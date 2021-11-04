石首魚科料理兵法全攻略（四）：猛火烤成的「黑熏紅魚」，好吃到差點絕種

鈍頭叫姑魚（Bearded croaker）

大陸名團頭叫姑魚，台灣俗名為黑加網，在東南亞與澳洲北部海域較多，台灣的產量不多，以西部，南部與澎湖海域較多，東港人坐月子不吃麻油雞，而是喝膠質豐富的黑加網清湯。

牠的身體上半部是黑褐色，下半部深褐色並有銀白光，鰭則皆為深褐色，尾鰭末稍黑色；鰓蓋青紫色，在二扁棘間有一不顯之暗斑；鰓腔淺褐色；口腔粉紅色。

叫姑魚

台灣叫加網，福州管牠叫瓜寶，其體側上半部為灰褐色，而下半部呈淺灰褐色而有銀白亮光。背鰭為褐色，末緣黑色；腹鰭淡色；臀鰭黃褐色至黑色；尾鰭前半部黃褐色，後半部黑色；胸鰭黃褐色，鰭基內緣有褐色腋斑；鰓蓋青紫色，在兩扁棘間有一暗斑；鰓腔黑褐色；口腔白色。

主要分布於西北太平洋區，包括中國南海、東海及黃海南部。台灣則分布於澎湖及西部沿海。

大鼻孔叫姑魚（Big－snout croaker）

大陸叫大吻叫姑魚，台灣則又稱春子或加網，分布於印度－西太平洋區，西起斯里蘭卡、印度，東至中國南海、台灣海峽。台灣分布於西部及北部海域。

牠的體側上半部是紫褐色，胸鰭基以下為白色至澄黃色，背鰭淺褐色，硬棘末端深褐色，腹、臀及尾鰭則為黃褐色，鰓蓋青紫色，二扁棘間有一暗斑；鰓腔下部黃色；上部褐色，口腔粉紅色。

叫姑魚屬其牠還有：

分布於西南太平洋新幾內亞及澳洲西北部海域的澳洲叫姑魚（Bottlenose jewfish）。 在伊朗、巴基斯坦、阿曼、印度、斯里蘭卡、孟加拉、泰國、越南、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、澳洲、汶萊等海域的婆羅叫姑魚（Sharpnose hammer croaker）與卡氏叫姑魚（Caroun croaker）。 印度洋馬來西亞海域的坎氏叫姑魚。 分布於印度洋區從巴基斯坦至馬來半島海域的白條叫姑魚（Karut croaker）。 分布於印度西太平洋區，包括印度、孟加拉、緬甸、泰國、馬來西亞、越南、印尼、汶萊、巴布亞紐幾內亞、澳洲等淡水、鹹水域的突吻叫姑魚（Coitor croaker）。 分布於西印度洋區從肯亞至莫三比克海域的莫三比克叫姑魚（Small kob）。 分布於印度洋區，從巴基斯坦至安達曼群島海域的道氏叫姑魚（Sin croaker）。 分布於東印度洋區的印度西岸及斯里蘭卡海域的長體叫姑魚（Spindle croaker）。 分布於中國南海的條紋叫姑魚；分布於西印度洋區的南非、莫三比克及馬達加斯加海域，又名褐線短鬚石首魚的非洲叫姑魚（Bellfish）。 分布於印度恆河流域之恆河叫姑魚。 分布西印度洋區的巴基斯坦及印度西北部海域，又叫蒼色石首魚的斑鰭叫姑魚（Pale spotfin croaker）。 分布在西太平洋區的摩鹿加群島及菲律賓海域之戈氏叫姑魚。 分布於印度太平洋區的印尼、新加坡、馬來西亞海域的異鱗叫姑魚（Large－scale croaker）。 分布在印尼海域的下口叫姑魚（Small－mouth croaker）。 分布在印度西太平洋區的澳洲及巴布亞紐幾內亞海域的滑鱗叫姑魚（Smooth croaker）。 分布在泰國和印尼海域的寬眼叫姑魚（Broad－head croaker）。 印度洋海域的大鰭叫姑魚（Largefin croaker）。 阿曼海域的阿曼叫姑魚（Majan croaker）。 分布於西印度洋的斯里蘭卡及印度東南部海域印度叫姑魚（Mannar croaker）。 分布在中西太平洋的新幾內亞及澳洲北部海域的新幾內亞叫姑魚（Paperhead croaker）。 分布在西南太平洋的澳洲新南威爾斯海域的麥氏叫姑魚。 分布在幾內亞淡水流域的太平洋叫姑魚（Pacific croaker）。 菲律賓海域的菲律賓叫姑魚。 分布在印度西太平洋區，包括孟加拉灣、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、越南、柬埔寨等海域的斜口叫姑魚（Large－eye croaker）。 分布於蘇門答臘、婆羅洲、泰國海域的尖尾叫姑魚（Leaftail croaker）。 分布西太平洋區的新加坡、中國大陸、香港、台灣等海域的屈氏叫姑魚（Trewavas croaker）。 分布西南太平洋區包括泰國、蘇門答臘、婆羅洲等海域的韋氏叫姑魚（Weber's croaker）。

