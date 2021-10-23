《找到你的藝術家靈魂》：當你不按牌理出牌——這就是美麗事物發生的時刻

文：麗莎．康頓（Lisa Congdon）

瑪塔．瑞奇：保持特異獨行、設下挑戰，以及神來一筆的力量

瑪塔．瑞奇（Martha Rich）以優異成績畢業於美國加州帕薩迪納（Pasadena）藝術中心設計學院（Art CenterCollege of Design）。她的業主眾多，包括美國Blue Q日用品製造公司、Honeygrow餐廳、獨立廣告公司Wieden+Kennedy、英國企鵝出版集團（Penguin UK）、Chronicle出版社、Sally Morrow創意事業公司、賓州公報（the Pennsylvania Gazette）、《滾石雜誌》（Rolling Stone）、《娛樂周刊》雜誌（Entertainment Weekly）、McSweeney’s出版社、《波特蘭水星報》（Portland Mercury）、Y&R、《村落之聲》（the Village Voice）、美食雜誌Bon Appétit、《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）、Henry Holt & Co.出版公司和鄉村音樂電視台（Country Music TV）等皆於其列。

她的作品曾出現在美國創作歌手貝克（Beck）歌曲〈女孩〉（Girl）的音樂錄影帶中。墨非設計（Murphy Design）出版的《素描簿表現主義》（Sketchbook Expressionism）則收錄她素描簿中的作品。瑞奇的作品亦在美國各地及國際畫廊中展出。賓州大學取得繪畫藝術碩士學位後，現居住於家鄉費城，任教於紐約流行設計學院（Fashion Institute of Technology）及泰勒藝術學院。

麗莎：什麼是藝術家靈魂呢？

瑪塔：藝術家靈魂無法控制，它自然而然從你腦中湧現。大多時候，要等到我表達出自己的藝術家靈魂時，我才會「意識」到藝術家靈魂的存在。這是你自然而然會被吸引的事物；包括顏色、主題。

麗莎：即便妳想避免產生自己的靈魂也做不到，是嗎？

瑪塔：確實是這樣。我記得還在學校的時候，也曾努力嘗試去做所有我們該做的功課，試著用某種方式進行創作，然後這些小小的特異觀點就會漸漸浮現。「我就想畫件胸罩，然後我得想想這件胸罩要放在哪裡。」就是這麼自然而然地出現。你的觀點會自己破繭而出。

麗莎：為什麼妳認為擁有獨特的觀點是重要的？

瑪塔：我覺得這正是讓你脫穎而出，正是讓你看起來和其他人不同的原因。如果你想要從事的職業，是人們必須認出你的風格，那擁有獨特的觀點就至關重要。獨特的觀點讓你從人群中脫穎而出⋯⋯如果你想要成為人們口中的那種藝術家，「噢，瑪塔．瑞奇啊，她的作品就是那些奇怪的對話框，我在這個計畫裡面想要她的那種風格。」我覺得這就是種很酷的事情。麗莎，妳也一樣。妳的作品是受妳的個性影響，大家找的是「麗莎的風格」，妳知道嗎？這是妳可以在對話中添加的東西。妳的觀眾和業主都想要屬於妳風格的作品，這只有妳才做得到。這很酷啊。

麗莎：是什麼契機讓妳成為藝術家的？

瑪塔：我一直都很有藝術天分，只是不知道藝術家可以成為生活中的一項工作。小時候，我家裡地下室有個房間專門拿來做手工藝。那時候是70年代，我們在地下室做手工編織掛繩（macramé）。我媽媽有攝影設備，她也教我和哥哥沖洗底片。我們有台照片放大機，她會自己印照片，我們還會把石頭敲碎拿來做彩繪玻璃和蠟染。從那時候我就開始創作了。那只是我生活的一部分，後來才意識到這就是妳（我）在做的事，這是可以拿來當工作的事。但那時候，我住在郊區，而妳將來會上大學，拿到文學院的學位，後來又找到工作。沒有人會說，「嘿，妳長大可以成為藝術家喔！」

