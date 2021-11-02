石首魚科料理兵法全攻略（二）：寧波十大名菜中，跟黃魚有關的佔到四種

甬菜

擁有歷史悠久傳統漁場的寧波，大黃魚更是地方飲食中的核心角色。在各種版本稍有差異的寧波十大名菜中，黃魚有關的菜一般都會佔到四種。寧波人捕食大黃魚的歷史非常悠久，據早期著名地方志，唐代陸廣微所著的《吳地記》記載：闔閭10年（西元前505年），浙東沿海已有捕撈大黃魚的活動；明代《華夷花木鳥獸珍玩》中記載：「石首魚，海郡民發巨艘入洋山競取，有潮汛往來，謂之洋山魚。」

更由於大黃魚和寧波海邊人家的生活關係密切，所以寧波老話中，有許多都和黃魚有關：像是腳踏三輪貨車就叫「黃魚車」；10兩重一條的金條是「大黃魚」，1兩重1條的金條是「小黃魚」。

至於大黃魚的烹調方式，袁枚在《隨園食單》中則是這樣說的：「大抵黃魚亦系濃厚之物，不可以清治之也。」也就是說是說黃魚本身就是味厚的魚，不可以用清淡的方法來料理。

雪菜大湯黃魚

雪菜大湯黃魚是一道浙江寧波傳統名菜，也是寧波的十大名菜之一。大黃魚肉嫩味鮮，自古有「瑣碎金鱗軟玉膏」之譽；而寧波家家必備的雪裡蕻鹹菜則是脆嫩鮮美，當地還有句「三天勿喝鹹菜湯，兩腳有點酸汪汪」的老話；加上乳白濃醇的湯汁，成為了交疊起來的鮮美味道。

而雪菜燒黃魚之所以被稱為被稱為「大湯黃魚」，與淮揚菜里的大煮乾絲中的大是一個意思，指的是水多湯寬、味濃料鮮。而在寧波，雪菜被稱為鹹齏菜（ㄐ一），特指用新鮮雪裡蕻醃製成，帶著淺綠色和鵝黃色的醃菜，與那種深褐色的，因為2次發酵而變得乾鬆的「倒篤菜」不同。寧波話裡有著「咸齏炒炒，冷飯咬咬」、「黃齏白飯」等俗語，大多是形容雖然過得清苦，卻能吃得有滋有味的生活態度。

燒這道菜時，首先要去掉黃魚的背鰭，一方面避免吃的時候扎嘴，二來是因為背鰭腥味重。魚身上的花刀則不要打太多，兩面輕輕地切三條人字花刀已足。然後先用豬油將黃魚煎到兩面金黃後加入蔥、薑，沖入沸水後轉小火加蓋燜約15分鐘後再轉大火燒，這樣方能熬出白湯。此時再加入切好的雪裡蕻，最後加鹽、胡椒粉調味，出鍋前再點些味精。

腐皮包黃魚

以薄豆皮包了黃魚肉炸成的腐皮包黃魚，酥脆的腐皮，加上鮮嫩的魚肉鮮嫩、這外酥內嫩的口感，再蘸著醋或蕃茄醬吃。

做法是將片好的黃魚先加鹽、蔥末、酒、蛋清拌勻，再用已用濕布使之返潮的豆皮將之捲起，然後在一端抹上蛋黃液封口，再斜切成約五公分長的菱形塊。接著在油溫三、四成時下鍋炸，待至淡黃色時撈起，油溫升高後再複炸成金黃色即可。

苔菜拖黃魚

即將切成末的海苔與麵粉拌成糊，用黃魚肉條蘸裹麵糊入油鍋炸熟的菜品。由於寧波靠海，盛產苔菜。外面賣的苔菜拖黃魚，多為現做現賣。台北也有餐廳有賣，不過省了苔菜，做成只有魚蘸裹麵粉糊，而且把黃魚換成鱈魚的版本。

苔菜拖黃魚有三拖，將黃魚切條，加蔥段、薑末、鹽、胡椒粉、黃酒醃10分鐘後，裹上以低筋麵粉加冷水、海苔少許油和泡打粉調成的麵糊，手拎着魚尾挂糊，此乃第一拖；挂糊後，拎魚尾沿鍋緣慢慢放入油裡，是第二拖；待魚炸至金黄后拖出，謂之第三拖。經過這三拖之後，酥脆可口的拖黄魚就炸好了，拖黄魚之名也因此而來。