牙䱛屬（Otolithes）

紅牙䱛（tigertooth croaker）

台灣俗名三牙、耳石䱛、銀牙䱛、白三牙的紅牙䱛，分布範圍西起非洲東部，北至台灣海峽，南至澳洲等，在台灣全年皆可捕獲。

牙䱛屬的另外一種魚為居氏牙䱛（Lesser tigertooth croaker），分布西印度洋的印度及巴基斯坦海域，體長可達39公分。

原黃姑魚屬（Protonibea）

雙棘原黃姑魚（Blackspotted croaker）

雙棘原黃姑魚又名鮸仔魚、黑鮸，是原黃姑魚屬唯一的一種魚。其體側上半部為灰黑色，下半部銀白色；在胸鰭基水平線以上散部著許多瞳孔般大小之的不規則黑斑，幼魚黑斑較少，但有5條4－5鱗列寬的黑橫帶。

橫帶自背鰭基延伸至胸鰭基上緣點的水平線，分別在背鰭棘部之前、背棘後部下方、背鰭軟條部前部下方、臀鰭基後及尾柄上。背鰭褐色有瞳孔般大小的黑斑，尾鰭上半葉褐色有不規則小黑斑，下半葉黑色；胸鰭﹑臀鰭及腹鰭黑色。鰓腔為黑色，而口腔則是白色。

雙棘原黃姑魚分布於印度－西太平洋區，西起阿拉伯灣，東至菲律賓，北至日本，南迄澳洲北部，台灣則以西部、北部及澎湖海域較多，在中東及印度等地區常鹽漬後製成魚乾出售。

擬石首魚屬（Sciaenpos）

眼斑擬石首魚（Red drum）

眼斑擬石首魚為擬石首魚屬唯一的一種魚，又叫美國紅魚和紅鼓魚，斑點尾鱸（spottail bass）、海峽鱸（channel bass）。牠本身是棲息於美國東海岸，一直到墨西哥灣的魚，其體型狀如紡錘，頗像中國產大黃魚、黃姑魚，惟體色微紅，尾部有數圓形黑斑。肉質細嫩，刺少汁多，味道可口，故暢銷市場，成為重要的商業養殖魚類，為世上養殖產量最高的魚種之一。

中國大陸於1991年由中國國家海洋局第一海洋研究所從德州引進後，於1995年繁殖成功。現在從遼寧，山東、江蘇，浙江、福建、廣東、海南到廣西諸省皆有規養殖場；由養殖場逃逸及宗教團體放生的紅鼓魚，在中國與台灣沿海極可能形成了野生種群，已成為大陸沿海、浙江、福建沿海，及台灣西岸海上垂釣活動的對象。

1980年代初，擅長於混合西非、法國與西班牙烹飪技術Cajun cuisine的美國路易斯安那州名廚保羅・普呂多姆（Paul Prudhomme，又稱金・奧特里・普呂多姆（Gene Autry Prudhomme）以眼斑擬石首魚為食材，創造出一道塗上他所調配的醬料，猛火烤成的「黑熏紅魚」（blackened red drum）。這道菜大受歡迎的程度，使得眼斑擬石首魚被過度捕撈到差點絕種。

2009年3月1日在《美國鐵人料理》（Iron Chef America）這個節目中，眼斑擬石首魚又再度以秘密食材的姿態出現，造成話題。

做黑熏紅魚這道菜必須將平底鍋燒至極熱，而切片的紅魚則是先蘸滿奶油後，再蘸滿混合了鹽、黑胡椒、匈牙利紅椒粉、蒜粉、卡晏辣椒粉、百里香、奧勒岡葉的調味料之後下鍋煎，每面煎2～4分鐘。

