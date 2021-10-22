民進黨最終憲改版本包括廢考監、18歲公民權，國民黨團總召：降低修憲門檻免談

民主進步黨憲政改革小組於昨（21）日召開第三次全體大會，共同就自今2021年3月成立以來，逐次召開的憲改小組分組決議凝聚共識，並確立最終憲改草案版本內容，包括廢除考試院、監察院；將選舉權與被選舉權下修到18歲；縮短新舊任總統交接期間，縮減看守期；降低修憲門檻等會議中具有共識的成果；預計27日送中執會討論。對此國民黨黨團總召費鴻泰表示，廢考監和其他的沒有太多定見，但降低修憲門檻不能談。

民進黨未處理國家定位等議題，降修憲門檻、廢考監入列

民進黨憲政改革小組昨晚發布新聞稿，發言人林飛帆表示，民進黨中執會於今年3月3日通過成立「憲政改革小組」，以凝聚黨版憲改草案為目標，並在3月31日召開第一次全體大會，會中將「憲政改革小組」分為三個組別召開會議，包括中央政府組織組、國會職權組、人權與基本國策組。中央政府組織組由姚嘉文前主席擔任召集人，國會職權組由柯建銘中常委擔任召集人，人權與基本國策組由鄭文燦中常委擔任召集人。

從3至5月召開會議，5至8月因疫情爆發因素停開，8月底恢復開會。並於10月13日召開第二次大會，21日召開第三次大會。林飛帆指出，憲政改革小組經過對話與討論，針對憲改方向達成了：

廢除考試院、職權歸屬行政院

廢除監察院，職權歸屬立法院

於立法院設立獨立行使職權的國家人權委員會與國家審計委員會

將選舉權與被選舉權下修到18歲

縮短新舊任總統交接期間，縮減看守期

降低修憲門檻等會議中具有共識之成果

依據憲政改革小組共識研擬之憲法增修條文部分條文修正草案將經中執會通過後，送交立法院黨團提案進入立法院審議程序。

林飛帆表示，民進黨為因應台灣社會期待的民主深化，以及強化國家治理所需，推動憲政改革工程。台灣憲政體制改革涉及層面深廣，在現行制度下需凝聚朝野及社會的高度共識。因此本次聚焦針對社會較具有共識之部分優先處理，並期待能獲朝野及社會各界支持，讓憲政體制改革再往前跨出一步，讓國家體制更符合人民期待及未來需要。至於，本次憲改未能充分討論之議題，本黨也將持續凝聚社會意見與共識，持續推動憲政改革。

林飛帆強調，台灣經歷七次修憲，在每一次的修憲中都有不同的重點課題，也因為如此，民進黨在每一次的修憲過程中都適切地提出符合當前國家政經情勢的版本內容，希望藉由一次次的改革，讓台灣走向一個符合世界潮流的體制路徑。作為負責任的政黨，審慎面對憲改議題並積極凝聚共識，提出能解決當前問題、並符合未來需要的憲改方案，是責無旁貸的權利與義務，也期待朝野各黨共同努力，凝聚一個超越朝野、對國家有利的最佳憲政改革方案。

另外秘書長林錫耀感謝此次參與憲改小組的先進與專家學者，並表示這次改革是為了民主深化與回應社會期待，由於修憲門檻很高，必須要朝野合作，所以此次修憲是提出社會具有共識的條文內容，未來民進黨會持續聽取社會意見，更必須與各位專家學者並肩作戰，讓台灣的憲政改革持續下去。

值得注意的是，民進黨「正國會」派系的陳亭妃、黃秀芳、陳歐珀等人日前曾拋出實質廢省，刪除省級機構相關條文，最終並未被納入民進黨的版本。

費鴻泰：降低修憲門檻不能談

對於民進黨的版本，立法院國民黨團總召費鴻泰表示，修憲議題都可以談，但是降低門檻不能談，修憲是大事情，不能天天修憲，國民黨中央、黨團與智庫下週將開會討論，並邀請憲政學者出席。過去修憲時都有舉辦國是會議，國民黨可以提案要求蔡英文總統依例舉辦，凝聚社會共識。

至於在廢考監的議題上，費鴻泰認為，大家沒有定見，但考監委員人事同意權的審查，門檻可以從1/2拉高到2/3，才能真正找到專家而非帶有政黨色彩；至於總統跟立委任期一致爭議不大，畢竟看守時間若過長，政院也不好做事，但這些目前都是他的個人意見。

費鴻泰強調，國民黨團是否推出自己的修憲版本尚未定案，未來也還不確定是否跟其他在野黨團合作，一切待黨內凝聚共識後再做討論。

由於目前在立法院中沒有黨團擁有超過3/4以上席次，只要國民兩大黨無法達成共識，修憲便難以繼續下去，因此雖然暌違多年好不容易修憲委員會即將重啟且有高度共識，但能否順利在2022年5月前完成審議，好趕上2022年的地方大選時一起投票通過，變數仍多。

其他在野黨，例如台灣基進黨日前曾提出主張修憲要為「制憲」做準備，主要重點包括將國家統一改為「建立台灣共和」、過去「自由、大陸地區」只直接改為台澎金馬和中華人民共和國，確立兩岸的國與國關係等。民眾黨則提出四大修憲方向，包括「廢考監」、「人權入憲」、「修憲降門檻與公民提案」、「並立制改聯立制」。時代力量則主張「推動國家正常化」、「落實18歲公民權」、「廢除考監兩院」等。

行政院長蘇貞昌今天到立法院備詢時則表示，憲法改革門檻非常高，但是民意的期待也很重，很希望大家跟著世界同步，讓年輕人能夠更早的參與社會，包含各方面應該做的事，其實也是有期待。蘇貞昌也強調，這都是立法院的職權，未來要走的憲改程序非常不簡單，還需要凝聚社會的共識。

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核稿編輯：翁世航