麗莎：那改變的契機是什麼？

瑪塔：我後來在輾轉服務於幾家企業，後來結了婚，和先生一起搬到加州。我們在那裡住了大約一年，然後最後離了婚。在那裡沒有認識的人，我覺得有點悲慘，然後我想，「我要去上藝術創作的課程，來保持心智清醒。」

麗莎：那時候幾歲呢？

瑪塔：我那年三十五歲。那時我在好萊塢環球影城人力資源部工作，工作空間就是一個小小的隔間，我辦公室的位置就在水世界演出舞台後方，所以我每天都會聽到三次水世界的表演音樂。我那時候問自己，「老天爺啊，我到底在幹嘛？」我幾乎看見我的整個未來。每一件我想達成的事都沒有發生。所以我開始在加州大學洛杉磯分校（UCLA）的進修部上課。我發現我對藝術創作很有天分。有人告訴我可以去藝術中心設計學院上課，他們也有夜間部，所以我就去上課了。

我那時想成為一個平面設計師，所以我上的是平面設計課，然後我又看到學校有開插畫課，插畫課是Clayton brothers教的，所以我也去上課了。一上了課，我馬上就知道自己不是平面設計師的料，因為平面設計師需要測量尺寸，還要留心字母間距，這不符合我的個性。我的個性有點馬虎。所以插畫課就打動了我，我每週都非常期待上課的日子。大家非常非常支持我和鼓勵我。

他們說，「妳應該辭掉妳的工作。」重回校園我沒有什麼好失去的，所以我就答應了。我不知道我是怎麼辦到的。我也不知道我是如何付出。從那時到現在，大概過了二十多年。想想這一切都很瘋狂。我也不敢相信我從畢業開始，就做了這份長達十八年的工作。

麗莎：妳是怎麼發展出現在這種具有妳風格的作品？

瑪塔：在設計學院學了社論插畫（editorial illustration），從我做社論插畫到發展出現在的創作風格和圖畫樣式，並沒有花太長的時間。我喜歡偷聽旁人談話，所以我也開始把這個概念融入我的創作之中。這是個很奇特又自然形成的過程，我完全沒有意識到我的創作會這樣發展，然後我才突然意會到，「噢，我在做木雕的對話框。」這很奇怪。感覺也很棒。

麗莎：所以妳會聽旁人聊天的內容，然後把對話寫下來嗎？妳有專門記錄的筆記本嗎？

瑪塔：我有專門記錄的筆記本。我有一本拿來記錄的小筆記本，如果我身上沒有筆記本，那我也會用手機上的備忘錄來記錄聽到的內容，否則我會忘記。大家都希望我可以創作對話框。我目前創作了很多有對話泡泡框的壁畫。

麗莎：妳是會規畫事情的人嗎？還是妳想到什麼就在當下創作？

瑪塔：如果這是受業主委託的工作案，我一定要事先規劃，但這不是我平時的自然狀態。有時候預先規劃創作非常困難。我天生隨興，大多數時候，我把畫具拿出來，就可以開始創作。有時候，我創作的東西是出於實際的需求。例如說，我畫了一幅畫，然後還剩下一些顏料。這就讓我非常受不了。我恨透了浪費顏料，尤其是已經擠出來在調色盤上的時候。

我訂了一陣子週日版《紐約時報》，所以蒐集了一些《紐約時報雜誌》（New York Times Magazine）。然後我開始把剩下來的顏料用在過期雜誌上。我本來只是在雜誌的字體上畫了圖案，然後就有了一大堆新的作品。像這樣的創作實驗，都會讓我發展出新的創作。

麗莎：那我們來談談妳的創作，包含插畫、壁畫到純藝術創作。擁有各式各樣的業主和多樣化的創作計畫，以及讓作品走進世界的方式，這對妳的創作實踐有什麼幫助？

瑪塔：這讓我不會感到無聊。我很享受不拘泥於某種形式的創作方式。有些人很早就因為某個特定的形象而成名致富，但他們有可能就會陷入窠臼，也很難再有突破。我想我是以一個實驗者的角色出現，這使得我一直都能嘗試有趣的新奇事物。我涉足社論插畫到書籍封面、唱片封面，或音樂錄影帶裡的美術物件。正因為我有這麼豐富的創作方式，大家也願意要求我嘗試做出和過去有些不同的作品。

