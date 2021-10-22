自創社群平台「TRUTH Social」向Twitter、Facebook宣戰，川普：「容得下塔利班卻要我噤聲？」

文：吳宗宜

川普自創社群媒體，盼突破主流社群媒體封鎖

美國國會大廈在今（2021）年1月6日發生前所未有的暴力攻擊事件後，美國前總統川普（Donald Trump）因涉嫌在網路媒體平台煽動支持者強闖國會，被推特（Twitter）和臉書（Facebook）等社群媒體巨擘，以具有煽動暴力風險為由，強制關閉其帳號。

川普於10月20日拋出了一枚震撼彈，他宣布將推出自己的社群網站平台「TRUTH Social」，預定在下個月推出測試版，明（2022）年首季完整上線。

川普在聲明中說：「我打造了TRUTH Social和川普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group, TMTG），以挺身抗衡科技巨頭的暴政。我們活在一個塔利班（Taliban）在推特（Twitter）上擁有大量聲量的世界，但大家最喜歡的美國總統卻被噤聲，這令人無法接受。」

TRUTH Social平台隸屬於TMTG旗下，並準備與Digital World Acquisition公司合併，藉此成為上市公司。據MarketWatch報導，Digital World Acquisition成立於2020年12月11日，總部位於佛羅里達州邁阿密，是一家空白支票公司（blank-check company），或稱特殊目的收購公司（Special Purpose Acquisition Company,SPAC）。此類公司成立、上市的目的即為透過購併，讓具潛力但不願走繁雜流程的未上市公司上市，藉此賺取報酬。

Digital World Acquisition的董事長兼執行長奧蘭多（Patrick Orlando）表示：「我們擁有2.93億美元的信託基金，假設只有非常少數的人會贖回，這可以推動TMTG的規模擴大，提供世界一流的技術服務，建立強大而安全的社交網絡和多樣化的媒體產品。」

集團在聲明中說，他們計畫推出一項隨選視訊（VOD）訂閱服務，以「政治不正確」的娛樂節目為特色，並宣布交易與否（Deal of No Deal）、美國達人秀和其他遊戲節目的製片史考特・約翰（Scott St. John），將擔任TMTG+公司的負責人。

聲明稱：「該公司的使命是與自由媒體聯盟建立一個競爭對手，反擊矽谷的大科技公司，這些公司利用其力量單邊壓制了美國的反對聲音。」

TRUTH Social有一個供用戶註冊等候名單的頁面，其應用程式已經可以在Apple App Store上預購下載。

Photo Credit: AP / 達志影像

仇恨言論應被審查，還是川普應被審查？

川普先前不斷在網路媒體平台指控美國2020年總統大選存在舞弊，並疑似鼓動他的支持者圍攻國會大廈，今年年初，他的社群媒體帳號遭Facebook、Twitter以及Google旗下的YouTube與Snapchat，暫時或永久性封殺。而在川普與川粉轉戰Parler不久後，Parler也遭亞馬遜（Amazon）網路服務部門強制關閉。

這對於在Twitter上擁有8800萬名、Facebook上3500萬和Instagram上2400萬追蹤者的川普，無疑是巨大打擊。川普經常使用推文回擊批評他的人士，或宣布重大政策，這是他搶曝光、連結支持者的重要來源，這些都因為他無法運用主流的社群媒體而喪失。

今年5月，他推出了一個部落格From the Desk of Donald J Trump，讓用戶能夠在自己的帳戶上分享他的部落格貼文，但由於流量不高，這個實驗不到一個月就結束了。

Facebook在6月初宣布，有可能在2023年1月解禁川普的Facebook和Instagram帳號，屆時將謹慎評估公共安全風險：「我們將評估外部因素，包括暴力事件、破壞和平集會和引起其他暴亂的可能，如果我們確定帳號仍對公共安全存在嚴重風險，我們會將限制延長一段時間，並繼續重新評估，直到風險消退。」

