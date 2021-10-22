失業率居高不下、政府專制獨裁：史瓦帝尼示威加劇，30名護理師中彈

我國在非洲的最後一個邦交──史瓦帝尼，近期國內示威越演越烈，目前已經有至少28人喪命。昨（21）日更有安全部隊以實彈驅散上街抗議的護理師，導致至少30位護理師中彈。

史瓦帝尼的示威，源自於人民對政府累積已久的不滿，國內不但有近60%的人民處於貧困之中，且由於國王把持議會，反對派也長期遭壓制。不過印度智庫「觀察家研究基金會」學者密詩拉（Abhishek Mishra）也曾指出，如果史瓦帝尼的專制政府垮台，可能會對台灣對外關係造成影響。

史瓦帝尼示威加劇：30位護理師中彈、政府將臉書及通訊軟體斷訊

（中央社）史瓦帝尼一個護理師工會昨天表示，安全部隊使用實彈驅散發起民主抗議的護理師，至少30名護理師中彈。

《法新社》報導，原名史瓦濟蘭（Swaziland）的史瓦帝尼昨天爆發抗議後，網路持續封鎖到今天，不易匯集國內各地的訊息。

《路透社》指出，MTN集團（MTN Group）史瓦帝尼分公司在聲明中表示，MTN Eswatini和其他電信公司被告知將臉書和其通訊App斷線，並等待進一步通知。

MTN Eswatini說：「本公司已執行指令，將臉書和臉書Messenger斷線…我們將持續與利害關係人交涉，將服務中斷的影響和持續時間降到最低。」

史瓦濟蘭民主護理師工會（Swaziland Democratic Nurses Union）說：「護理師和其他勞工聚集在加冕公園（Coronation Park），警方和軍隊使用前所未見的武力。他們在首都各地粗魯驅趕抗議者，民眾逃跑時遭實彈擊中。」

工會表示，有4人中彈在醫院進行手術，總共有30名受傷醫療人員已接受治療。

非洲最後一個絕對君主專制國史瓦帝尼近來爆發挺民主示威，呼籲終結現任國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）政權，警方與抗議人士衝突不斷。

史瓦帝尼示威脈絡：對政府專制、失業率居高不下的不滿

《France 24》報導，史瓦帝尼示威的導火線源自於5月份，當時一名法學院學生疑似遭到警方殺害，加上當局拒絕依這件事向國王提出「請願」，激發了當地民眾對於警暴與政府的不滿，引爆全國性示威。示威過程中，抗議群眾要求選舉權，也要求政府讓人民選出總理，同時譴責政府對警察暴力以及腐敗坐視不管。之後隨著示威白熱化，政府實施宵禁並斷網。

不過事實上，史瓦帝尼人民對政府的不滿早已累積許久。《衛報》報導，君主專制的史瓦帝尼，過去一向很少發生示威遊行的活動，不過國內已經累積了不少問題。史瓦帝尼的年齡中位數是21歲，但失業率卻高達40%，根據世界銀行（World Bank）的數據，國內更有近60%的人民處於貧困之中。然而國王卻過著奢華的生活，坐擁豪華轎車與私人飛機等。

另外，史瓦帝尼國內的專制也引發不滿。儘管國內有一些地方階層的民意代表開放民選，然而國王握有選擇國會議員之權，不但能控制國會，更能任命部長。反對派長期以來被一系列的法律壓制，最大的反對黨人民團結民主運動（Pudemo）更因此被禁。

史瓦帝尼政府如果垮台，可能對台灣造成什麼影響？

不過另一方面，印度智庫「觀察家研究基金會」學者密詩拉在接受《德國之聲》採訪時表示，台灣之所以能與史瓦帝尼維持良好關係，是因為透過醫療、投資等與當地王室保持緊密聯繫，所以一旦史瓦帝尼王室垮台，該國可能會與台灣斷交。

政治大學國家發展研究所助理教授黃兆年則指出，理論上雖然希望透過援助讓威權國家改變，但又需要維繫邦交國，讓邦交國在國際為我國發聲，所以「是一件很兩難的事」。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範