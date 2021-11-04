石首魚科料理兵法全攻略（四）：猛火烤成的「黑熏紅魚」，好吃到差點絕種
我們想讓你知道的是
1980年代初，美國路易斯安那州名廚保羅・普呂多姆以眼斑擬石首魚為食材，創造出一道塗上他所調配的醬料，猛火烤成的「黑熏紅魚」。這道菜大受歡迎的程度，使得眼斑擬石首魚被過度捕撈到差點絕種。
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- 鈍頭叫姑魚（Bearded croaker）
大陸名團頭叫姑魚，台灣俗名為黑加網，在東南亞與澳洲北部海域較多，台灣的產量不多，以西部，南部與澎湖海域較多，東港人坐月子不吃麻油雞，而是喝膠質豐富的黑加網清湯。
牠的身體上半部是黑褐色，下半部深褐色並有銀白光，鰭則皆為深褐色，尾鰭末稍黑色；鰓蓋青紫色，在二扁棘間有一不顯之暗斑；鰓腔淺褐色；口腔粉紅色。
- 叫姑魚
台灣叫加網，福州管牠叫瓜寶，其體側上半部為灰褐色，而下半部呈淺灰褐色而有銀白亮光。背鰭為褐色，末緣黑色；腹鰭淡色；臀鰭黃褐色至黑色；尾鰭前半部黃褐色，後半部黑色；胸鰭黃褐色，鰭基內緣有褐色腋斑；鰓蓋青紫色，在兩扁棘間有一暗斑；鰓腔黑褐色；口腔白色。
主要分布於西北太平洋區，包括中國南海、東海及黃海南部。台灣則分布於澎湖及西部沿海。
- 大鼻孔叫姑魚（Big－snout croaker）
大陸叫大吻叫姑魚，台灣則又稱春子或加網，分布於印度－西太平洋區，西起斯里蘭卡、印度，東至中國南海、台灣海峽。台灣分布於西部及北部海域。
牠的體側上半部是紫褐色，胸鰭基以下為白色至澄黃色，背鰭淺褐色，硬棘末端深褐色，腹、臀及尾鰭則為黃褐色，鰓蓋青紫色，二扁棘間有一暗斑；鰓腔下部黃色；上部褐色，口腔粉紅色。
叫姑魚屬其牠還有：
- 分布於西南太平洋新幾內亞及澳洲西北部海域的澳洲叫姑魚（Bottlenose jewfish）。
- 在伊朗、巴基斯坦、阿曼、印度、斯里蘭卡、孟加拉、泰國、越南、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、澳洲、汶萊等海域的婆羅叫姑魚（Sharpnose hammer croaker）與卡氏叫姑魚（Caroun croaker）。
- 印度洋馬來西亞海域的坎氏叫姑魚。
- 分布於印度洋區從巴基斯坦至馬來半島海域的白條叫姑魚（Karut croaker）。
- 分布於印度西太平洋區，包括印度、孟加拉、緬甸、泰國、馬來西亞、越南、印尼、汶萊、巴布亞紐幾內亞、澳洲等淡水、鹹水域的突吻叫姑魚（Coitor croaker）。
- 分布於西印度洋區從肯亞至莫三比克海域的莫三比克叫姑魚（Small kob）。
- 分布於印度洋區，從巴基斯坦至安達曼群島海域的道氏叫姑魚（Sin croaker）。
- 分布於東印度洋區的印度西岸及斯里蘭卡海域的長體叫姑魚（Spindle croaker）。
- 分布於中國南海的條紋叫姑魚；分布於西印度洋區的南非、莫三比克及馬達加斯加海域，又名褐線短鬚石首魚的非洲叫姑魚（Bellfish）。
- 分布於印度恆河流域之恆河叫姑魚。
- 分布西印度洋區的巴基斯坦及印度西北部海域，又叫蒼色石首魚的斑鰭叫姑魚（Pale spotfin croaker）。
- 分布在西太平洋區的摩鹿加群島及菲律賓海域之戈氏叫姑魚。
- 分布於印度太平洋區的印尼、新加坡、馬來西亞海域的異鱗叫姑魚（Large－scale croaker）。
- 分布在印尼海域的下口叫姑魚（Small－mouth croaker）。
- 分布在印度西太平洋區的澳洲及巴布亞紐幾內亞海域的滑鱗叫姑魚（Smooth croaker）。
- 分布在泰國和印尼海域的寬眼叫姑魚（Broad－head croaker）。
- 印度洋海域的大鰭叫姑魚（Largefin croaker）。