淡水石首魚屬（Aplodinotus）

淡水石首魚（freshwater drum）

淡水石首魚屬只有淡水石首魚1個物種，分布於美洲，從加拿大哈德遜灣、聖羅倫斯河、五大湖至瓜地馬拉的淡水流域，體長可達95公分。此外，牠還被稱做shepherd’s pie、gray bass、Gasper goo、Gaspergou、gou、grunt、grunter、grinder、wuss fish、gooble等。

錘形石首魚屬（Atractoscion）

錘形石首魚屬有兩個物種，非洲錘形石首魚（Geelbeck croaker），發現於東大西洋安哥拉至南非、西印度洋莫三比克至南非、澳洲東部等海域，體長可達130公分；有名錘形石首魚（White seabass or white weakfish）則分布在墨西哥下加利福尼亞州蓮娜灣到阿拉斯加州朱諾。

澳黃姑魚屬（Austronibea）

澳洲黃姑魚（Yellowtail croaker）

澳黃姑魚屬唯一的品種為澳洲黃姑魚，分布於西太平洋區的新幾內亞南部及澳洲西北部海域，體長約20公分。澳洲黃姑魚尚有yellowfin drum、Catalina croaker、 yellowtailed croaker與golden croaker等名稱。

貝氏石首魚屬（Bairdiella）

貝氏石首魚屬的魚種全部都分布在美洲海域。

大鱗貝氏石首魚（Armed croaker）分布於美洲太平洋岸的加利福尼亞灣至巴拿馬海域。 銀色貝氏石首魚（American silver perch）分布在美東西大西洋區，從美國紐約州至墨西哥北部海域。 閃光貝氏石首魚（Swordspine croaker）分布於東太平洋區的墨西哥至秘魯海域。 貝氏石首魚（ronco croaker）於東太平洋區的墨西哥加利福尼亞灣至瓜地馬拉海域。 大眼貝氏石首魚（Ground croaker）分布於西大西洋區的加勒比海至巴西海域。 聖太路西亞貝氏石首魚（striped croaker）分布於西大西洋區的加勒比海海域。

波曼石首魚屬（Boesemania）

體長可達100公分的小鱗波曼石首魚（boeseman croaker／smallscale croaker），是波曼石首魚屬唯一的種類，分布於亞洲泰國至蘇門答臘的淡水流域，為高經濟價值的食用魚。

孔石首魚屬（Cheilotrema）

孔石首魚屬有兩種魚，一是分布於東南太平洋的秘魯至智利海域的條紋唇孔石首，另外一種則是分布於東太平洋區，從美國加州至墨西哥下加利福尼亞半島海域的黑唇孔石首魚（black croaker）。

毛突石首魚屬（Cilus）

此屬唯一的魚種為吉氏毛突石首魚（corvina drum）分布於東南太平洋區的秘魯至智利海域。蒜瓣的肉質與柔和甘美的風味，不管是生食或煎或烤或炸都好吃，在南美洲被視為高度美味的魚。

科氏石首魚屬（Corvula）

科氏石首魚屬有古巴貝氏石首魚與大眼科氏石首魚（Vacuocua croaker）兩種，前者分布於西大西洋區的美國佛羅里達州南部、美屬維京群島、大安地列斯群島等海域；後者分布於中東太平洋區，從墨西哥加利福尼亞灣至厄瓜多、加拉巴哥群島海域。

櫛石首魚屬（Ctenosciaena）

櫛石首魚屬有細鬚櫛石首魚（Barbel drum）與秘魯櫛石首魚（Peruvian barbel drum）兩種魚。前者分布於西大西洋區，從加勒比海至巴西海域；後者分布於東南太平洋的秘魯海域。

