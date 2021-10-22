「元宇宙」題材加持，宏達電VR裝置谷底翻身，近6個交易日股價飆漲近50%

虛擬世界即將來臨，受惠「元宇宙」（Metaverse）話題加持，宏達電（HTC）即將推出新品Vive Flow上市，無懼財報虧損，近期股價連日長紅，成交量一度居於台股之冠，6個交易日漲幅逼近50%，由於股價漲勢太過猛烈，遭主管機關要求公布9月財報，稅後仍虧損2.59億元，每股虧損0.32元。

「元宇宙」話題熱，即將來臨虛擬新世界

臉書（Facebook）於10月18日公布，計畫5年內在歐盟創造達1萬個就業機會，幫助其建立新的「元宇宙」平台。臉書表示，這是使用虛擬實境（virtual reality）和擴增實境（Augmented Reality）等技術的網路虛擬體驗。

《The Verge》報導指出，臉書計劃在下周更改公司名稱，使其品牌名稱與執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）設想的「元宇宙」（metaverse）一致，並且逐步減少對社群媒體的關注。

遊戲產業的創投家Matthew Ball強調，以電影《一級玩家》的虛擬世界來描繪元宇宙雖然很好理解，但卻不精準，因為元宇宙是具有持續性，意味著該世界中不會被重置、暫停甚至是終結。

他進一步說明，在那個世界中，將會有自己完整的經濟體系，可以取得收入、服務消費以及販賣商品，最終擁有自身資產。當然最重要的是，在該世界中獲得的數位資產，並不侷限在單一平台交換，而是可以攜帶到其他平台上應用。

Matthew Ball指出，元宇宙並不是單指虛擬實境，而應將其視為元宇宙的一小部分，在他的分析中，網路、硬體（頭盔、手機）、虛擬世界平台以及數位支付的系統都是相當重要的環節，將成為改變產業生態的契機。

面對元宇宙的熱潮，宏達電推出的HTC VIVE Flow成為台灣市場上矚目的焦點之一。宏達電內容暨平台總經理林俊吳則表示，HTC認為「元宇宙」是一個連結虛擬與真實的平台，結合互動性、多元性、沉浸感等優勢，是極具發展潛力的產業。

宏達電靠著元宇宙題材翻身？虛擬裝備2024年出貨量破7500萬台

搭上元宇宙話題，宏達電近期股價翻揚，從10月14日低點34.05元後一路拉高到今（22）日52.5收盤。市場研究機構TrendForce指出，元宇宙持續發酵，再次帶動AR、VR的熱度，再加上疫情帶動的數位轉型，拉抬了各種虛擬裝置的出貨量，而明（2022）年將達到1202萬台。

TrendForce分析，除了各類虛擬裝置受矚目外，也將延伸到肢體追蹤感測、控制器、穿戴裝置以及耳機聲學儀器上，隨5G日益成熟，也將有更多廠商跨入相關領域之中。

日前宏達電公布去（2020）年財報，因為智慧型手機規模縮減，VR仍處於大量投資推廣階段，2020年全年營收為新台幣58.1億元，跌破百億大關，創逾20年新低。

不過，國際數據資訊公司（IDC）卻點出，2020年對AR、VR產業來說是個重大的轉折點，因疫情導致的產業轉變，企業採用更多新工具來改善營運效率，而虛擬裝備是其中應用之一。

IDC預估全球虛擬裝備，將自2020年的120億美元，成長至2024年的728億美元。2020年全球虛擬現實終端出貨量約為630萬台，到了2024年終端出貨量將超過7500萬台。資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師柳育林強調，Facebook穩坐VR裝置龍頭，除收購合作消息不斷、新款一體型VR裝置熱銷外，還進一步擴展企業級方案。

由於宏達電近期漲勢凌厲，主管機關要求公布自結數，9月稅後仍虧損2.59億元，但較去年同期收斂，每股虧損0.32元。宏達電強推的VIVE Flow，預計 11月正式上市，主打輕巧設計價格親民。投資人也期待，未來是否能以元宇宙為核心，成為最熱門的VR製造商。

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核稿編輯：翁世航