2021/10/22,
科學

零距離科學：可怕卻甚少人認識的傳染病——「嗜睡病」（非洲人類錐蟲病）

零距離科學：可怕卻甚少人認識的傳染病——「嗜睡病」（非洲人類錐蟲病）

我們想讓你知道的是

當出現這些病徵後，若病人未能獲適時的治療，他就幾乎是必死無疑的──嗜睡病的元兇會在數月內把患者的生命奪去。究竟這是甚麼一回事呢？

文：盧駿揚（香港中文大學通識教育基礎課程講師）
圖：香港電台

在一連四集《零距離科學》有關傳染病的紀錄片中，本集內容談到非洲人類錐蟲病、愛滋病及抗藥性細菌。其中非洲人類錐蟲病是種可怕、卻又甚少人認識的疾病，因此筆者在本文主要希望向讀者介紹它是怎樣的傳染病。

「非洲人類錐蟲病」這名字聽起學術味較重，其實它有個更普及的名字，名叫「嗜睡病」（sleeping sickness）。顧名思義，此病會令人嗜睡。嚴格來說，它不單令人嗜睡，更會把患者的睡眠循環完全打亂。患上嗜睡病的人在日間時會突然昏睡，在夜間卻又可能會完全失眠。但可怕的是，當出現這些病徵後，若病人未能獲適時的治療，他就幾乎是必死無疑的──嗜睡病的元兇會在數月內把患者的生命奪去。究竟這是甚麼一回事呢？

嗜睡病是一種由寄生蟲感染而產生的疾病。錐蟲是寄生蟲的名字，而當中的布氏羅得西亞錐蟲與布氏岡比亞錐蟲均是嗜睡病的病原體，前者會引發急性疾病，後者會引發慢性疾病，也是對人類影響較大的物種。這些錐蟲主要是經采采蠅（Tsetse fly）傳播。當受感染的蠅吸食人類的血液時，牠就會把錐蟲傳送至人體內。

人類一旦被錐蟲入侵，他的病情會分為兩個階段——前期的血淋巴階段（haemolymphatic stage）及後期的腦膜炎階段（meningoencephalitic stage）。血淋巴階段的病徵並不明顯，患者會間竭性發燒，也會有頭痛、痕癢及淋巴脹大特徵狀。然而這些病徵均十分普通，不但讓人難以斷定患者是否受錐蟲感染，也不會讓人有所警惕。在這知階段，患者往往都不知道自己已被感染。

但當病徵變得明顯時，病情就已經是非常危急。腦膜炎階段代表錐蟲已突破了血腦屏障（blood-brain barrier），在患者的中樞神經系統中生存與繁殖。在此階段，錐蟲會逐漸破壞患者的神經系統。這些破壞正是使患者嗜睡的原因。錐蟲不單影響患者的睡眠循環，更會令他手腳震顫、脾性大變、言語不清、情緒失調、甚至帶來混亂與失智等情況。若不立刻救治，病人死亡的可能性非常高。

因嗜睡病而死亡的人數並不低。在1900年至1920年間，嗜睡病曾在烏干達大爆發，當中因嗜睡病而死的人高達250,000人。另外它也在撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）的不同國家中肆虐。雖然在二十世紀中期，嗜睡病一度受控制，但到了九十年代它又再次爆發，每年均導致萬多人死亡，在1997年更錄得三萬六千多人死於此病下。雖然它對人類影響甚大，但它卻屬「被忽略的熱帶疾病」（Neglected Tropical Disease），在國際社會上我們不常聽到有關它的消息。

不過可幸的是，嗜睡病是有藥可醫的。暫時我們有五種藥物能消滅人體內的錐蟲。然而對抗嗜睡病的最佳方法並非醫治，而是預防。錐蟲是經采采蠅傳播，所以要斷絕嗜睡病，首先要從斷絕傳播媒介（vector）開始。自2000年開始，非洲各國及國際組織均嘗試用不同方法來控制采采蠅的數量，藉此降低人類感染錐蟲的機會。

除此之外，我們也需要從源頭上——即宿主上——對抗錐蟲。錐蟲主要的自然宿主是人類，但如前文所說，有不少人即使感染了錐蟲也不自知。因此要建立有效的監察與檢測制度，我們才能在更早的時刻找出患者，並給予治療，以至達致從源頭上斷絕病源體的供應。

經過各國與各組織的努力，患上嗜睡病的人已大大減少。世衛數據顯示2019年全球約有980人 染上嗜睡病，遠低於九十年代的患者數量。這些成果全是有賴於各國努力不懈的監察與病源控制，而一旦放鬆予這些行動，嗜睡病回彈的機會仍然是非常高的。

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚10時在港台電視31播映。本集於10月22日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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