知名影星亞歷鮑德溫拍片現場誤殺攝影師，好萊塢意外傷亡事故引起各界關注

美國時間21日，美國知名男影亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在新墨西哥州拍攝新片《Rust》時，於片場不慎擊發道具槍枝，本該使用安全空彈的槍枝卻裝填子彈，導致42歲女性攝影師Halyna Hutchins死亡，此外，本片導演Joel Souza也遭致傷害，送醫急救，目前仍在搶救中。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 亞歷鮑德溫

根據權威娛樂媒體《綜藝報》（Variety）的報導，事發之後，攝影師Halyna Hutchins立即被直升機送往位於阿布奎基的新墨西哥大學醫院，但搶救不治，在醫院中不幸離世；至於導演Joel Souza則是被救護車送往位於聖塔菲的醫療中心接受治療。

聖塔菲警方單位發出聲明指出，確認Halyna Hutchins與Joel Souza是被亞歷鮑德溫的道具槍枝所擊傷，目前 沒有人在事件中被捕，也沒有提出任何指控，正在與事件目擊者做深入了解，該事件仍在公開和積極的調查當中。至於 亞歷鮑德溫的相關代表則尚未回應。

《Rust》是一部西部片，由Joel Souza自編自導，而亞歷鮑德溫在片中飾演惡名昭彰的逃犯，不過，在得知孫子將被絞刑之後，則試圖幫助孫子越獄，卻同時面臨了警官和賞金獵人的追捕，但在過程當中，和孫子產生意想不到的化學效應。而亞歷鮑德溫除了親自演出之外，也是這部片的聯合製片。

而根據《好萊塢報導者》指出，《Rust》劇組則表示：「 演員和劇組人​​員都被這齣悲劇徹底摧毀了，我們要向 Halyna 的家人和親人表示最深切的哀悼。我們目前已停止製作這部電影，並正全力配合 聖塔菲 警局的調查。在我們努力處理這起可怕事件的過程中，我們將為與這部電影有關的每個人提供諮詢服務。」

此外，國際電影攝影師協會「Local 600」主席John Lindley以及執行董事Rebecca Rhine也發出聲明，表示：「 目前細節尚不清楚，但我們正在努力了解更多訊息，我們支持對這一悲慘事件進行全面調查。 這是一個可怕的損失，我們哀悼工會的家庭成員的離世。」

Halyna Hutchins曾參與多部短片的攝影工作，並於2015年畢業於美國電影學院（American Film Institute），在2017年時則擔任《Snowbound》的攝影師，此片也是Halyna Hutchins的首部長片作品，而後Halyna Hutchins擔綱攝影師的劇情長片還有《噬血達琳》、《Archenemy》、《Blindfire》、《The Mad Hatter》等等，在這幾年當中產量不算少，且在2019年被美國攝影師協會評為「正在崛起的耀眼新秀」。

Halyna Hutchins 的朋友，同樣為攝影師的 Michael Pessah則 說：「 Halyna 是一個很棒的、積極的、有創造力的人，對突破自我以及製作電影感到非常興奮。她真的正逐漸攀向巔峰。」

最後，雖然在好萊塢片場發生槍支意外的死亡事故相當罕見，但也並非沒有前例，1993年，李小龍的兒子Brandon Lee在拍攝《龍族戰神》時，於北卡羅萊納州的電影片場中，便被使用不當的左輪手槍擊中而意外身亡，得年28歲。

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核稿編輯：楊士範