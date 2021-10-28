《社會主義快來吧！皮凱提的二十一世紀問答》：以民主社會主義回應中國的挑戰

文：托瑪・⽪凱提（Thomas Piketty）

論中國的不平等（2017年2月14日）

De l’inégalité en Chine

繼川普與英國脫歐之後，西方民主模式元氣大傷。中國媒體喜形於色。《環球時報》（官方日報）以長篇報導揭露西方國家試圖強加在全世界的所謂自由選舉與美好的政治制度，是如何製造出結合國族主義、仇外心理、分離主義、電視實境秀、庸俗與金錢至上於一爐的壓力鍋。沒什麼可教的，下課啦！

前陣子中國當局舉辦了一場國際研討會，主題為「全球經濟治理中的政黨角色」。中國共產黨透過這次會議傳遞的訊息非常清楚：必須倚賴像中國共產黨這樣穩固堅實的中介組織（中國共產黨擁有9000萬黨員，相當於成年人口的10％，與美國或法國參與初選投票的人數相當），才能妥善組織審議與決策， 規劃穩定、和諧與周全的發展模式，不受大賣場一樣的選舉活動製造的離心力與認同衝動所影響。

儘管如此，中國政府非常可能犯下過度自信的錯誤。中國模式的局限人盡皆知，好比資訊完全不透明，並以嚴厲的鎮壓手段對付所有揭露政權黑暗面的人。

根據官方統計資料，中國的貧富差距看來一直都很小，經濟成長的果實都能平均分配。然而其中有許多可疑之處，如同近來楊利（Li Yang）、祖克曼與我共同進行的研究成果所示。我們綜合各項過去從未取得的資料來源，尤其是將稅務及資產資料拿來與調查數據及國民帳戶相對照之後，證明這些官方統計資料大幅低估了中國貧富差距的程度及其演變。

1978至2015年間，經濟成長讓中國脫離貧窮國家，這是無可質疑的。1978年，中國在全球GDP中的占比不過4％，到2015 年已成長至18％（占全球人口比例則稍微下降，由22％ 降至19％）。依購買力平價計算並以2015 年的歐元為單位，則其人均國民所得由1978年的區區每月150歐元成長到2015年的每月近1000歐元。雖然中國的平均所得依然比歐洲或北美國家低三至四倍，前10％最富有的中國人—光這個群體就有1.3億人—獲得的平均所得卻與富裕國家的前10％ 群體相當。

問題是，中國後50％貧窮人口享受的經濟成長果實是平均值的二分之一。根據我們的推算，而這個推算結果應被視為中國不平等程度的低標，後50％的貧窮人口在國民所得中的占比由1978年的28％下降到2015年的15％，相對的，前10％富人的占比則由26％上升至41％。這個現象的影響非常驚人： 中國社會不平等的程度已明顯超越歐洲，並急速接近美國的水準。

我們在私有財產集中度上也看到同樣的演變，而且更劇烈。1995至2015年間，前10％富人持有的私人資產占比從41％上升到67％。20年間，中國由低於瑞典的水準上升到接近美國的水準。這個現象反映不動產取得能力的明顯差距（幾乎所有不動產都在這段期間轉為私人財產）以及部分企業的私有化過程，而取得這些企業的機會專屬於一小群人，取得條件更是黑幕重重。按照這個步調，中國可能會發展為一種財閥共產主義（plouto-communisme），其私人財產集中程度可能會比資本主義國家更高，而一切都掌控在唯一的共產黨手中。

不過我們必須注意一項根本的差異。中國政府在全國資本中的占比（不動產、企業、土地、基礎建設與設備）已經大為減少，雖然仍舊十分可觀。根據我們的推估，1978年時公有資本占全國資本的70％，2006年以後穩定維持在30％左右， 2008年金融危機後甚至稍微提升，反映國營事業的控制力再度增強。

在為時相當久的混合經濟時期（1950-1980），資本主義國家的公有資本占比約在20至30％左右，不過1980年之後隨著公有資產不斷私有化以及放任債務成長，占比便直線下降。2007年時只有義大利的公有資本是負的（負債比資產多），到了2015年，美國、英國與日本也出現相同狀況（法國和德國的公有資本幾近於零）。換言之，民間所有人不只是持有全部的國家資本，對未來的稅收還有抽取的權利。這會嚴重擠壓政府的財政調節能力。

中國政府的處境比較樂觀，不過前提是當局能證明這樣的潛在走勢對絕大部分人民都是有利的。中國人不想再被西方人指導，不過他們能否長期忍受被自己的最高領導指導，尚難斷定。

以民主社會主義回應中國的挑戰（2021年7月31日）

Répondre au dé_ chinois par le socialisme démocratique

中國共產黨慶祝成立百年之際，西方國家依舊難以確定該以何種態度面對北京政權。我就直接說了：理想答案是停止西方的傲慢，並倡導一種全球性的、平等且具解放力量的新前景， 即一種民主、參與式、具環保觀念、屬於後殖民時代的新型態社會主義。如果西方國家繼續慣性地擺出指導者的姿態，固守不合時宜的超級資本主義模式，恐怕在應對中國的挑戰時會吃盡苦頭。

極權高壓的北京政權的確有許多弱點。官方日報《環球時報》認為，中國特色的民主政治比西方大賣場般的選舉制度更理想，因為中國式的民主將國家的命運交給一群充滿動力與決心的先鋒，他們既是脫穎而出的菁英，也能代表社會（中國共產黨共有9000萬黨員，占人口10％），最後，相較於西方平庸、意志不堅又容易受影響的選民，他們更能全心全意為整體利益而服務。