犬牙石首魚屬（Cynoscion）

犬牙石首魚屬（Cynoscion）有多達24個物種，名稱皆霸氣十足。

蘇利南犬牙石首魚（acoupa weakfish）分布於西大西洋區，從巴拿馬至阿根廷的淡水及鹹水域。 乳色犬牙石首魚（Whitefin weakfish）分布於東太平洋區的墨西哥南部至厄瓜多海域。 秘魯犬牙石首魚（Peruvian weakfish）分布於東太平洋區的厄瓜多Santa Elena至智利Coquimbo海域。 沙犬牙石首魚（Sand weakfish）分布於西大西洋區的墨西哥灣海域。 烏拉圭犬牙石首魚（Stripped weakfish）分布於西南大西洋區，從巴西至烏拉圭、阿根廷海域。 牙買加犬牙石首魚（Jamaica weakfish）分布於西大西洋區，從巴拿馬、大安地列斯群島至阿根廷海域。 巴西犬牙石首魚（Smooth weakfish）分布於西大西洋區的尼加拉瓜至巴西海域。 小鱗犬牙石首魚（Smallscale weakfish）分布於西大西洋區從委內瑞拉至巴西Santos海域。 矮犬牙石首魚（Dwarf weakfish）分布於中西大西洋的墨西哥海域。 雲紋犬牙石首魚（Spotted weakfish）美國紐約州至墨西哥灣海域。 銀色犬牙石首魚（Silver seatrout）分布於美國馬里蘭州至墨西哥灣海域。 直鰭犬牙石首魚（Gulf weakfish）分布於美洲西岸的加利福尼亞灣海域。 短鰭犬牙石首魚（Shortfin weakfish）為分布美國加州南部至加利福尼亞灣海域。 犬頭犬牙石首魚（Cachema weakfish）分布於美洲西岸墨西哥至秘魯海域。 海神犬牙石首魚（Boccone weakfish）分布在美洲西岸哥斯大黎加至巴拿馬海域。 斜紋犬牙石首魚（weakfish）分布於美洲東岸大西洋區，從加拿大新斯科細亞省至美國佛羅里達州北部海域。 網紋犬牙石首魚（Striped corvina）分布於美洲西岸的哥斯大黎加至巴拿馬海域。 史氏犬牙石首魚 （Tonkin weakfish）分布於美洲東岸的哥倫比亞至巴西海域。 鱗鰭犬牙石首魚（Scale－fin weakfish） 與施氏犬牙石首魚（Stolzmann's weakfish）皆分布於美洲西岸的加利福尼亞灣至秘魯海域。 條紋犬牙石首魚（Striped weakfish）分布於美洲東岸的巴西南部至阿根廷中部海域。 綠色犬牙石首魚（Green weakfish）分布於美洲東岸的巴西南部至阿根廷中部海域。 黃頜犬牙石首魚（Orangemouth weakfish）則分布於美洲西岸的墨西哥海域。

Daysciaena屬

其唯一物種白枝鰾石首魚（Bengal corvina）分布於印度洋區，包括印度、斯里蘭卡及巴基斯坦等海域，體長可達90公分。

枝鰾石首魚屬（Dendrophysa）

枝鰾石首魚屬的唯一物種為勒氏枝鰾石首魚（Goatee croaker），另有勒氏短須石首魚、勒氏石首魚、勒氏須䱛等俗名，分布於印度洋北部沿岸、北至菲律賓、南至印尼以及中國南海、台灣海峽等海域。

小齒䱛屬（Elattarchus）

小齒䱛屬只有一個物種，為分布於美洲西岸加利福尼亞灣至祕魯海域的澳洲小齒䱛（Bluestreak drum）。

高鰭䱛屬（Equetus）

高鰭䱛屬有兩個物種。矛高鰭䱛（jack－knifefish）的分布範圍從美國東岸的北卡羅來納州一直到巴西與加勒比海海域，牠另外也被稱為donkey fish和lance－shaped ribbonfish。

斑高鰭䱛（Spotted drum）的分布範圍則從美國佛羅里達州至巴西海域。

頦絲䱛屬（Genyonemus）

頦絲䱛屬的條紋頦絲䱛（White croaker）是其唯一物種，分布於美洲東岸從加拿大卑詩省至墨西哥下加利福尼亞半島的海域，會被做為蟹肉棒的原料。牠另外尚有Pasadena trout、tommy croaker、little bass等名稱。

等鰭石首魚屬（Isopisthus）

等鰭石首魚屬的等鰭石首魚（Bigtooth corvina）分布於美洲東岸從加拿大卑詩省至墨西哥下加利福尼亞半島海域；槳等鰭石首魚（Silver weakfish）分布於美洲東岸從墨西哥下加利福尼亞半島至秘魯海域，此乃其唯二物種。

卡䱛屬（Kathala）

只有腋斑卡䱛（Kathala croaker）1種，分布於西印度洋區印度、斯里蘭卡、巴基斯坦等海域。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航