耳石聽聲辨位。後來人們發現了石首魚這個秘密，就追蹤這些魚的聲音來捕抓它們。而又因為牠們能借由連於鰾上的肌肉產生不同的聲響，因此英文被稱為鼓魚「drums」或鳴魚「croakers」。

也因為黃魚腦中有兩顆石頭，因此上海有著笨「黃魚腦袋」這個形容對方腦袋中有兩個大石頭，運轉不靈活的說法。日本則因為石首魚會發出咕咕地叫聲，因此把石首魚叫作「愚痴」（ぐち），白口叫作「白愚痴」，黑喉叫作「黑愚痴」，黃魚叫作「黃愚痴」，加網叫「油愚痴」。

石首魚長像相近，都有一個菱型的尾巴。在分類學上常以它們的膘及耳石型狀作為分類的依據，不過現在我們買到的多是已經去除內臟的魚，看不到它們的膘；大型鮸魚的膘就是中藥材珍貴的「魚膠」。

根據《湧升海洋部落格》的說法：

台灣近海野生的石首魚中，經濟價值較高的大型石首魚以鮸魚為主；中型的石首魚以三牙及黃魚為主；小型的石首魚種類較多，包括了黑喉、帕頭、春子、加網等。不過，由於中、大型的石首魚受到棲地破壞及漁撈的影響，加上本身資源回復速度慢，已經幾乎沒有野生的，而已以養殖為大宗了。 而中型的石首魚首推大黃魚，在大陸大量養殖成功，所以市面上的幾乎全部都是大陸養殖的，而原本高價位的黃魚也在大量養殖後成了便宜的菜魚。中型石首魚中有著一張大嘴俗稱「三牙」的紅牙 則全部是野生捕撈，在台灣漁市場中偶爾看得到，不過數量不多。 小型的石首魚則可分為三大類：穿黑衣住在深海有黑嘴巴的是「黑口」，穿黑衣住淺海有白嘴巴的是「加網」，穿白衣有白嘴巴的是「白口」（也稱帕頭），穿黃衣的是「春子」。

而石首魚科的魚類在全世界計有70屬270種，在台灣有紀錄的則有12屬23種。

黃魚屬（Larimichthys）

大黃魚（large yellow croaker／フウセイ）

黃魚屬的魚種有三：大黃魚、小黃魚和似長鰭黃魚。除此之外，還與其牠六種石首科魚類並稱的黃魚七兄弟，分別是小黃魚、棘頭梅童魚（台灣俗名黃皮，廣東稱為黃鼻頭）、鮸魚、黃姑魚、黃唇魚（Chinese bahaba）、毛鱨魚。不過黃唇魚和毛鱨魚由於魚鰾價格高昂，因此過度捕撈問題嚴重，魚獲量不斷下降，現在已被列為瀕危物種。

不過不只是黃唇魚和毛鱨魚，其實大黃魚也有滅絕的危機。

Photo Credit: iStock 大黃魚

大黃魚主要分布於東海、黃海南部以及南海雷州半島東側，水深80公尺以下的沿岸近海水域。根據自然海區的分布範圍、洄遊路線和親緣關係，野生大黃魚被可被分為三個族群。

第一個是主要分布在黃海南部，到福建嵛山以北東海中部的岱衢族。岱衢洋是位於浙江省岱山縣境內的一片海域，因位於北面的衢山島和南面的岱山島之間故名岱衢洋。岱衢洋被稱為大黃魚的故鄉，這裡的大黃魚被稱之為「岱衢族大黃魚」。這個魚群又包括了江蘇的呂泗洋、浙江的岱衢洋、貓頭洋和洞頭洋等4股魚群，以浙北舟山岱衢洋魚群為代表，併稱「東海大黃魚」。

第二個為閩－粵東族，主要分布在福建嵛山以南的東海南部，與珠江口以東的南海北部之間海域。包括福建的官井洋、閩江口外和廈門，廣東的南澳、汕尾等外側海域的4股魚群，以官井洋魚群為代表。

第三個為主要分布區為珠江口以西，到瓊州海峽以東海域的硇洲族（硇音ㄋㄠˊ），主要為廣東硇洲近海魚群。

一般認為東海野生大黃魚是最好吃的大黃魚。然而，野生大黃魚在1980年代後卻幾乎要消失了，而這與兩件事有關，一是敲罟（音ㄍㄨˇ）作業技術的引進和濫用；二是大黃魚越冬場的徹底破壞。

所謂的敲罟作業是廣東潮汕地區疍民（疍音蛋，終身以船為家的船民）於明嘉靖年間開始使用的傳統漁法，這是一種集體作業，一般由負責張網、收網的2艘大船和負責製造噪聲以驅魚的30多艘小艇組成，參加人員可達兩百多人。

兩艘大漁船被稱為罟公和罟母，其他配罟仔小船2、30條。抵達漁場後，罟公罟母張好網，通過旗語和吹號，指揮小船包圍魚群，在大船前圍成半圓圈。小船上一般三人，一人搖櫓，兩人敲打綁在船上的木板，通過製造水下聲波使石首科魚類的魚腦石產生共振，將魚震暈，船隊再把震暈後的魚群趕入大船張開的網中。