然而在實踐上，中國政府越來越像一個完美的數位獨裁政體，完美到沒有人想仿傚。共產黨內的審議模式更可疑，因為從外部完全看不出是否存在，與此同時，大家卻越來越清楚看見中國對社群網站的擴大監控、對異議人士與少數族群的鎮壓、對香港選舉程序的粗暴介入，以及對臺灣選舉民主帶來的威脅。像這樣的政權似乎不太容易贏得其他國家人民（而不只是領袖）的好感。此外還有貧富差距明顯增加、人口加速老化、財富分配狀況極度不透明，以及由此萌生的社會不正義感，而這種感受不是擱置一下就能永遠平息。

撇開這些弱點，中國仍有強大的優勢。當氣候災難突然降臨，他們將可輕而易舉地揪著老牌強國們的責任不放，因為這些國家儘管人口有限（美國、加拿大、歐洲、俄國、日本加起來約占世界人口15％），卻製造了進入工業時代以來累積碳排放量的80％左右。

從更廣泛的角度來看，中國總不忘提醒外界，他們沒有依靠自己也曾付出代價的奴隸制或殖民主義就達成工業化。這讓他們在面對世人眼中永遠高高在上的西方國家時多了幾分底氣，而這些西方國家老是急於在正義與民主課題上教育全世界，卻無法處理動搖國家的不平等與歧視，而且不出所料，還跟所有給他們好處的權貴與寡頭勾結。

在經濟與金融面上，中國擁有可觀的資產，且遠高於負債， 使其手握相應資源，可推動大膽的國內或國際政策，尤其是關於基礎建設與能源轉型的投資。目前中國政府持有全國資本的30％（10％的不動產、50％的企業），和西方國家在光輝三十年（約1950至1980年）出現的公私合營經濟結構十分相近。

相對的，各位會驚訝地發現，歐美大國在2020年代初期全都處於資產幾近於零或負值的狀態。由於在政府會計上無法達成平衡（這代表需要對最富有的納稅人課徵更多稅金），這些國家的公共債務不斷累積，同時也出售越來越多公共資產， 以致後來負債變得略為高於資產。

我必須說清楚：富國依然富有，因為他們的私有資產正處於歷史高點；窮的只有政府而已。假如繼續這樣下去，這些國家公共資產的負值會越來越高，代表債券持有人不只相當於擁有一切公有財產（建物、學校、醫院、基礎建設等），還有權從未來納稅人繳納的稅金中抽取越來越高的比例。反之，如同二戰之後的做法，對巨額私有資本抽稅以快速減少公共債務， 好讓政府重新找回一些施展空間，這絕對是可行的。

這麼一來，這些國家便可以在教育、醫療、環境與國家發展等領域再次推行大刀闊斧的投資政策。此外，我們也應該儘快取消疫苗的智慧財產權、將跨國企業的營收分給貧窮國家， 並讓數位平台為公共利益服務。更廣泛而言，不論在企業或跨國組織中，我們都應該提倡一種不分階級、和所有人分享知識與權力的新經濟模式。不論在先進國家還是後進國家，新自由主義將權力拱手讓給富人並削弱公權力，實際上只是鞏固了中國模式，同時強化了川普式或莫迪式可悲的新國族主義。該是翻開新頁的時候了。

書籍介紹

本文摘錄自《社會主義快來吧！皮凱提的二十一世紀問答》，衛城出版

作者：托瑪・⽪凱提（Thomas Piketty）

譯者：陳郁雯

二十一世紀的第一個二十年，

在全球疫情與貧富不均加劇中過去了。

未來當人類回望此刻，會如何寫歷史？

是前一個時代的延續，或是變革的開始？

《二十一世紀資本論》作者皮凱提，

用觀點為2016-2021年世界大事留下註記。

這是個不安的年代，考驗著人類能否做出新的思考、提出新的答案。

皮凱提的大哉問：

疫情考驗全世界的醫療與社會福利制度，人類該如何因應？

數位獨裁政權崛起，民主國家能否改造自身，以民主社會主義回應？

「前1％」擁有越來越多，「後50％」擁有越來越少，世界不平等現況如何？

人人都能享有的「基本善」——基本醫療保障，教育權利，租稅正義，能否不只是夢想？

基本收入、全民最低資本，還有甚麼辦法能讓弱勢者不失去起跑點，擁有公平發展的機會？

皮凱提長期研究全球財富分配不平等和不平等的歷史，熟知世界現況，卻並不悲觀。他與世界各地經濟學者們跨國合作「世界不平等資料庫」，在網上公開研究成果。對於當代的挑戰，他提出「參與式的社會主義」，主張推動教育和基本福利保障，促進權⼒和財產的常態流動，創造兩性平等的環境、永續與公平的全球化。

皮凱提認為：「真正的改變不會到來，除非公民能重新掌握社會經濟議題與各種指標，從而組織集體審議。」在這系列思考當下挑戰的文章中，皮凱提拒絕困守現有規則，提出各種⼤哉問、⼤膽而創新的解法建議，並非為了提供唯一的標準答案，而是激發我們也去探問：「更平等更合理的世界，該是什麼樣⼦的？」

加柏列．祖克曼（加州柏克萊⼤學經濟系副教授，史東財富與收入不平等研究中⼼主任）：「文筆活潑、發⼈深省、以事實為據而又堅定樂觀——這些⽂章緊抓著我們時代最重大的問題，從川普崛起到英國脫歐，性別不平等到財富稅。」

皮凱提額外授權中文版《社會主義快來吧！》，收入較法文原版更多的四篇新文章，涵蓋他對美國總統大選、疫情後更趨嚴重的世界不平等，以及世界應如何回應中國挑戰的思考。

Photo Credit: 衛城出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航