Twitter則是永久關閉川普的帳號，YouTube表示將在暴力風險降低後解除禁令。

7月初，川普宣布將對Facebook、Twitter、Google等公司和其經營者提起一系列的訴訟，稱這些科技巨擘侵犯了他的言論自由，他於紐澤西州貝德敏斯特（Bedminster）自家高爾夫俱樂部宣布：「本人以集體訴訟代表的身分提告這些科技大公司，包括Facebook、Twitter、Google，以及這些公司的執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、杜錫（Jack Dorsey）和皮查伊（Sundar Pichai）。」

他稱這些科技公司已經成為非法、實質言論審查者，並宣稱與他有共同政治觀點而遭停權的民眾的帳號，也應該被恢復：「我們的案件證明這種審查制度是非法、違憲的，而且完全不符合美國價值。大型科技公司已經失控了，沒有比他們今年早些時候禁止美國現任總統發言這一事實更好的證據，這一禁令一直持續到今天。如果他們能對我這樣做，他們就可以對任何人這樣做。事實上，這正是他們正在做的事情。」

川普在10月初向佛羅里達州聯邦法院提告，該訴訟稱Twitter「對這個國家的政治論述擁有不可估量、前所未有並深層的控制權，這對促進公開的民主辯論非常危險。」並指出，推特禁止川普的帳戶，卻不禁止被美國視為恐怖組織的塔利班在阿富汗軍勝利的推文，這非常荒謬並顯示標準的不一致。

網路媒體平台封殺川普也引起了廣泛的辯論，在提倡民主、言論自由、保持政治中立的前提下，這些科技公司是否有權決定誰可以在他們的平台上發聲。共和黨人抨擊矽谷的行為是對保守派的偏見，德國總理梅克爾（Angela Merkel）的時任發言人也表示，她認為Twitter的禁令有問題，並指出言論自由的權利至關重要。

NPR報導，即使是那些希望看到川普被永久關閉帳號的人，也對社群媒體內部的監督委員會（Oversight Board）的合法性表示懷疑。

非營利組織常識（Common Sense）批評Facebook：「人們現在需要明白的是，監督委員會並不是解決社交媒體上問題的方法，阻止錯誤訊息和虛假訊息在社群媒體上傳播的唯一方法，是對Facebook和其執行長祖克柏進行獨立、民主負責的監管。」

祖克柏長期以來一直表示，該公司不應該成為真相的仲裁者，並特別主張對政治言論採取不干涉的態度，稱其已經受到輿論的高度審視。史丹佛大學法學教授、董事會聯合主席麥康奈（Michael McConnell）告訴NPR：「我們不能讓Facebook只把政治上有爭議的燙手山芋丟給我們決定。」

多年來，Facebook和Twitter一直拒絕民間社會團體和活動人士，刪除公眾人物和政府官員發表煽動暴力的仇恨言論的要求。在斯里蘭卡和緬甸，Facebook繼續發布被警告會導致暴力的貼文；在印度，激進分子敦促該公司打擊政治人物針對穆斯林的帖子；在衣索比亞，數百人在社交媒體引發的種族暴力事件中喪生。

然而，這些科技大公司堅持現有的政策，稱人們有言論自由，但卻單獨針對川普進行封鎖，此引發了批評聲浪。

紐約時報報導，非營利的數位權利公司Access Now政策主任帕雷羅（Javier Pallero）表示：「當我看到這些平台對川普的所作所為時，我想，你們以前就應該這樣做，你應該在世界其他國家統一標準地這樣做。在世界各地，我們都只能等待他們決定何時、如何採取行動，有時他們行動得很晚，有時他們根本不行動。他們不能只封殺美國的政治人物，而不在全球各地採取類似行動，這會讓人認為是盯上美國，讓人覺得不公平。」

紐約時報報導，法學教授、前聯合國言論自由監督員凱伊（David Kaye）也指出，印度、菲律賓、巴西和其他地方的政治人物，在網路上的仇恨言論也應該受到審查。然而對於針對川普的行動，是否為社群媒體公司在全球範圍內更積極地監管言論開創了新的先例時，他則懷疑：「未來的問題是，這是否是他們打算為全球領導人一體適用的新標準，他們是否有資源去這樣做？因為世界其他地方這樣做的需求持續在增加。」

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範