- 阿曼海域的阿曼叫姑魚（Majan croaker）。
- 分布於西印度洋的斯里蘭卡及印度東南部海域印度叫姑魚（Mannar croaker）。
- 分布在中西太平洋的新幾內亞及澳洲北部海域的新幾內亞叫姑魚（Paperhead croaker）。
- 分布在西南太平洋的澳洲新南威爾斯海域的麥氏叫姑魚。
- 分布在幾內亞淡水流域的太平洋叫姑魚（Pacific croaker）。
- 菲律賓海域的菲律賓叫姑魚。
- 分布在印度西太平洋區，包括孟加拉灣、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、越南、柬埔寨等海域的斜口叫姑魚（Large－eye croaker）。
- 分布於蘇門答臘、婆羅洲、泰國海域的尖尾叫姑魚（Leaftail croaker）。
- 分布西太平洋區的新加坡、中國大陸、香港、台灣等海域的屈氏叫姑魚（Trewavas croaker）。
- 分布西南太平洋區包括泰國、蘇門答臘、婆羅洲等海域的韋氏叫姑魚（Weber's croaker）。
牙䱛屬（Otolithes）
- 紅牙䱛（tigertooth croaker）
台灣俗名三牙、耳石䱛、銀牙䱛、白三牙的紅牙䱛，分布範圍西起非洲東部，北至台灣海峽，南至澳洲等，在台灣全年皆可捕獲。
牙䱛屬的另外一種魚為居氏牙䱛（Lesser tigertooth croaker），分布西印度洋的印度及巴基斯坦海域，體長可達39公分。
原黃姑魚屬（Protonibea）
- 雙棘原黃姑魚（Blackspotted croaker）
雙棘原黃姑魚又名鮸仔魚、黑鮸，是原黃姑魚屬唯一的一種魚。其體側上半部為灰黑色，下半部銀白色；在胸鰭基水平線以上散部著許多瞳孔般大小之的不規則黑斑，幼魚黑斑較少，但有5條4－5鱗列寬的黑橫帶。
橫帶自背鰭基延伸至胸鰭基上緣點的水平線，分別在背鰭棘部之前、背棘後部下方、背鰭軟條部前部下方、臀鰭基後及尾柄上。背鰭褐色有瞳孔般大小的黑斑，尾鰭上半葉褐色有不規則小黑斑，下半葉黑色；胸鰭﹑臀鰭及腹鰭黑色。鰓腔為黑色，而口腔則是白色。
雙棘原黃姑魚分布於印度－西太平洋區，西起阿拉伯灣，東至菲律賓，北至日本，南迄澳洲北部，台灣則以西部、北部及澎湖海域較多，在中東及印度等地區常鹽漬後製成魚乾出售。
擬石首魚屬（Sciaenpos）
- 眼斑擬石首魚（Red drum）
眼斑擬石首魚為擬石首魚屬唯一的一種魚，又叫美國紅魚和紅鼓魚，斑點尾鱸（spottail bass）、海峽鱸（channel bass）。牠本身是棲息於美國東海岸，一直到墨西哥灣的魚，其體型狀如紡錘，頗像中國產大黃魚、黃姑魚，惟體色微紅，尾部有數圓形黑斑。肉質細嫩，刺少汁多，味道可口，故暢銷市場，成為重要的商業養殖魚類，為世上養殖產量最高的魚種之一。
中國大陸於1991年由中國國家海洋局第一海洋研究所從德州引進後，於1995年繁殖成功。現在從遼寧，山東、江蘇，浙江、福建、廣東、海南到廣西諸省皆有規養殖場；由養殖場逃逸及宗教團體放生的紅鼓魚，在中國與台灣沿海極可能形成了野生種群，已成為大陸沿海、浙江、福建沿海，及台灣西岸海上垂釣活動的對象。
1980年代初，擅長於混合西非、法國與西班牙烹飪技術Cajun cuisine的美國路易斯安那州名廚保羅・普呂多姆（Paul Prudhomme，又稱金・奧特里・普呂多姆（Gene Autry Prudhomme）以眼斑擬石首魚為食材，創造出一道塗上他所調配的醬料，猛火烤成的「黑熏紅魚」（blackened red drum）。這道菜大受歡迎的程度，使得眼斑擬石首魚被過度捕撈到差點絕種。
2009年3月1日在《美國鐵人料理》（Iron Chef America）這個節目中，眼斑擬石首魚又再度以秘密食材的姿態出現，造成話題。
做黑熏紅魚這道菜必須將平底鍋燒至極熱，而切片的紅魚則是先蘸滿奶油後，再蘸滿混合了鹽、黑胡椒、匈牙利紅椒粉、蒜粉、卡晏辣椒粉、百里香、奧勒岡葉的調味料之後下鍋煎，每面煎2～4分鐘。
淡水石首魚屬（Aplodinotus）
