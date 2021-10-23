歐洲議會壓倒性通過第一份挺台決議，為「台歐雙邊投資協定」奠定基礎

文：德國之聲中文網（歐洲議會網站、路透社等）

位於法國史特拉斯堡的歐洲議會，以580票贊成、66票棄權、26票反對的壓倒性優勢，通過了這項不具有法律約束力的對台決議。這是歐洲議會針對歐盟與台灣關係的第一份決議。

歐洲議會的相關新聞稿指出：台灣是歐盟在印太地區的重要夥伴和民主盟友；（歐台）雙邊投資協議是未來合作的核心特徵；歐盟必須更多致力於解決兩岸緊張關係，保護台灣民主。

歐洲議會呼籲在一個中國政策的指導下，與台灣建立更緊密的關係。歐洲議會同時對兩岸持續的緊張局勢發出警告。

在決議中，歐洲議會的議員們也提議為歐盟在台北的經濟貿易辦事處更名，改為歐盟駐台灣辦事處。路透社指出，這樣的更名實際上是提升了該辦事處的地位。

台北感謝歐洲議會力挺

台灣外交部對歐洲議會挺台表示感謝，稱這展現了「前所未有的鼎力支持」。其發言人歐江安稱，該決議將為台灣與歐盟的關係「奠定新的里程碑」。

此外，台北也在21日宣布，台灣外長吳釗燮將訪問歐洲。發言人歐江安在記者會上表示，吳釗燮計劃下周訪問斯洛伐克和捷克，將於10月26日在斯洛伐克智庫「全球安全論壇」發表專題演說，10月27、28日前往捷克拜訪並出席研討會。

歐江安稱，吳釗燮拜訪布拉格時將接受捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）頒發獎章，也將會晤布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）。她同時表示，由於吳釗燮這次的「歐洲訪問行程緊湊，此行不會前往義大利出席『對華政策跨國議會聯盟』（IPAC）相關活動。」

「為雙邊投資協議奠定基礎」

儘管歐盟及其成員國都沒有與台灣建立正式的外交關係，但立陶宛等一些歐盟國家近來與台灣關係明顯升溫。

路透社指出，在當下全球晶片短缺的情況下，在全球晶片供應鏈中佔據重要地位的台灣對歐盟的吸引力很大。布魯塞爾希望台灣的主要晶片製造商能來歐盟投資。

歐盟在2015年將台灣加入了有資格與歐盟建立投資協議的貿易夥伴名單。不過，歐盟至今沒有與台灣就這一問題舉行會談。

歐洲議會要求執委會「緊急」始對歐盟與台灣的雙邊投資協議，進行評估和公眾諮詢等工作。

與此同時，歐盟與其主要貿易夥伴中國達成的投資協議目前處於擱置狀態。在北京對歐盟政治和外交人員因為人權糾紛實施制裁後，歐洲議會凍結了該協議的批准程序。

「嚴重關切中國在軍事上向台灣施壓」

中國將台灣視為自己的領土。兩岸之間的軍事緊張愈演愈烈，台北近期稱，北京將有能力在2025年對台灣發動全面進攻。

歐洲議會決議表示，對中國繼續對台灣進行施壓和軍事恐嚇等行動表示嚴重關切，並敦促歐盟更多致力於解決兩岸緊張局勢，以保護台灣民主以及台灣作為歐盟重要合作夥伴的地位。

決議指出，「中台關係的任何改變都不能是單方面的，也不能違背台灣公民意願」，並稱歐洲的繁榮和亞洲的安全之間有著直接聯繫。

北京迅速回應、警告

中國政府此前就對歐洲議會出台這一對台決議表示強烈抗議。中國駐歐盟使團在9月初，敦促歐洲議會有關委員會及議員「認清台灣問題的高度敏感性，立即糾正有關錯誤言行。」

對於歐洲議會21日通過這份對台決議，北京迅速做出了回應。中國外交部發言人汪文斌在當天的例行記者會上表示：「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會的普遍共識，也是中國同歐盟關係的政治基礎。歐洲議會通過的上述報告嚴重違反國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則，嚴重違反歐盟在台灣問題上作出的公開承諾，性質和影響惡劣。」

汪文斌還稱，歐洲議會應該立即停止損害中國主權和領土完整的言行，停止挑釁和對抗，並警告「有關方面，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航