敲罟作業方式於1954年傳入福建，1956年傳到浙江。雖然對於捕撈石首科的魚類，也就是大、小黃魚，極為有效，卻也造成了大黃魚的枯竭。因為敲罟常遇到大而密集的魚群，捕撈起的卻只是被震暈的一部分魚，收不完的魚只能任其死亡沉入海底。

黃魚群有時密集到人可以直接站在魚堆里往船上搬，各船滿載而歸，裝不下的黃魚隨海水漂走。1957年，敲罟作業導致東海大黃魚一夜之間增產20倍，價賤如泥。每斤大黃魚只有1角4分錢，最低7分錢。更多幼魚則堆在灘頭腐爛，當作肥料。

根據趙寧在《野生大黃魚的滅絕危機》一文所述「金門高粱，馬祖黃魚」大黃魚曾經是馬祖地區的最佳伴手禮。

大黃魚在中國大陸東南沿海曾經是最豐富的漁獲資源，過去江浙一帶端午節前後是大黃魚的主要汛期，農曆8月馬祖的黃魚身體肥美、鱗色金黃、發育達到頂點，最具食用價值。 到了1980年春節，上海要用魚票才能配給到黃魚，不過到1983年，即使有票也沒黃魚了。直到2000年，人工養殖技術成熟、黃魚產業穩定後大批供應海內外市場，大黃魚才又回到民眾的餐桌上。 野生大黃魚之所以由超級豐盛到幾乎滅絕，是60年來多次掠奪式捕撈把資源徹底破壞的惡果。1950年代，大陸浙江、福建一帶用「敲罟」的方法捕撈黃魚。 這種方式是在發現大黃魚群後，多艘漁船圍住魚群，敲擊船舷裝的竹梆（竹筒），這時不分成魚、幼魚都會被震昏，浮出海面死亡。 1957年，僅浙江温州地區敲梆作業漁船就多達162艘，大黃魚年產量由往常的每年5000噸暴增到近10萬噸，一下子就增加了20倍。 第二年漁業部門嚴禁用「敲梆」的方法捕大黃魚，可惜為時已晚。從此大黃魚不來了，溫州漁民就改到舟山漁場獵捕，造成舟山大黃魚產量下降，到1963年的五年間，全年平均僅產大黃魚兩萬噸。 1964年，大陸當局發布關於禁止作業的命令，舟山大黃魚產量才又回升，後兩年全年平均產6.5萬噸。 對大黃魚最致命的一擊是1974年初春，浙江省組織了近2000隊的帆船前往大黃魚的主要越冬地圍捕。當年漁場面積大，舟山漁場的大黃魚產量由10萬噸猛增至1681萬噸，是漁業史上大黃魚產量的最高紀錄。 1979年冬天至1980年初，又在閩江口外越冬場捕獲大黃魚達6萬噸。到1983年大黃魚已不能形成漁泛（季）了，1983至1987年均產量減至4000多噸，1988年僅產177噸。東海大黃魚基本上是銷聲匿跡了。

不過1985年的時候，福建靖海區人工養殖大黃魚成功，但是由於採用網箱養殖的辦法，大黃魚的味道並不好，而且肉質黏在一起，脂肪很多，煮熟後肉質不會分開成為一層一層，腥味很重。

後來，中國的科學家和養魚戶，經過了30年的摸索，終於找到了一種接近大黃魚野生狀態的養殖方法。不過，這些大黃魚沒有經過舟山群島的深海生活，沒有吸收那裡的微量元素，其味道遠遠不如野生的大黃魚。

於是養魚戶到了11月，便將舟山群島的大黃魚移殖到了福建省閩江口附近的深水區域，讓其生活兩個月，到了將要出魚之前的個3禮拜，飼料減少3分之2，並且把養殖箱拖到水流比較急的地方，讓其大量運動。這樣一來，大黃魚的味道就接近野生的大黃魚了。

Photo Credit: iStock

大黃魚料理

大黃魚肉質細緻，十分美味，蒸、煮、炸皆宜。主要漁法為底拖網及底刺網，冬末春初漁獲較豐，台灣沿海並不盛產，但在大陸從北到南沿海則皆為重要的經濟魚種之一（或者嚴格來說，從黃海中部以南至瓊州海峽以東的中國大陸近海）。不管是乾煎、紅燒、清蒸、糖醋、乾燒、薑汁、蔥油，各種做法應有盡有。

以肉質來說，大黃魚最大的特徵則是蒜瓣肉。所謂的蒜瓣肉，指的是白嫩，幾乎無刺，肉塊像蒜瓣一樣完整。大黃魚就是這種肉質的典型代表。

而各大菜系的黃魚做法更是精銳盡出。有魯菜的黃魚豆腐羹、鍋塌黃魚、黃魚燉豆腐；蘇菜有松子黃魚；浙菜中的甬菜有雪菜大湯黃魚、清蒸黃魚、腐皮包黃魚、苔菜拖黃魚；甌菜有黃魚燴魚肚、炸溜黃魚、網油黃魚；台州則有家燒黃魚（家燒乃是脫胎於紅燒的濃油赤醬燒法，醬油用得量較少，而以豬油、糖等帶出食材自身的鮮甜）。

