朱家安：挪威監獄的犯人過太爽，但「刑罰」就必須讓人吃苦頭嗎？

文：朱家安

看到內容農場介紹一種「白色酷刑」，把囚犯關在白色房間，除去任何顏色和聲音，連食物都是白色的（米飯之類），對人施加心理折磨，囚犯就算被釋放，心理也已經不正常。

看到網頁上的白色牢房參考圖片，漂漂亮亮一片白色，還以為是藝術家在IKEA辦展覽。查了之後才知道真的有這種刑罰，伊朗和美國都用過。

內容農場討論白色牢房，強調這才是真正可怕的刑罰，「搞不好比死刑還可怕」。這很切合社會多數人的「應報」直覺，覺得刑罰的必要效果之一是處罰做錯事情的人，給他苦頭吃。

應報論的兩個議題

應報論者認為不需要讓犯人過得好，因此他們往往支持死刑，並主張盡量壓低監獄開支，此外，他們也不太情願關注監獄人權。比較極端的人甚至會主張「既然犯罪，就等於是放棄人權」。（我相信這種主張是基於對權利的粗糙理解，不過本文不會討論這個）

對於應報論，至少有兩種問題可以問：

合理性：應報論在道德上有合理基礎嗎？對做錯事情的人施加痛苦，這是道德允許的事情嗎？ 效果：各種版本的應報論支持的法治措施，能減少犯罪，讓社會變更好嗎？

我認為兩個問題的答案都是「NO」。

在過去一篇文章裡我回應過（A），以下我說明為什麼（B）有疑慮。大致上想法是：若你越致力於讓犯人受苦，犯人會越不容易變回良民。

不怕犯人過太爽的監獄

在《人慈》裡，歷史學家Rutger Bregman介紹了挪威的兩間監獄。哈爾登（Halden）監獄座落在漂亮山林裡，除了高鐵牆之外，沒有什麼看起來像是監獄的要素，獄卒基本不帶武器，犯人有自己的房間和平板電視，可以去公用圖書館、攀岩場，以及錄音室。

？？？等一下？？？

這些犯人真的可以錄自己的音樂專輯，而且還可以發行。哈爾登不是什麼輕度犯罪矯正設施，它是最高安全等級監獄，犯人的罪名是販毒、殺人和性侵。

另一間監獄巴斯托伊（Bastoy）裝的是刑期將滿的重刑犯，裡面有電影院和滑雪坡。這些監獄的犯人跟其他國家一樣需要工作來抵銷開支，工作需要工具，所以他們就給犯人工具用，照Bregman的敘述，你可以看到鏈鋸殺人犯拿著鏈鋸在工作。（可以想想他旁邊的犯人敢不敢拿這件事情開玩笑）

你怎樣對犯人，他們就成為怎樣的人

我印象裡，台灣人支持死刑的比例一直在七成以上，多數人看到上述挪威監獄的描述，恐怕會覺得這些犯人根本過太爽、他們不值得社會如此對待、當犯人這麼爽，誰要當好人等等。

姑且不論犯人值得你怎樣對待，結果顯示挪威的做法划得來：

挪威監獄囚犯釋放後的再犯率，比那些只是被判社區服務或罰金的人少50%，找到工作的機率則多40%。

美國監獄囚犯兩年內的再犯率是60%，而挪威是20%，巴斯托伊是16%，低於挪威全國平均值。

光論監獄開支，挪威當然比較貴，但就算忽略罪犯回歸社會和避免人受害的好處，光看獄政和司法成本的節約都是穩賺。

為什麼挪威會採用這樣的監獄模式？巴斯托伊的典獄長說：

你把犯人看成怎樣的人，他們就會變成怎樣的人。我們監獄每年都會釋放刑期已滿的犯人出來，他們出來之後就變成你的鄰居。你希望你的鄰居是顆定時炸彈嗎？

以結果來說，挪威的監獄模式讓社會變得更好，但這樣的監獄模式需要社會大眾「放棄應報心態」才有機會實現：如果你認為囚犯必須受苦，你不會允許台灣有個監獄把囚犯當成像你我這樣的一般人看待。

問題是應報心態是人演化來的本能，很難放棄，所以我們無法享有挪威那麼低的再犯率。白色牢房讓囚犯變得不正常，巴斯托伊讓囚犯回歸社會。應報心態會讓你痛恨囚犯，覺得他們應該去白色牢房，而不是巴斯托伊。

在我看來，現代人的許多痛苦，都來自我們演化來的心理機制無法應付快速變遷的現代社會，讓我們傾向於選擇更無效率的應對方案，而應報心態對社會政策的影響就是其中一個例子。

※感謝ineis給本文初稿的諮詢意見。

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