我想這或許也跟我進這行很久有關。人們相信妳，因為他們確實看到妳能創作出有趣的作品。我也樂見自己在創作上的成長，和朝不同方向發展的作品。我甚至不知道要怎麼定義我自己。我不太知道我的身分是什麼。我只是在做作品。然後我對新的事物都保持開放的心態。我已經發展出一個可以嘗試不同事物的職務了。

麗莎：妳要如何確保藝術家靈魂仍能持續成長呢？

瑪塔：我很喜歡為自己創造挑戰。2006年時，我挑戰每天都畫一幅畫，這個大挑戰改變了不少事情。這個做法迫使我每天要在一定的時間內，想出一個新點子。我為自己設下挑戰，這個就是能夠改變你的東西。如果你都靠著自己已經知道的事情創作，就會裹足不前。所以我也喜歡接觸不同事物，就像如果有人來找我，問我說：「你可以在我的空間做一場展覽嗎？」或問我：「能不能為我畫一張畫，我想為我的學校募款。」我都會答應。我不太擔心畫作的銷售。所以我只是做些奇怪的東西，然後看會發生什麼事情。

麗莎：看起來妳對新體驗的開放態度，確實有助於發展妳自己的觀點。妳也以特異的主題聞名。妳是從哪裡得到這麼多點子的？

瑪塔：因為我經常旅行，也會拜訪不同的人、探索不同的地方。如果我迷上了某個主題，我就會針對這個主題進行研究，就會在過程中創作作品。我還在學校念書的時候，我很著迷於教堂中處理蛇的人，例如阿帕拉契山脈那裡的教堂。所以我做了一系列關於阿帕拉契山脈的作品。這些都來自我過去所經歷的瑣事之累積，從我在街上看到的事物或曾造訪過的地方。我會找出我覺得很酷的小事情，然後再從那些地方，又會發展出新的東西。

麗莎：對於那些剛踏入藝術創作這條路，而常常煩惱「我不覺得我有自己的觀點。我有辦法發展出自己的風格嗎？」的人來說，妳會給他們什麼建議？

瑪塔：你一定要停止這種想法，不過這對初出茅廬的藝術家來說，也是最困難的事情。你必須對整個過程有信心。只要不斷創作，暫時不要去想作品看起來是不是很糟。也不要害怕失敗。只要當你想到要擁有某種風格的時候，就要立刻停止思考！這真的很難。我不知道要怎麼告訴他們該怎麼做，因為我只是告訴自己，「總有一天會發展出自己的風格。」這有點像是說，「願原力與你同在。」除非你的風格出現了，否則你不會知道，但你仍必須不斷地創作，並且不斷地嘗試。作品是最重要的東西，不要想太多。創作、試著不按牌理出牌，再看這些會怎麼發展。

麗莎：當你不按牌理出牌——這就是創作過程的魔幻時刻！

瑪塔：沒錯。

麗莎：這就是美麗事物發生的時刻，還有意料之外的禮物。

瑪塔：是啊，這就是我想告訴大家的。擁抱岔路吧。你最後會理解如何利用這些岔路。但一開始，你只是要去做，然後看看會發生什麼事情。有時候，你的神來一筆不管用。我就做過相當可笑的作品。還有另一件事情要提醒：不要害怕你做出來的可笑作品。這就是你創作的一部分，失敗就是創作的一部分。

麗莎：不成功的作品也是創作的一部分。

瑪塔：是的，因為這還是會引導你往其他方向發展。

麗莎：沒錯，至少你也學到以後不會再這樣做了。

瑪塔：確實。或也會有某個小部分讓你驚呼「我的天啊，這太棒了！」然後你就在這個基礎上繼續發展，並且避開無效的方法。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版 瑪塔．瑞奇（Martha_Rich）

書籍介紹

本文摘錄自《找到你的藝術家靈魂：啟動你創造性魔法的實用指南》，典藏藝術家庭出版

作者：麗莎．康頓（Lisa Congdon）

譯者：官妍廷

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Photo Credit: 典藏藝術家庭出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