黃魚鯗

所謂的鯗（音同響），指的是剖開後晾乾的魚，原料都是鰻魚、小黃魚、帶魚、魷魚、墨魚、小鯊魚、馬鮫魚等鮮活東海野生魚類。宋吳自牧的《夢粱錄・鯗鋪》中，就是寫道：「城南渾水閘，有團招客旅，鯗魚聚集於此」。並描述南宋臨安多鯗鋪不下2百家。所售之鯗，有郎君鯗、石首鯗、烏狼鯗、鱔鯗、帶鯗、鰻鯗，名目繁多，不下數10種。

明李時珍的《本草綱目・鱗三・石首魚》，則是寫道：「乾者名鯗魚。一本作鮝魚」。晚清遺老徐珂在其清代掌故遺聞的彙編《清稗類鈔・動物・石首魚》中，則寫著：「曝乾曰鮝魚，俗稱白鮝。」

至於鯗字的由來，據《吳地記》載吳王闔閭入海逐夷人，遇風浪而糧盡，吳王向海拜禱，但見金色魚群逼海而來，三軍雀躍。但夷人卻一魚無獲，遂降，因名此魚為逐夷。吳王凱歸後仍思此魚，臣屬奏稱，魚已曝乾。吳王取魚乾食之，其味甚美。因此以魚置於美下，而成鯗字。

而黃魚鯗是浙江福建一帶較為常見的一種鯗。黃魚鯗是將大黃魚去鱗，去內臟，用水沖洗乾淨，從魚腹向背部切開，不切斷，保持魚肉相連，加工鹽制，攤開在太陽下曬成的魚。如果少鹽，表面則會泛起一層薄霜樣的鹽花，也稱作「白鯗」，是豪華版的黃魚鯗。

不過，黃魚鯗和黃魚乾由有一些不同的，黃魚鯗還有一定的水分，但是黃魚乾就是完全曬乾的黃魚。一般來講，黃魚鯗是會以飽和的鹽水浸泡後再漂洗曬乾而成。

在東海大黃魚盛產的5、6月，黃魚鯗在三伏天的陽光下曬乾，因此出產於此時的黃魚鯗，也稱為「伏鯗」。而秋冬時節，由「桂花黃魚」製成的黃魚鯗，更是白鯗中的精品。

朱振藩先生則是這麼描述鯗的：

鯗又稱大黃魚乾。如按其加工方法的不同，可分成去頭後乾片的無頭鯗，在脊部開刀、腹部開兩刀的三刀鯗及整條黃魚製作的瓜鯗這三大類型。主產於浙江、福建沿海。其名產有浙江溫嶺縣出產的松門白鯗（又稱松鯗、白鯗、台鯗）和象山縣爵溪出產的爵鯗等。

浙江紹興：鯗凍肉

五四運動的代表人物之一周作人是浙江紹興人。在他的散文集《知堂談吃》一書中，寫的都是日常生活中的食物。而他對於故鄉浙東紹興美食，像是糕乾、糯米食、白果、水紅菱、紹興酒、烤越雞、鯗凍肉等，則是念念不忘。

在〈烤越雞〉一文中，他寫道：「我所覺得喜歡的還是幾樣家常菜，醃菜筍乾湯、白鯗蝦米湯、乾菜肉、鯗凍肉，都是好的。假設天天能夠吃飽玉米面和白薯，加上蘿蔔鯗幾片，也已經很可滿足。」而他提到的「鯗凍肉」，則是紹興民間除夕「分歲」時必備此菜。

所謂鯗凍肉，古人有云：「肉先煨爛，放入台鯗同煨，鯗爛熟即可食。冬日，謂之鯗凍。」而袁枚在《隨園食單》的〈水族有鱗單〉中，也提到了鯗凍肉：

台鯗好醜不一。出台州松門者為佳，肉軟而鮮肥。生時拆之，便可當作小菜，不必煮食也；用鮮肉同煨，須肉爛時放鯗，否則，鯗消化不見矣，凍之即為鯗凍，紹興人法也。

鯗凍肉的作法，是將半肥瘦的五花肉，放在鍋中以文火慢煮，並加入適量紹興老酒，待肉熟到一定程度後，放入黃魚鯗與適量醬油一起燉煮。由於黃魚鯗和醬油都已有鹹味，因此這道菜是不放鹽的。

出鍋後的這道菜，必須在冬日放置一段時間或隔夜，等待魚與肉凍凝起來，讓紅燒肉和魚鯗都被封存在味道濃郁的凝膠之中，一碗美味的鯗凍肉才算大功告成。當一口咬下凍凝的鯗凍肉，黃魚鯗的鮮味觸碰到舌尖，然後豬肉油脂再隨著口腔的溫泉漸漸擴散開來，讓鹹與鮮交融於口中。

