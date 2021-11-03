石首魚科料理兵法全攻略（三）：「海洋十寶」中最瀕危，一條價值千萬的黃唇魚

鮸屬（Miichthys）

鮸（Mi－iuy croaker／민어）

與被稱為日本白姑魚、巨鮸，或七星鮸，在日本稱之為大鮸的「日本銀身䱛」不同的是，鮸在日本才被視為是真正的鮸魚，因此日文稱之為「本鮸」（ホンニベ），而假名的「ニベ」則源自其魚鰾的黏性。

黏性強的鮸魚魚鰾，以前可被用以做黏著用的膠，而「鰾膠」的發音正是「にべ」。在台灣，牠是鮸屬中唯一的一個魚種，又被稱為敏魚、米魚、水鮸仔。而「有錢吃鮸，沒錢免吃」這句台灣俗諺，更是早已滲入台灣嗜魚者的心肝脾肺腎之中，成為了一種與「春鮸冬嘉鱲」和「一午、二鯧，三鮸、四嘉鱲」等同的真理了。

不過，其實鮸魚自古就已經被視為一等的魚了。清代段玉裁在其《說文解字注》中，便記載著：「隋煬責貢四方。海錯幾盡。首曰鮸魚。」

野生鮸魚稀少而價高，價格比養殖鮸魚要高出一倍。野生鮸魚的魚體較扁，鱗片為純銀色；而養殖鮸魚的魚身則較圓，為深咖啡色。和野生的鮸魚比起來，養殖的鮸魚肉質較硬，且適合乾煎或紅燒，清蒸則味太重。

台灣的鮸魚養殖為「箱網養殖」（Net Cage），是由網架、網、錨纜固定在海上組成一個圓柱型或立體造型的立體空間，並在其中放養鹹水魚類。和傳統養殖不同是，箱網養殖是直接利用現成的海洋空間，不必像傳統魚塭一樣在陸地上挖掘魚池，再引進海水或抽取地下水灌入池中。

一般而言，大型鮸魚不會進到淺水區，能在淺水區釣獲的，多是三斤以下，被稱為鮸筍的小鮸魚。我們上文提到的七星鮸（日本銀身䱛）則是台灣西岸最常見的野生鮸魚。此外，還有一種極為昂貴而少見的品種叫金錢鮸，我們將於下文介紹。

鮸魚料理

甬菜：鮸魚十吃

就和前文的大黃魚一樣，浙江寧波依然是最會做鮸魚的地方。其中的「鮸魚十吃」更是舟山群島的代表珍饈。這十吃分別為鮸魚膏、鮸魚排、鮸魚羹、土豆鮸魚頭、鮸魚骨漿、清蒸鮸魚、鮸魚燒豆腐、抱鹽鮸魚、鮸魚鯗烤肉、鮸魚麵疙瘩。