閩菜的黃魚菜品代表為大黄魚吐銀絲。大黄魚吐銀絲是寧德大眾大排檔的招牌菜，是福建十大名菜之一。而其它九大則分別為：

福州聚春園的佛跳牆、鼓樓區文儒九號酒店的雞湯汆海蚌、廈門南普陀寺實業社的半月沉江（素菜）、長汀縣烟草大酒店的白斬河田雞、莆田涵江建成大酒店的竹香南日鮑、寧化縣福隆大酒店的客家生魚片、武夷山聚珍大酒店的武夷燻鵝、泉州崇武西沙灣假日酒店的海蠣煎（蠔仔煎）、連城縣新泉一橋飯店的涮九門頭。

金門金水食堂的黃魚煨麵線，在麵線乳白色的湯上，擺著一整條煎得金黃色的黃魚，結實鮮美的魚肉，與滑順的麵線是相得益彰。

此外，說到大黃魚，就不得不說它們的魚鰾了，曬乾的大黃魚魚鰾俗稱黃花膠／黃魚肚，而魚肚又稱花膠，一般以大黃魚、鮸魚的魚鰾乾製而成，其中又以黃花肚最為名貴。用清水泡開花膠燉的大骨雞湯，口感鮮滑脆彈，湯頭無比鮮美，加入螺頭同燉的黃花膠螺頭湯更是滋補聖品。

魯菜：黃魚豆腐羹

雖說魯菜與浙菜都有這道菜，但山東版是先把魚煎熟；浙江版則通常是把魚蒸熟再切丁烹調。做法是將黃魚煎過兩面後，加入高湯、蔥段、薑塊，然後用大火燒開，再改微火煮熟。煮熟後挑出蔥、薑塊不用，並把魚撈出，去魚頭、魚骨後，將魚肉放回湯中。

另將冬筍、冬菇切成小薄片，豆腐切成三公分寬，一公分厚的片，一同入開水鍋中焯一下撈出，然後放入魚湯中，加入醬油、酒、鹽燒開，撇去浮沫並勻芡後，淋上香油，加味精、胡椒粉，倒入湯碗內，撒上香菜末即成。

鍋塌黃魚

鍋塌則是魯菜的一種傳統技法，也就是將食材先煎後㸆（小火慢煨），並掛雞蛋糊使原料成為一體。鍋塌菜的種類繁多，除了最常見而家常的鍋塌豆腐外，還有鍋塌里脊、鍋塌大蝦、鍋塌肉塔、鍋塌黃魚、鍋塌腰盒、塌雞簽、塌魚簽、鍋塌雞片、鍋塌魚扇、鍋塌魚盒、鍋塌蒲菜、鍋塌三鮮菜盒等。

不過，鍋塌的「塌」其實應是火字旁的。這個字其實是膠東方言，原指將酥脆的炸食回鍋燜軟的手法，不過由於字典上沒有這個字，因此也就積非成是，漸漸地以「塌」這個字替代之了。

而歷史上的第一道鍋塌菜，則是源自明代山東煙台福山的一個廚娘，她原本要替她主人炸一道黃魚，結果由於火候不夠，只好回鍋以高湯燜燉，結果成菜後鮮美味佳，無意中成就的，便是魯菜的經典味型之一的鍋塌黃魚。

蘇菜：松子黃魚

松子黃魚要做得好，有個評判標準，叫做「頭張尾巴翹，澆汁吱吱叫」講的是黄魚炸得酥脆的時候，魚的嘴巴會張開，然後兩邊的肉也會自然地張開，同時尾部翹得很高，把燒好的糖醋汁澆上去的时候，還會發出吱吱的響聲。而這個評判標準也一語道盡了松子黃魚的做法。

黄魚的處理則是做好松子黄魚的另外一個關鍵。首先，黄魚不能破肚子，得用一根筷子從鰓部插進去，把腸子拉出来。然後要把頭部的兩塊皮撕掉，不然會影響味道。

接下來則是要將魚身改「瓦棱花刀」，刀先斜向從魚身上切下去，切到魚骨部分的时候，再横向再切一點，如此切出來的黄魚的整個身體的魚肉就會張開得像瓦片一樣。之所以這樣處理，一是為了在炸的時候讓魚身充分且均勻地受熱，二則是為了在澆汁的過程中讓魚肉充分地與糖醋汁融合。

石首魚科料理兵法全攻略（二）：寧波十大名菜中，跟黃魚有關的佔到四種

石首魚科料理兵法全攻略（三）：「海洋十寶」中最瀕危，一條價值千萬的黃唇魚

石首魚科料理兵法全攻略（四）：猛火烤成的「黑熏紅魚」，好吃到差點絕種

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航