2021/10/22,
國際

緬甸軍方才宣布「大赦」5000名反政變示威者，不到三日又抓回上百人

緬甸軍方才宣布「大赦」5000名反政變示威者，不到三日又抓回上百人
10月18日，緬甸軍政府宣布將大赦多名被拘捕的反政變示威人士，當晚大批民眾聚集在仰光的一座監獄外迎接親人獲釋。Photo Credit：Reuters / 達志影像

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緬甸軍方18日宣佈在19日到21日的佛教節日「點燈節」期間放人，以讓家屬和親人團圓，這三天也有許多家屬趕到監獄接人。然而，援助政治犯協會在22日披露，軍政府至少抓回了110名獲釋的反政變抗議人士。

儘管緬甸軍政府在18日透過電視台公告，將特赦並釋放逾5636名因抗議執政軍政府遭逮捕的人士，但21日卻傳出其中上百名反政變抗議人士再次被捕。

自由亞洲電台》報導，根據總部在曼谷的緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）統計，自軍方2月1日發動政變近9個月以來，軍方的安全部隊已殺死1183名平民，並逮捕了至少7031人。而從18日開始，軍政府釋放了來自全國各地的1316名囚犯，以及因反軍政府活動而被拘捕的4320名被反政變抗議人士，其中包括知名政治人物、演員、記者等。

中央社》報導，緬甸軍方18日宣佈在19日到21日的佛教節日「點燈節」（Thadingyut）期間放人，以讓家屬和親人團圓，這3天也有許多家屬趕到監獄接人。然而，援助政治犯協會在22日披露，軍政府至少抓回了110名獲釋的反政變抗議人士。

援助政治犯協會的聲明指出：「有些人一回到家就又被捕，還有些人被告知名字出現在釋放名單上，被帶到監獄大門，卻因遭控額外罪名，又被抓進去。」目前，援助政治犯協會難以證實緬甸各地獲釋的確切人數，而許多遭釋放的人是在簽署保證不會再犯的文件後才重獲自由。

伊洛瓦底報》報導，重新被捕的人包括知名歌手、全國民主聯盟的成員和各地的反政變抗議人士。在這重新被逮捕的110人中，包括知名歌手Ito。他是週二晚上被釋放，隔天旋即再被逮捕，被被關押至仰光音山監獄。Ito是今年9月首次被捕，其罪名是窩藏在撣邦接受少數民族武裝份子軍事訓練並策劃爆炸事件的志願者。

《自由亞洲電台》指出，許多人是在刑法505A條被捕，此法禁止可能引人恐懼或散播假消息的言論，違者可處3年以下有期徒刑。然而，遭釋放的人是根據刑事訴訟法第 401條第 (1) 款下釋放的，該條規定，如果被拘留者在獲釋後犯下另一項罪行，他們將被執行剩餘的刑罰，以及新罪行相關的刑罰。

總部在紐約的「人權觀察」組織的法律顧問Linda Lakhdhir批評「其中一些被釋放的人已經被重新逮捕。軍政府應釋放自政變以來被不公正關押的所有人，包括知名政治人物，並結束所有任意逮捕。」 Lakhdhir表示，此次軍方的「特赦」行動一如既往地不透明，如軍方在今年6月宣稱釋放了2000人，但根據援助政治犯協會所核實的僅有372人，實際被釋放的人數遠低於軍方所宣稱的。此外，5月24日被捕的美國記者芬斯特（Danny Fenster），至今未被釋放。

人權觀察組織指出，緬甸軍方自政變以來，對平民百姓進行了廣泛且系統性的虐待，已構成危害人類罪，包括謀殺、強迫失踪、酷刑、強姦和其他性暴力、嚴重剝奪自由以及其它造成巨大痛苦的不人道行為。

Lakhdhir強調，各國政府不應誤判軍政府的釋放動作是在採取新方法的跡象，相反地，這只是軍方為緩和國際對軍政府、將領的制裁壓力而已。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像
10月18日，大批民眾聚集在仰光的一座監獄外，準備迎接被軍方釋放的親人回家。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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