而舟山最好吃的鮸魚產自浙江省東北部海域，舟山群島西南的「灰鱉洋」，所以當地人也把「灰鱉洋」叫做「鮸魚洋」。

而這鮸魚十吃中的鮸魚膏，又叫鮸魚膠蒸蛋，是鮸魚的魚鰾為食材，在魚鰾裡打入生雞蛋，然後入盤，倒入料酒和香料清蒸而成，冷卻後再切片裝盤。

鮸魚排的做法則是鮸魚肉切條，裹上生粉、蛋清和麵包粉，然後將魚條炸至金黃。

鮸魚羹則是先將鮸魚肉切成丁，然後加入沸水中，再放入金針菇、蘑菇煮熟後勾芡，倒入蛋清，滴入香油，撒上蔥花即可。

土豆鮸魚頭則是用紅燒的方式，先將蔥、薑、蒜以及辣椒煸香後，放入醬油和料酒、水 ，然後將鮸魚頭放入，鍋開後放入馬鈴薯塊，燉20分鐘後大火收汁即成。

鮸魚骨醬是將洗凈的鮸魚連骨帶肉剁碎，放入鍋中煸炒，再配上自己喜愛的佐料，不管是直接吃或是澆在別的菜上配著吃，都十分美味。

而將鮸魚洗凈，抹鹽，擺入盤中，加入料酒、薑絲、少許白糖，醃20分鐘以上再大火蒸熟，即為清蒸鮸魚。

鮸魚燒豆腐與一般的魚燒豆腐做法一樣，鮸魚洗凈切塊並稍作醃漬後，入鍋煎至金黃後，入蔥、薑、蒜、醬油、水，燒開後再加入豆腐一起燒就成了。

抱鹽鮸魚是蒸，以鹽短時間醃漬的鮸魚，用簡單做法，享用最原始的味道。只需加鹽、酒、薑片等醃漬，然後上鍋蒸熟即可。

鮸魚鯗烤肉中的烤應做㸆，是將鮸魚鯗切成塊，與豬五花一起加上調料慢火燒的燉菜。

最後一道則是麵食，鮸魚麵疙瘩。

韓國

在韓國，除了做成刺身外，鮸魚也多會被做成清湯（민어 맑은）、辣湯（민어 매운탕），與燉菜（민어 조림）。

黃唇魚屬（Bahaba）

黃唇魚（giant yellow croaker／Chinese bahaba）

亦即我們上面提過的金錢鮸，最長達兩公尺，最重達100公斤，是世界和南中國海石首魚科物種中體型最大的。牠也是成立於1961年，世界上最大的環保組織，標誌是一隻熊貓的世界自然基金會（WWF：World Widelife Fund for Nature），所挑選的「海洋十寶」中最瀕危的一員。因此，牠被列為中國國家二級保護物種和廣東省受保護水生動物。

不過，因為黃唇魚現今價格可以高至每條100萬港元，如此強大的經濟誘因，使得非法捕捉和買賣還在持續著。像是根據《中國時報》2014年6月5日的一則報導，福建省寧德市就傳出，女婿在端午節送岳父一條百餘斤黃唇魚，價值300萬人民幣，約台幣至少1400萬元。

不過後來經過記者查證，才發現並非網傳「女婿送岳父的端午節禮物」，而是寧德蕉城區金蛇頭村，一漁民在下白石與霞浦官井洋附近海域作業，發現海面漂浮1條大魚，即將大魚打撈上岸，過秤後魚重158斤。

後來，下白石鎮的陳、王、江等七人合夥開價270餘萬元，將這條魚買下，再轉賣給霞浦與浙江籍的兩個合夥人，後來又以300餘萬元轉賣給香港人。儘管記者繼續追查，但買賣雙方覺得事涉敏感，都不肯出面。

目前瀕臨絕種的黃唇魚在閩粵被稱為金錢鮸，在溫州被稱為黃甘，又稱為白花魚、黃鰲魚，在香港，又因此黃唇魚曾是大澳重要魚穫，因而有「大澳魚」之稱，為中國特有種。

而黃唇魚最值錢的是牠的魚鰾，富含膠質，通常每10斤重才出1兩魚鰾，每兩價值上萬人民幣。

除了黃唇魚外，黃唇屬的魚還有兩個品種，分別是分布於西印度洋區的印度西孟加拉邦及緬甸海域，體長約50公分的黑緣黃唇魚（Chaptis bahaba）；和分布在越南、柬埔寨及婆羅洲等海域，體長約40公分的波利黃唇魚（Spine bahaba）。

彭納石首魚屬（Pennahia）

大頭白姑魚（Big－head pennah croaker）

台灣俗名帕頭、加網、闊嘴加網、深水加網，大陸則稱之為大頭銀姑魚。其體側上半部紫褐色，下半部銀白色；背鰭淺褐色，末緣深褐色；尾鰭淺褐色；臀、腹及胸鰭幾近無色。口腔為灰黑色，鰓腔則是黑褐色。

分布於印度－西太平洋區，西起馬來半島、沙勞越及爪哇，東至台灣海峽。台灣則分布於西部、北部及澎湖等海域。春夏為其盛產期，在台灣是重要的底棲漁獲物，產量高。主要漁法是底拖網及延繩釣。肉質佳，適清蒸或油炸。日文為タイワンシログチ。

白姑魚（Silver croaker）

其中文學名為銀彭納石首魚，也就是俗稱的白口，在台灣的產量相當高，主要分布於澎湖、北部、西部沿海。中國東海，黃海南部與韓國海域的產量也很大。其體側上半部為紫褐色，下半部銀白色；背鰭褐色，軟條部中間有一銀白帶；尾鰭黑色；臀鰭無色；腹鰭和胸鰭無色。口腔白色。鰓腔黑色。鰓蓋後緣具暗色斑塊。

白姑魚就是前文我們提到在日本因為牠會發出咕咕聲而被稱為「白愚癡」（シログチ）的魚。而在關東，則因為其耳石，而被稱為「石持」（イシモチ）。在日本的主要產地為長崎縣、愛媛縣和香川縣。