白鯗扣雞

白鯗扣雞則是以白鯗與越雞配伍，同蒸成餚，鹹鮮互補，兩味滲合，使雞有鯗香，鯗有雞鮮。

這道菜的做法很簡單，先將雞肉切塊，白鯗切片後，把雞塊鋪在碗中，再鋪一層魚片後，加入適量黃酒，蒸半小時，出鍋後，撒上蔥花，即可食用。把白鯗放上層是利用蒸汽將鯗魚的汁水滲透到肉中。不過也將越雞鋪在上面，白鯗放在下面，蒸熟的時候倒扣到盤中，將蒸出來的汁水融入其中的做法。

小黃魚（Yellow croaker／ハングル／부세）

小黃魚在台灣又稱黃魚、小黃瓜、厚鱗仔、黃口、黃順、黃瓜、紅瓜，本種為中國大陸北方沿海最重要的經濟漁獲之一，主要漁場在山東半島東南外海，台灣的近海域漁獲量不大。近年來大陸在舟山群島附近海域進行箱網養殖，已養殖成功。目前市場上的小黃魚幾乎清一色都是由養殖場所養殖出來的，野生種已經不多見。

從地理分布上來說，大黃魚主要分布在中國沿海，南起南海，北至東海中部以南，朝鮮西海岸和日本南部海域；而小黃魚主要分布在中國渤海、黃海、東海和朝鮮西南海岸，兩者在分布上略有重疊。

小黃魚和大黃魚的不同之處，是大黃魚的鱗較小而小黃魚的鱗片較大而稀少；大黃魚的尾柄較長而小黃色尾柄較短；大黃魚臀鰭第二鰭棘等於或大於眼徑，而小黃魚則小於眼徑；大黃魚骸部具4個不明顯的小孔，小黃魚具6個小孔；大黃魚的下唇長於上唇、口閉時較圓，小黃魚上、下唇等長、口閉時較尖。

小黃魚的日文為「キグチ」（黃愚癡），不過日本人不太食用，倒是韓國面對著黃海的靈光郡不但盛產黃魚，自古以來還以黃魚乾為其特產，而以韓國辣醬和辣粉燉的黃魚辣湯也是韓國常見的海鮮湯之一（小黃魚的韓文為참조기）。

黃魚乾 （굴비／gulbi）

黃魚乾是是大韓民國全羅南道西北部靈光郡（영광군／Yeonggwang）自古以來的特產。而靈光郡的黃魚乾之所以成為韓國自古以來的特產，則與邯國高麗王朝時代的一位權臣有關。

16世紀的時候，高麗王朝的權臣李資謙，將自己的女兒嫁給了高麗睿宗，也就是順德皇后，而他們的兒子便是高麗仁宗，而李資謙也就成了國舅。不過，李資謙對權力的慾望實在是太大了，為了鞏固自身地位，他又將自己的三女與四女，也就是高麗仁宗自己母親的兩個妹妹，進獻為仁宗之后妃。

權傾高麗的李資謙不但結黨營私，安插親族與部屬擔任朝中內外要職，並以權位之便乘機誣陷忠良，剷除異己，還唆使黨羽與其奴婢奪人財務，占人土地，引發民情憤慨。

雖然仁宗也有試圖去對付他的外公兼岳父，但很快就失敗了。而李資謙還在事後一把火燒掉了高麗王宮，然後把仁宗帶到自己家裡軟禁起來，並先後數次進毒藥企圖殺害他，幸好每次都為王妃用奇智所救。

後來，仁宗以離間的方式，讓李資謙與其原本的黨羽拓俊京之間產生嫌隙。最後，拓俊京奉仁宗之命拘捕李資謙，並將之流配至今之靈光。在流放期間，他便將靈光當地的特產黃魚乾獻給仁宗，並將之命名為「屈非」，也就是抵抗的意思，表明他絕不屈服的意志，而「屈非」的韓文發音正是gulbi。

後來，靈光黃魚乾成了韓國宮廷餐桌上的菜餚，而李資謙則在數個月之後，病死於靈光。靈光的黃魚乾最受歡迎的做法是用烤的：굴비구이（Gulbi－gui）。

黃魚辣湯 （조기 매운탕）

매운탕（Maeun－tang）指的是加了韓國辣醬（gochujang）和辣椒粉（고춧가루），以及數種蔬菜的燉魚湯。其中的「매운」指的是辣「탕」指的是湯。在韓國，許多海鮮餐廳都會準備像是鯛魚、鱸魚、鱈魚，還有螃蟹、蛤蜊、牡蠣等海產，做為這道菜的原料。

