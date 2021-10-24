【書評】《The Cosmopolites》：當「國籍」成為可以買賣的商品，投資移民的美好承諾終將跳票

文：馬光廷

什麼是國籍？

根據最新一季的《2021年全球護照排行》顯示，台灣護照排行第34名，擁有台灣國籍，持有台灣護照，對於喜愛旅遊的人來說似乎是一件值得開心的事。不過，當視角轉到國際關係的主題上，台灣成了一個僅有15個國家承認的尷尬存在，若要前往國際組織工作，經常受限於台灣人的身分而窒礙難行。在這種情境之下，思考「國籍」背後的意義，應該是一件值得深思的事情。

什麼是國籍呢？近年來關於國籍的探討逐步升溫，乍看之下，大部分的人或許會覺得沒什麼內容值得討論。畢竟，國籍不過昭示自己出生的國家，以及你持有哪個國家的護照罷了。直覺上，國籍是一件理所當然的事，但若仔細思考，它是一個很有意思的思辨課題。

1948年聯合國頒布《世界人權宣言》，開宗明義第一條即寫道：「人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等。」話雖如此，人類與生俱來的國籍卻是非常不公平的存在，純粹取決於個人運氣。出生在最貧窮國度的人為了生存苟延殘喘，而出生於最富裕國家的人卻得以享受榮華富貴的生活。

國籍也決定了一個人移動的自由。舉例來說，持有歐盟國家護照的公民能夠輕而易舉四處旅行，但若你不幸持有索馬利亞的護照，無形的國界就成了聳立的牆而難以逾越。因此，所謂天賦人權卻打從出生那一刻開始就是不公平的，國籍即一例證。這就值得深入思考，為什麼這樣一種隨機又靠運氣的社會制度會存在呢？它的起源為何？它有存在的必要嗎？它真的不好嗎？

國籍既是一種道德上的課題，也是一種政治上的難題。國籍是一種驅動國際情勢的隱性力量。舉例來說，許多非洲國家的難民在母國連最基本的溫飽都無法滿足，所以寧願不計一切代價也要偷渡地中海前往歐洲，他們希望取得一個新的國籍以過上「正常生活」。

近幾年全球民族主義逐漸高漲，自從蘇聯解體以來的全球化浪潮正逐漸消亡，國與國之間的衝突也逐步加劇。在這種時代背景底下，進一步瞭解國籍的概念，或許有助於我們從不同的視角來審視當前的國際動態。

國籍的歷史

《The Cosmopolites: The Coming of the Global Citizen》對於一般讀者來說是一本很理想的入門書。這本精美的小書屬於哥倫比亞大學出版社旗下的Columbia Global Report書系，由前新聞學院院長主持。本書系為報導文學，每一冊皆由特定領域的專家執筆，針對當前的重要國際事件或情勢做出精闢的分析。

作者Atossa Araxia Abrahamian目前是美國《半島電視台》的評論版編輯。她此前曾擔任《路透社》的記者。她的報導也散見於《紐約時報》等國際媒體。Atossa本身就有非常國際化的背景，她擁有加拿大、瑞士及伊朗的國籍。目前住在紐約，她在跨文化的環境下成長，因此報導國籍議題時，她擁有敏銳的文化洞察力。

書的開頭介紹了國籍的歷史源流。關於國籍的概念及內涵，自古希臘以來，不同學派的哲學家為此唇槍舌戰，在一個理想的情境裡，地球上的每個人應該被同等對待，四海一家，人類是一個無差異的整體，不須區隔你我他。可惜的是，在現實世界裡，人類開始區隔彼此，形成互相對立的非我族類，社會逐漸分裂為不同的種族、社群及部落。國與國之間畫上想像的線條，國界於焉成形。

國界的出現背後有很多原因，若想了解其背後的故事，可以參閱《想像的共同體》這本政治科學的經典巨作。一言以蔽之，人類渴望歸屬感，物以類聚，人以群分，形成價值觀迥異的各色群體。共同的信念也是構成國族身分的基石，每個國家都有獨特的價值觀體系。

遺憾的是，不同的價值觀有時會互相起衝突，甚至引發戰爭。不過蠻力無法解決一切，西元1648年，歐陸經歷了水深火熱的的三十年戰爭，各國政府決定坐下來好好和談，經過漫長的磋商，終於簽訂《西發里亞和約》，此和約標誌著現代國際與外交關係的起點。