白口不論做成刺身、鹽燒、幽庵燒炸或燉煮都很適合，刺身以晚春與初夏，帶有脂肪鮮度又高的為上品。不過不管是鹽燒或是幽庵燒，因為白口的肉水份較多，先醃過除去些水份後再烤的話，才能烤得皮脆而肉緊實。

鹽燒的話先撒鹽醃個30分鐘，幽庵燒則混合等量的日本酒、味醂、醬油醃半天到一天，再加柑橘類的汁一起烤。此外，白口在日本也是高級魚板的重要原料。

和日本或韓國產的白口比起來，在台灣海域所捕獲的不論香氣或是脂肪都更勝一籌，魚皮也更厚。東京灣、四國、山口、長崎與和歌山所捕獲的白口，則是脂肪含量低而香氣較弱。

斑鰭白姑魚（Pawak croaker）

由於群聚性較弱，較少被大量捕獲的斑鰭白姑魚，在台灣分布於西部與澎湖海域。其外觀的體側上半部為紫褐色，下半部銀白色；背鰭棘部為褐色，第7至第10棘間有1個黑斑，軟條部中間有一白色帶，鰭基及鰭緣為淺褐色；尾鰭淺褐色；臀鰭無色；腹鰭橘黃色有細褐斑；胸鰭淺褐色。口腔白色。鰓腔為黑色而鰓蓋青紫色。

截尾白姑魚（bigeye croaker／donkey croaker）

又名灰鰭彭納石首魚，分布於印度－西太平洋區，西起阿拉伯灣，北至台灣海峽，南至婆羅洲等，台灣分布於西南部。主要棲息於近沿海之砂泥底質中下層水域，群聚性較弱，較少被大量捕獲，也被稱為帕頭。

彭納石首魚屬最後還有一種卵形彭納石首魚，分布東印度洋區，從孟加拉灣至緬甸海域，體長可達60公尺

黑姑魚屬（Atrobucca）

黑䱛（Blackmouth croaker）

黑䱛又名黑姑魚，台灣俗名多稱之為黑喉或烏喉，南部則多稱之為烏加網或臭魚。其肉質近似於黃魚，早年牠在台灣的名氣更勝於黃魚。

在早期，黑喉是有錢人家做月子時常吃的補品，因此早期台灣有個俗諺叫：「偌有錢，烏喉都會盤山過嶺，偌無錢，三介娘嘛無才調琅入戶。」意思是只要有錢，不管到哪裡都可以享用最好的東西，如果沒錢，則連做雞鴨飼料的三介娘（泛指小雜魚）也買不起。即使到今日，黑侯的平均售價每公斤仍然高達為800～1000元，為高經濟價值魚種之一。

黑喉的體色為灰紫色，背鰭為褐色，軟條部較深，尾鰭是黑褐色，臀鰭無色有細黑斑。腹鰭無色，胸鰭是淺褐色，口腔及鰓腔為黑色，鰓蓋則是青紫色。是台灣拖網漁業之重要漁獲物之一，盛產期在5－8月，主要產於西部及北部沿海。日本則叫黑愚癡（クログチ）。

除了黑喉之外，其牠黑姑魚屬的魚都不分佈於台灣周遭海域。

體長約46公分暗褐黑姑魚（Scorched croaker）出沒於西南太平洋的巴布亞紐幾內亞海域。 大眼黑姑魚體長可達21.6公分，分布於西印度洋區巴基斯坦信德省及印度孟買海域；安東黑姑魚體長可達19.7公分，分布於西印度洋區孟加拉灣海域。 孟加拉黑姑魚分布於西印度洋區斯里蘭卡海域。 短胸黑姑魚分布於西太平洋的巴布亞紐幾內亞及澳洲北部海域，體長可達26公分。 狹眼黑姑魚分布於紅海艾拉特灣海域，體長可達24.8公分。 分布於西南太平洋婆羅洲西北部海域的久氏黑姑魚（Black－spot croaker）體長則可達25公分。 馬氏黑姑魚（African blackmouth croaker）分布於西印度洋區的莫三比克至南非納塔爾海域，體長可達16.2公分。 屈氏黑姑魚分布於印度洋孟加拉灣印度馬德拉斯外海海域，體長可達21.9公分。

