2021/10/24,
政治

林右昌拋出基隆升格的兩個方案，是一種連基隆人都笑不出來的幽默

林右昌拋出基隆升格的兩個方案，是一種連基隆人都笑不出來的幽默
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

基隆有何籌碼和理由一定要併掉整個台北市、跨過新北市？林右昌及其團隊，完全沒有合理和具體的論述，民進黨也任其晾在一邊。明眼人一看便知道是急就章，騙外行人的，政治現實和邏輯漏洞百出。

林右昌和林智堅。兩個不能再尋求連任的六年級前段班。

眼見林智堅炒熱「大新竹併」，林右昌想選台北市長結果可想而知，轉而推動「北海市」或「大台北市」兩方案。只是林右昌的起手式，是在18日精心挑選了《自由時報》專訪。我認為是不高明的。

不是因為《自由時報》的味道抓得不對，而是林右昌的手路。

第七都的議題，因林智堅的政治謀略，細膩的操作，第一時間楊文科不反對、柯建銘裡應外合，蔡英文願意暗助，有一點熱度，有不少政治討論空間，甚至可能成真。外界質疑的重點大多是林智堅提出的時機或對價，反而較少認為「大新竹併」不是一個好方案。

林智堅的提議，也讓國民黨討論熱烈，包括推動偏藍的「竹竹苗併」，各方攻防都有利可圖，都夾帶著己他利益關係，都是隱含政治邏輯的論述。即便最終推動不成，林智堅理性、在地形象，穩賺不賠。

反觀林右昌首次拋議題，不問社會共識，不問基市有何能耐「小吃大」，不問被併掉的雙北市長看法，不問地方、民意、黨意，就主帥親征，有點匪夷所思。畢竟這涉及基隆市和雙北市政，民進黨和正國會人才濟濟，林右昌卻不找地方人士、黨政人士醞釀、倡議，用細膩的方式研擬，引發討論。

在沒有熱度之下，主帥一出，將沒有任何迴旋空間。萬人轟頂，議題就冷掉了。

而且重中之重仍在這個方案的可行性。基隆有何籌碼和理由一定要併掉整個台北市、跨過新北市？林右昌及其團隊，完全沒有合理和具體的論述，民進黨也任其晾在一邊。明眼人一看便知道是急就章，騙外行人的，政治現實和邏輯漏洞百出。

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Photo Credit: 中央社

基隆市小，有何能力吃掉台北市、逼新北市吐出幾個大行政區？林右昌和民進黨、黨團或地方談過嗎？林右昌和侯友宜、柯文哲取得若干共識或交換嗎？最廉價的是，連名稱都取得不好，北海市，大台北市？令人完全不清楚，為何要吃掉汐止或北海岸七區。

我認為林右昌推動基隆升格的兩個方案，是一種幽默。連基隆人都笑不出來的幽默。他賺了什麼？幾乎沒有，賺了個寂寞。

林右昌的出發點，如果是覬覦林智堅的政治操作，要逼出民進黨的頭人替他「找工作」。那就是無視六都是民進黨的戰略重點，自知參選台北市長無望，而貪小局、亂大局。出此下策，就是昧於政治現實，圖求一閃而逝，煙火、流星式的政治聲量。

林右昌和林智堅，兩人的努力和幽默一線之隔，一線就隔了很遠。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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