台灣若遭中國攻擊是否會協防？拜登首度明確表示：「會，我們對此有承諾」

美國總統拜登(Joe Bidem)10月21日參加CNN在巴爾的摩舉行的巿民大會時接受民眾提問。當被問及台灣若遭中國攻擊,美國是否會防衛台灣時,他表示:「會,我們對此有承諾。」(Yes, we have a commitment to that.)。這並非拜登首次對美國是否防衛台灣表態,他8月受訪時也曾有類似談話。

多年來,美國在台灣議題上採取「戰略模糊」的策略,利用模糊表態的彈性空間來維持兩岸局勢不變。然而隨著近來台海軍事行動升溫,美國政策界與國會皆傳出要求美方改採「戰略清晰」,對防衛台灣一事做明確表態。

在CNN大會上,拜登還表示,人們不應擔心華盛頓的軍事實力因為「中國、俄羅斯和世界上其他國家都知道,我們是有史以來最強大的國家。」他並表示,「你要擔心的是,他們(中國)是否會從事一些行動,使他們陷入可能犯下嚴重錯誤的處境。」

拜登以他與習近平的關係為例,表示他並不希望進入一場長期衝突。他說:「我與習近平交談和相處的時間比其他世界領導人都要多。這就是為什麼你聽到有人說拜登想與中國展開一場新的冷戰。我不希望與中國進入冷戰,但我要中國明白,我們不會退讓或改變我們的任何觀點。」

「對台政策不變」

CNN報導,一位白宮官員在大會後試圖澄清拜登對台灣的評論,說他在關於中國和台灣的談話中,「沒有指出我們的政策有任何改變,我們的政策也沒有改變。」

「美國與台灣的國防關係以《台灣關係法》為指導。我們將堅持我們在該法案下的承諾、繼續支持台灣的自我防衛,並將繼續反對任何片面改變現狀的企圖,」這位官員說。

今年8月,拜登曾在美國廣播公司(ABC)播出的一次採訪中,被問到美國撤軍阿富汗所帶來的影響,他表示台灣、韓國與北約的情況與阿富汗不同。外界認為他的言論,似乎將台灣跟其他美國有明確防務承諾的國家混在一起。

當時拜登說:「我們對北約第五條款作出了神聖的承諾,那就是如果事實上有人要入侵盟國或對北約盟國採取行動,我們將作出回應。這個情況與我們對日本、韓國跟台灣都一樣。」

在訪談結束後,拜登政府的一位高級官員也曾向媒體表示,美國「關於台灣的政策沒有改變」。

中國則表示,台灣是中國與美國關係中最敏感和最重要的問題,並對華盛頓和台北升溫的雙邊關係進行譴責。

路透社報導,23日早些時候,中國駐聯合國大使張軍在接受記者採訪時說,他們正在追求與台灣的「和平統一」,並對其執政的民進黨的「分裂主義企圖」做出回應。

「我們不是麻煩製造者。相反,一些國家——特別是美國——正在採取危險的行動,把台灣海峽的局勢引向危險的方向,」他說,「我認為此刻我們應該呼籲美國停止這種做法。將台灣拖入戰爭絕對不符合任何人的利益。我不認為美國會從中得到什麼。」

美台關係緊密

美國與台灣關係近年愈趨緊密,主管中國、台灣與蒙古事務的美國國務院亞太副助卿華自強(Rick Waters)21日表示,台灣頻頻被排除在聯合國活動外,就是因為中國錯誤使用2758號決議,各會員國應加入美國行列,支持台灣有意義參與。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」(GMF)在聯合國大會第2758號決議10月25日屆滿50年前夕舉辦線上活動,以討論該決議對台灣的影響。中央社報導,華自強指出,過去50年來,台灣走出戒嚴,成為全球最蓬勃民主政體之一,置身全球科技經濟中心,作為旅遊、文化與教育樞紐,這些發展令人感到振奮。但台灣卻被排除在幾乎所有聯合國活動之外。

華自強並稱,在美國看來,就是因為中國錯誤使用(misuse)聯大2758號決議,阻止台灣有意義參與。