在這套新的體制之下，主權國家成為定義一個群體的「基本單位」。每個國家互相尊重彼此的主權，並不隨意干預別國的內政。「國籍」也在此時誕生，主權國家用國籍來定義每個人的身分及歸屬。人類不再是一個完整的群體，而是分裂成約200個名為國家的碎片。

當國籍成為一種可以買賣的商品

國籍在實務上是一套很複雜的系統，它也有諸多弊端。它賦予某些人特權，同時剝奪另一些人的人權。舉例來說，擁有不同國籍的億萬富豪能以此安排稅務規劃進行避稅，甚至逃稅，假如國家發生動亂，多國籍的人士也能順利地逃往安全的國度。另一方面，因為政治動盪或貧窮等原因，世界上有許多人一出生就成為無國籍人士，他們無法享用任何社會福利，甚至在自己出生的國家，還因為沒有國籍而成為非法居民，面臨被驅逐出境的命運。

近半世紀以來，國籍漸漸成為一種可以買賣的商品。隨著全球化浪潮的興起，有一些貧窮的國家開始嘗試一種新型態的「商業模式」，透過投資移民的名義，兜售本國籍的護照並給予公民權，吸引有特定需求的高淨值人士來本國投資。這些政府最初的用意良善，他們希望獲得外國投資並促進經濟發展。

投資移民制度的發明者

本書作者採訪了投資移民的開創者克里斯蒂安・凱林（Christian Kaelin）博士，他是Henley & Partners全球居留權和公民身分顧問公司的創辦人兼主席，這間公司替客戶安排國籍與居留權等事宜，也是本領域的權威。他們每年都會發布全球護照指數，替每個國家的護照的「好用程度」排名。凱林博士便是本文開頭《全球護照排行》的發明者。

凱林博士的另一個身分是移民法律師，他說自己從小就著迷於世界各國的移民法規，孩童時的他會寄信給各國的移民局，請對方將移民法條寄給他研究。研究國籍成為他一生的追求，某種程度上來說，他開創了投資移民的產業，他也是馬爾他、聖克里斯多福及尼維斯、安提瓜和巴布達等眾多國家投資移民方案的總設計師，他將投資移民的概念普及至全球。

除了擔任政府的顧問，凱林博士也服務許多個人客戶。這些客戶通常都是超高淨值人士，他們的高額財富讓他們可以直接「購買」其他國家的國籍，新的護照讓他們能夠隨心所欲地穿越國界。儘管這種國籍的買賣引起諸多爭議，凱林博士相信投資移民是未來的趨勢，也是一種對社會有益的制度。

他認為國籍是一種源自古代的產物，早已過時，該被淘汰了。世界是平的，全球化是未來的大方向。國籍限制人們移動的自由，況且，國籍本身就不公平，純粹取決於運氣。投資移民提供另一種可能，讓某些人有選擇的自由。不論是否同意其論點，有些人依然對投資移民保持懷疑的態度。

美好的承諾終究跳票

本書向讀者展示了投資移民的另一面，例如作者深度追蹤科摩羅群島的投資移民計畫後，發現效果不如預期。科摩羅群島是世界上最貧窮的國家之一，儘管確實有吸引到一些投資，但這些錢最終不知去向，應該都流向貪汙官員的口袋，當地居民並非直接受益者，繁榮的承諾跳票了。

還有一種更荒唐的情況存在，有些較為富裕的國家為了解決國內無國籍人口的問題，竟然向這些兜售國籍的窮國購買護照，分發給那些無國籍人士，佯稱已幫他們妥善規劃好未來，接著將他們趕上飛機送往窮國，放任他們在異國自生自滅。因為此時他們已不再是無國籍人士，若繼續待在國內等於非法滯留，所以毫無選擇只能接受命運開的玩笑……



書中有更多關於國籍的深刻探討，作者的文筆優美，她的觀察鞭辟入裡，讀完這本優秀的報導文學，你將對何謂世界公民有一番新的認識。在一個緊密相連的地球村時代，國籍不該是一種區隔我者與他者的狹隘概念，而應視為一種多元繽紛的文化展現。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航