- 淡水石首魚（freshwater drum）
淡水石首魚屬只有淡水石首魚1個物種，分布於美洲，從加拿大哈德遜灣、聖羅倫斯河、五大湖至瓜地馬拉的淡水流域，體長可達95公分。此外，牠還被稱做shepherd’s pie、gray bass、Gasper goo、Gaspergou、gou、grunt、grunter、grinder、wuss fish、gooble等。
錘形石首魚屬（Atractoscion）
錘形石首魚屬有兩個物種，非洲錘形石首魚（Geelbeck croaker），發現於東大西洋安哥拉至南非、西印度洋莫三比克至南非、澳洲東部等海域，體長可達130公分；有名錘形石首魚（White seabass or white weakfish）則分布在墨西哥下加利福尼亞州蓮娜灣到阿拉斯加州朱諾。
澳黃姑魚屬（Austronibea）
- 澳洲黃姑魚（Yellowtail croaker）
澳黃姑魚屬唯一的品種為澳洲黃姑魚，分布於西太平洋區的新幾內亞南部及澳洲西北部海域，體長約20公分。澳洲黃姑魚尚有yellowfin drum、Catalina croaker、 yellowtailed croaker與golden croaker等名稱。
貝氏石首魚屬（Bairdiella）
貝氏石首魚屬的魚種全部都分布在美洲海域。
- 大鱗貝氏石首魚（Armed croaker）分布於美洲太平洋岸的加利福尼亞灣至巴拿馬海域。
- 銀色貝氏石首魚（American silver perch）分布在美東西大西洋區，從美國紐約州至墨西哥北部海域。
- 閃光貝氏石首魚（Swordspine croaker）分布於東太平洋區的墨西哥至秘魯海域。
- 貝氏石首魚（ronco croaker）於東太平洋區的墨西哥加利福尼亞灣至瓜地馬拉海域。
- 大眼貝氏石首魚（Ground croaker）分布於西大西洋區的加勒比海至巴西海域。
- 聖太路西亞貝氏石首魚（striped croaker）分布於西大西洋區的加勒比海海域。
波曼石首魚屬（Boesemania）
體長可達100公分的小鱗波曼石首魚（boeseman croaker／smallscale croaker），是波曼石首魚屬唯一的種類，分布於亞洲泰國至蘇門答臘的淡水流域，為高經濟價值的食用魚。
孔石首魚屬（Cheilotrema）
孔石首魚屬有兩種魚，一是分布於東南太平洋的秘魯至智利海域的條紋唇孔石首，另外一種則是分布於東太平洋區，從美國加州至墨西哥下加利福尼亞半島海域的黑唇孔石首魚（black croaker）。
毛突石首魚屬（Cilus）
此屬唯一的魚種為吉氏毛突石首魚（corvina drum）分布於東南太平洋區的秘魯至智利海域。蒜瓣的肉質與柔和甘美的風味，不管是生食或煎或烤或炸都好吃，在南美洲被視為高度美味的魚。
科氏石首魚屬（Corvula）
科氏石首魚屬有古巴貝氏石首魚與大眼科氏石首魚（Vacuocua croaker）兩種，前者分布於西大西洋區的美國佛羅里達州南部、美屬維京群島、大安地列斯群島等海域；後者分布於中東太平洋區，從墨西哥加利福尼亞灣至厄瓜多、加拉巴哥群島海域。
櫛石首魚屬（Ctenosciaena）
櫛石首魚屬有細鬚櫛石首魚（Barbel drum）與秘魯櫛石首魚（Peruvian barbel drum）兩種魚。前者分布於西大西洋區，從加勒比海至巴西海域；後者分布於東南太平洋的秘魯海域。
犬牙石首魚屬（Cynoscion）
犬牙石首魚屬（Cynoscion）有多達24個物種，名稱皆霸氣十足。
- 蘇利南犬牙石首魚（acoupa weakfish）分布於西大西洋區，從巴拿馬至阿根廷的淡水及鹹水域。
- 乳色犬牙石首魚（Whitefin weakfish）分布於東太平洋區的墨西哥南部至厄瓜多海域。
- 秘魯犬牙石首魚（Peruvian weakfish）分布於東太平洋區的厄瓜多Santa Elena至智利Coquimbo海域。
- 沙犬牙石首魚（Sand weakfish）分布於西大西洋區的墨西哥灣海域。
