新增2例本土、6例境外移入：2名確診個案互不認識、天氣變化是否影響疫情？

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

基隆2例本土，研判是久遠感染

指揮中心表示，今日新增2例本土個案均在基隆，案16461為印尼籍30多歲女性，長期在臺工作，10月20日因工作需求進行採檢，於今日確診，Ct值33，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性，目前匡列接觸者7人居家隔離。

案16462為本國籍50多歲女性，10月20日因有陪病需求進行採檢，同日亦有全身倦怠症狀，於今日確診，Ct值33.2，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性，目前已匡列接觸者10人居家隔離。

指揮官陳時中表示，這2例CT值都很高、第二次之後採檢都是陰性，血清抗體也是陽性，現在評估對社區的影響很少，但還是會照著正常的疫調做匡列。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，初步瞭解2名確診個案沒有互相認識、或流行病學上的關聯性，不過案16461服務的雇主家庭確實在5月20日有出現確診。另一位目前沒有發現接觸史，看來也是比較久遠的感染。至於案16461是不是突破性感染，因為感染時間可能在5月下旬，那時還沒有接種疫苗、已經遭到感染的話，就不用對此做研判。

境外移入的部分，今日新增6例個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自緬甸、印尼、泰國、馬來西亞（2例）及南非入境，入境日介於10月7日至10月20日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

視疫苗到貨時間做混打，第2劑BNT應10月中旬施打

陳時中指出，昨日施打31萬2065劑疫苗，目前疫苗人口覆蓋率為65.53％，第二劑的覆蓋率達到25.23％，離目標值都差不到5％，月底可以繼續努力。

針對AZ混打BNT的問題，陳時中表示，下個月疫苗供應的情況應該是有這樣的量能，但一切都要看疫苗到貨的時間。另外，有些報告說AZ混打第二劑效果抗體值相對較高，但有專業人員提出，不同種類的疫苗可能引發不同的抗體反應，有增加不良反應的風險。雖然風險也都很小，不過各有利弊。

此外，陳時中透露，第2劑BNT疫苗11月中旬左右才會開始施打，能夠打得到適合的疫苗盡量早一點打。

天氣變化是否造成疫情影響？陳時中：台灣疫情穩定

有記者提問到受到關注的Delta+變異株，羅一鈞解釋，其名應為Delta AY.4.2亞系，在台灣都還沒有檢出。目前國際間有1萬7000多筆紀錄上傳，鄰近國家包含孟加拉、新加坡、澳洲、日本有零星案例，但大多還是在歐洲。不過Delta新的品系在全球都有報告，不只有這次的Delta AY.4.2亞系。

陳時中表示，世界整體疫情近來稍微趨緩，大部分的地區都在下降中，只有歐洲有一點往上，例如英國現在每天有4萬例，到底是天氣、還是變異株的因素值得觀察。陳時中認為，天氣變化是對既有傳播鏈較有影響，但台灣目前疫情是穩定的，氣候會不會有這麼大的影響值得觀察，「但也大意不得，不管是要降級或開放都是步步為營」。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範