黃鰭牙䱛屬（Chrysochir）

黃金鰭䱛（Reeve's croaker）

又名尖頭黃鰭牙䱛，台灣俗名又稱鮸仔魚、紅三牙，為較不常見之魚種，偶為拖網漁業捕獲，分步在印度東南部，中國南海，以及台灣西部海域。

梅童魚屬（Collichthys）

棘頭梅童魚（Big head croaker）

棘頭梅童魚台灣俗名黃皮，廣東稱為黃鼻頭、黃眉頭或獅頭魚，其體側上半部為紫褐色，下半部銀白帶金黃色，發光顆粒為金黃色；上下頜前端具褐色斑；背鰭褐色；尾鰭黑褐色，末緣較深；臀﹑腹及胸鰭為金黃色；眼頂部有一黑斑；口腔內白色，下頜口緣粉紅色；鰓腔為白色有黑點。

梅童魚棲息於近海、河口和港灣的泥或沙泥底質水域，不作長距離洄遊，為溫水性魚類。在中國沿海均有分布，黃海、東海數量較多。《台州府志》中描述梅童魚：「似石首而小，黃金色，味頗佳，頭大於身，人呼為『梅大頭』。出四明梅山洋，枚名『梅魚』。或云：梅熟魚來，故名。」台灣則分布在西部沿海。

這種魚的日文為カンダリ，韓國海域亦有分布，被稱做황석어或황강달이，在韓國常被做成鹽辛。

梅童魚屬的另一種魚為黑鰓梅童魚，俗名大棘頭、爛頭寶、大頭寶。分布於韓國的西海岸以及中國東海、黃海等海域。

叫姑魚屬（Johnius）

皮氏叫姑魚（Belanger's croaker）

台灣又叫黑鮸和加網，其體側上半部灰褐色，體背在背鰭基下方有5、6個黑斑，下半部則是淺灰褐色，有銀白亮光；背鰭為褐色，末緣為黑色；腹、臀鰭的上半部為黃褐色，下半部是黑色；尾鰭則是前半部為黃褐色，後半部黑色；胸鰭淺褐色，鰭基內緣有褐色腋斑；鰓蓋青紫色，在二扁棘間有一暗斑；鰓腔為黑褐色；口腔白色。

分布於印度－西太平洋區，西起巴基斯坦東部，東至中國沿海、台灣、日本及韓國等。台灣以北部及西部沿海較多，為台灣拖網漁業之重要漁獲物之一，終年皆可用底拖網捕獲，春、夏季是則是其盛產期。

鱗鰭叫姑魚

鱗鰭叫姑魚是台灣沿海最廣為人知的春子魚種，最大體長約20公分。而在台灣被稱為春子的魚，包括了黃姑魚屬、叫姑魚屬、白姑魚屬等石首科的魚。這些屬的魚之所以有個「姑」字，是因為牠們都會發出咯咯的叫聲，於是以「姑」聲稱之。

在早期台灣民間，有著「一午二紅沙，三鯧四馬鮫，五鮸六嘉鱲，七赤鯮八馬頭，九烏喉十春子」的十大好吃魚排行榜。

不過文史作家曹銘宗先生則引用文史學者曾子良教授的研究，認為以俚諺的特色就是好講好記的台語押韻特點，最後應該不是「九烏喉十春子」，而是「九春子十烏喉」。又因為鱗鰭叫姑魚鮮度良好時可清楚看見身上的金色線紋，因此有些地區又叫牠作「三線帕頭仔」或「金線加網」。

鱗鰭叫姑魚（johnius distinctus）的側上半部為紫褐色，下半部則是銀白色；自胸鰭基後，體中央有兩到三列鱗片寬的銀白色帶，沿側線另具一細銀白色帶；背鰭軟條基下方有兩鱗片寬的銀白色帶；背鰭棘部中央為白色，末端黑褐色，軟條部中央為白色，末端褐色；尾鰭黃褐色；臀鰭及腹鰭澄黃色；胸鰭淺褐色，鰭基內緣具一褐色腋斑；鰓蓋青紫色；鰓腔褐色；口腔則是白色。

其分布範圍包了括中國沿海、台灣、韓國及日本等。在台灣則是分布於西部及北部沿海，其日文為アブラグチ。

杜氏叫姑魚（Sin croaker）

杜氏叫姑魚在台灣很罕見，主要分布在印度洋的巴基斯坦到孟加拉灣中的印度屬地安達曼－尼科巴群島海域。

石首魚科料理兵法全攻略（四）：猛火烤成的「黑熏紅魚」，好吃到差點絕種

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航