- 烏拉圭犬牙石首魚（Stripped weakfish）分布於西南大西洋區，從巴西至烏拉圭、阿根廷海域。
- 牙買加犬牙石首魚（Jamaica weakfish）分布於西大西洋區，從巴拿馬、大安地列斯群島至阿根廷海域。
- 巴西犬牙石首魚（Smooth weakfish）分布於西大西洋區的尼加拉瓜至巴西海域。
- 小鱗犬牙石首魚（Smallscale weakfish）分布於西大西洋區從委內瑞拉至巴西Santos海域。
- 矮犬牙石首魚（Dwarf weakfish）分布於中西大西洋的墨西哥海域。
- 雲紋犬牙石首魚（Spotted weakfish）美國紐約州至墨西哥灣海域。
- 銀色犬牙石首魚（Silver seatrout）分布於美國馬里蘭州至墨西哥灣海域。
- 直鰭犬牙石首魚（Gulf weakfish）分布於美洲西岸的加利福尼亞灣海域。
- 短鰭犬牙石首魚（Shortfin weakfish）為分布美國加州南部至加利福尼亞灣海域。
- 犬頭犬牙石首魚（Cachema weakfish）分布於美洲西岸墨西哥至秘魯海域。
- 海神犬牙石首魚（Boccone weakfish）分布在美洲西岸哥斯大黎加至巴拿馬海域。
- 斜紋犬牙石首魚（weakfish）分布於美洲東岸大西洋區，從加拿大新斯科細亞省至美國佛羅里達州北部海域。
- 網紋犬牙石首魚（Striped corvina）分布於美洲西岸的哥斯大黎加至巴拿馬海域。
- 史氏犬牙石首魚 （Tonkin weakfish）分布於美洲東岸的哥倫比亞至巴西海域。
- 鱗鰭犬牙石首魚（Scale－fin weakfish） 與施氏犬牙石首魚（Stolzmann's weakfish）皆分布於美洲西岸的加利福尼亞灣至秘魯海域。
- 條紋犬牙石首魚（Striped weakfish）分布於美洲東岸的巴西南部至阿根廷中部海域。
- 綠色犬牙石首魚（Green weakfish）分布於美洲東岸的巴西南部至阿根廷中部海域。
- 黃頜犬牙石首魚（Orangemouth weakfish）則分布於美洲西岸的墨西哥海域。
Daysciaena屬
其唯一物種白枝鰾石首魚（Bengal corvina）分布於印度洋區，包括印度、斯里蘭卡及巴基斯坦等海域，體長可達90公分。
枝鰾石首魚屬（Dendrophysa）
枝鰾石首魚屬的唯一物種為勒氏枝鰾石首魚（Goatee croaker），另有勒氏短須石首魚、勒氏石首魚、勒氏須䱛等俗名，分布於印度洋北部沿岸、北至菲律賓、南至印尼以及中國南海、台灣海峽等海域。
小齒䱛屬（Elattarchus）
小齒䱛屬只有一個物種，為分布於美洲西岸加利福尼亞灣至祕魯海域的澳洲小齒䱛（Bluestreak drum）。
高鰭䱛屬（Equetus）
高鰭䱛屬有兩個物種。矛高鰭䱛（jack－knifefish）的分布範圍從美國東岸的北卡羅來納州一直到巴西與加勒比海海域，牠另外也被稱為donkey fish和lance－shaped ribbonfish。
斑高鰭䱛（Spotted drum）的分布範圍則從美國佛羅里達州至巴西海域。
頦絲䱛屬（Genyonemus）
頦絲䱛屬的條紋頦絲䱛（White croaker）是其唯一物種，分布於美洲東岸從加拿大卑詩省至墨西哥下加利福尼亞半島的海域，會被做為蟹肉棒的原料。牠另外尚有Pasadena trout、tommy croaker、little bass等名稱。
等鰭石首魚屬（Isopisthus）
等鰭石首魚屬的等鰭石首魚（Bigtooth corvina）分布於美洲東岸從加拿大卑詩省至墨西哥下加利福尼亞半島海域；槳等鰭石首魚（Silver weakfish）分布於美洲東岸從墨西哥下加利福尼亞半島至秘魯海域，此乃其唯二物種。
卡䱛屬（Kathala）
只有腋斑卡䱛（Kathala croaker）1種，分布於西印度洋區印度、斯里蘭卡、巴基斯坦等海域。
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航