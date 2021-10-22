COVID-19追加劑：CDC建議接種莫德納及嬌生後可追加並混打疫苗 、 輝瑞BNT效力達95.6%

在美國食品暨藥物管理局（FDA）批准民眾追加施打莫德納和嬌生疫苗後，美國疾病管制暨預防中心（CDC）簽署建議，支持接種莫德納與嬌生疫苗的人可以接種追加劑，並且能追加混打不同廠牌的疫苗。同時，輝瑞和BNT（Pfizer/BioNTech）兩家製藥公司也公布臨床試驗數據，指出旗下疫苗追加劑預防感染的效力達到95.6%。

美國CDC建議接種莫德納及嬌生後，可追加及混打疫苗

（中央社）美國疾病管制暨預防中心顧問小組昨天一致支持接種莫德納和嬌生COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的人可接種追加劑，且可選擇追加與先前接種廠牌不同的疫苗。

美國疾病管制暨預防中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）昨晚已簽署這項建議，如此一來，疾管中心的建議就與食品暨藥物管理局前（20）天批准施打追加劑並支持混打的意見一致。

《路透社》報導，這可能替之後數以百萬計美國民眾得以立刻接種追加劑一事鋪路。

不過，衛生官員及公衛專家表示，推廣追加劑可能令人困惑。疾管中心顧問小組努力試著讓接種追加劑的建議用語盡可能清楚明瞭，也提供自行選擇疫苗的彈性。

疾管中心的建議允許接種單劑型嬌生（Johnson & Johnson）疫苗的人接種一劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗；這兩款疫苗在各項研究中都顯示能提供更強的防護力。

美國田納西州的范德比大學（Vanderbilt University）傳染病專家兼疾管中心顧問小組成員塔波特（Helen Talbot）表示，她投票支持這項建議，但也警告，「莫德納疫苗效力相當好；較高與較低劑量可能會產生一些困惑」。

莫德納疫苗追加劑劑量為50微克，是原始劑量的一半。

塔波特說：「那些沒有高風險的人應該審慎考量是否要接種較高的劑量。我確實認為我們必須非常瞭解潛在併發症。」

根據疾管中心數據，美國目前約有1160萬人已接種一劑追加劑。

《路透社》報導，白宮8月宣布要廣泛施打追加劑後，美國美國疾病管制暨預防中心以及FDA就面臨批准追加劑的壓力。

其中美國食品暨藥物管理局的顧問小組會議中便引述美國國家衛生院（National Institutes of Health）的研究數據，指出最初接種嬌生疫苗的人，在接種莫德納或輝瑞BNT疫苗作為追加劑後，會有更強的免疫反應，也顯示混和不同類型的追加劑對成年人來說是安全的。

不過食品暨藥物管理局表示，還無法從數據中看出來，到底哪種追加劑混打的方案最好。

輝瑞BNT臨床試驗出爐，追加劑效力達95.6%

同樣關於追加劑，另一方面輝瑞及BNT（Pfizer/BioNTech）兩家製藥公司昨天公布臨床試驗數據，顯示旗下疫苗追加劑預防感染的效力達95.6%。

《華爾街日報》報導，這次的臨床試驗中，兩公司招募了1萬多名16歲以上並完整接種兩劑疫苗的受試者，其中一半的受試者是施打安慰劑。大約一半的受試者年齡介於16至55歲，而近四分之一的受試者是65歲以上。而大部分的受試者是在接種完第二劑的11個月後施打追加劑。

《路透社》報導則指出，臨床試驗結果是在美國食品暨藥物管理局核准莫德納、嬌生疫苗為追加劑，並支持追加劑混打的隔天公布。也指出，BNT與輝瑞藥廠表示，會提交詳細臨床試驗結果給同行評審，也會盡速交給美國食品暨藥物管理局、歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）等監管機構。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範