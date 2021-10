讀余英時《歷史與思想》（上）：根據自己歷史研究的結論，繼續對中國投下反對票

文:沈溺在經典閱讀中的 John Lin

余英時教授可說是繼胡適、錢穆之後,最具影響力的當代中國思想史學者,但是說來慚愧,我雖然喜歡歷史,但是卻一直怕讀不懂而不敢碰余教授的著作。

隨著余教授於今年8月辭世,在傳統蓋棺論定的習慣下,讚揚他的人、以及咒罵他的人紛紛冒出頭來,讀了幾篇網路文章之後,心得如下:許多讚揚他的人以及咒罵他的人都不曾認真的去讀他費盡心思完成的著作,大家只是根據自己的政治立場、不知道從哪裏來的偏見,跟風式的發表制式的評論(請參考綠藍紅媒立場顯明的報導)。

為了更清楚的了解余教授的學思歷程,我決定好好的讀一本余教授的著作來紀念這位當代大儒,首選就是這本的《歷史與思想》。余教授在自序中這樣說:

看到這裏大家應該可以鬆口氣了,《歷史與思想》的目標讀者並不是專業的學者,而是一般普羅大眾,對於想深入了解余教授的讀者可以趕快去買這本書了,紙本書和電子書都還買得到。他的自序還有提到一個重點:

就是因為這樣的自我期許,余教授一直不吝於批評時政,除了堅定的反共立場之外,他還公開支持台灣的黨外運動、太陽花學運、以及香港的反送中運動,這也是他招致批評的最主要原因之一。雖然中國亟力爭取他「返鄉」,但是他至死都不願意像其他從反共轉向挺共的學者那樣,大力讚揚中國的進步及前途無量。關於這點,他有非常明確的立場:

我們目前所處的是一個決定論思想得勢的時代。在共產世界裡,唯物主義的決定論當然是思想的正統;在所謂自由世界裡,則有各式各樣的行為主義的決定論在大行其道。

在決定論瀰漫的思想空氣中,人們往往看不到思想在歷史進程中的能動性…正是這種思想籠罩之下,才產生了所謂「歷史潮流不可抗拒」的這種怪論…而所謂「歷史潮流不可抗拒」也是唯物主義決定論者故意把他們自己的思想和願望化身為「歷史潮流」,以瓦解一切與他們持論不同者的奮門意志。

有人說:「所謂不可抗拒者往往祇是沒有去抗拒而已」(”The irresistible is often only that which is not resisted.”)我們對於「歷史潮流不可抗拒」之說正應作如是觀。

所以,追究到最後,祇有不去抗拒或抗拒而不得其道的「歷史潮流」才是所謂「不可抗拒」的「歷史潮流」。當希特勒的納粹運動如日中天之際,它看起來不正是一種「不可抗拒」的「歷史潮流」嗎? (自序)