雖然台灣的韓國餐廳多半沒這道菜，但我在家裡會自己做，微酸鮮辣的湯配著黃魚，又是另外一個領域的美味。做法是先將小魚乾和昆布中火煮五分鐘，然後取出昆布後續煮五分鐘，再撈起小魚乾，做為매운탕的高湯。

然後加入醬油、辣油、酒、蒜末、薑末，和切片的白蘿蔔，煮沸後加入剪去鰭的黃魚和切片的洋蔥，加韓國辣椒大火煮10分鐘後，加蔥段與辣椒段，再煮兩分鐘即成。

似長鰭黃魚（Southern yellow croaker）

似長鰭黃魚在黃魚屬中體型較小，最大也只有15cm，但和大黃魚和小黃魚比起來，體型則是比較臃腫。不過在北半球見不到牠，因為牠主要分布在澳洲的西北部和巴布亞紐幾內亞南部的海域。

黃姑魚屬（Nibea）

黃姑魚屬中的黃姑魚、元鼎黃姑魚（Chu's croaker）與半斑黃姑魚（Sharpnose croaker）可以在台灣周遭海域捕獲。而其牠的庫氏黃姑魚則分布東印度洋及西太平洋區的中國、印度、斯里蘭卡、印尼、越南、菲律賓等海域。

小鱗黃姑魚（Small scale croaker）分布在中西太平洋的澳洲北部海域；斑紋黃姑魚（Blotched croaker）分布在印度洋區的印度及斯里蘭卡海域；小口黃姑魚（Small－jaw croaker）分布於澳洲北部海域；箕作黃姑魚（Honnibe croaker）分布在日本及中國東海海域。

黑緣黃姑魚（soldier croaker）在印度、斯里蘭卡、孟加拉、緬甸、泰國、柬埔寨、越南、印尼、馬來西亞、澳洲等海域；分布在澳洲北部及巴布亞紐幾內亞海域的細鱗黃姑魚（Scale croaker），體長則可達65公分。

黃姑魚（Yellow drum）

又叫春子、假黃魚、黃婆，分布海域包括南中國海、東海及黃海南部。台灣北部及西部沿海則是偶爾可見。

台灣人重視此魚類，列為十大美味魚類之一，稱一鯃、二紅沙、三鯧、四馬加、五鮸、六嘉鱲、七赤鯮、八馬頭、九烏喉、十寸子

黃姑魚在日本叫コイチ（古伊知魚），是西日本很常見的食用魚。因為價格不高又好吃，相當受到歡迎，主要的產地為香川縣。若是以活締法處理做成的刺身，不但外觀美，而且好吃，以燒霜造的方式品嚐最為適合。

此外，牠也棲息於朝鮮半島南岸、西岸、濟州島、渤海、黄海等海域，韓文為수조기。

白姑魚屬（Argyrosomus）

白姑魚屬除了日本白姑魚外，其牠的魚種多非分步於東亞。

廈門白姑魚（Amoy croaker ）分布在包括中國、台灣、印度、印尼、斯里蘭卡、巴基斯坦、阿曼等海域。 喙吻白姑魚分布於南非德班海域；花冠白姑魚（Dusky kob）分布於大西洋區的安哥拉至南非海域。 海氏白姑魚（Arabian sea meagre）分布於西印度洋區的阿拉伯海及阿曼海海域。 被IUCN列為瀕危保育類動物的腋斑白姑魚（southern meagre），分布於西印度洋區的馬達加斯加海域。 無味白姑魚（Mild meagre）分布於東南大西洋區的納米比亞至南非海域。 體長可達兩公尺的大西洋白姑魚（meagre），分布於東大西洋區，從挪威至剛果、地中海、黑海等海域。 方尾白姑魚（Squaretail kob）分布於西印度洋區的包括馬達加斯加，和從莫三比克至南非伊莉莎白港的海域。

日本銀身䱛（Japanese meagre／Japanese croaker）

又叫日本白姑魚、巨鮸、七星鮸。日本也稱之為大鮸（オオニベ），但在台灣卻被歸於白姑魚屬而非鮸屬。

體長可達180公分的牠，在台灣分布於西部、南部、澎湖、小琉球等海域，是台灣拖網漁業的重要漁獲物之一。日本則產於千葉縣以南到九州，而熊本縣的天草與宮崎縣則有養殖。

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