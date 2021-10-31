《JOJO論》：友情、努力、勝利！《JUMP》格鬥漫畫的倫理牽絆，與資本主義的競爭欲望

文：杉田俊介

飛躍前的助跑——JUMP主義的倫理與資本主義的精神

接下來我想先談論有關《JUMP》的格鬥漫畫的原理（理論）。

這是因為《JOJO》可以說是在《JUMP》的格鬥漫畫的歷史中突然變異而誕生的作品。若無視於這樣的歷史脈絡，將沒辦法理解《JOJO》它革命性的意義。

JUMP文化的核心有什麼呢？

當然了，《JUMP》在各個時代刊載了寫實（劇畫）、搞笑、愛情喜劇等領域的五花八門作品。那個歷史絕對不是單純或單一路線的。但所有人都會認同的事實是，經過時代的更迭，穩穩佔據《JUMP》核心地位的，絕對是少年漫畫王道的「格鬥漫畫」。即使拿來和競爭對手《週刊少年MAGAZINE》、《週刊少年SUNDAY》、《週刊少年CHAMPION》比較，格鬥漫畫才是核心的這個傾向非常明顯。

若要說個最大公約數的話，格鬥漫畫有以下的基本架構。

格鬥漫畫的角色都會有想要「變得更強」的無限欲望。

格鬥漫畫的角色會因為和對手（敵人）們戰鬥而變得更強。

對手（敵人）結束了一場戰鬥之後，就有可能變成新的伙伴（朋友）（而且最強大的敵人就會變成最強大的朋友）。

本書先給予以下的定義。

「必須使勁地提高個人的能力」，「必須和他人競爭，無限地成長、變強」。我認為所謂的格鬥漫畫，是將這種資本主義式的欲望「強烈地內化＝搭載安裝」的漫畫。

例如由大場鶇擔任原作，小畑健作畫的《爆漫王》，就是敘述在《JUMP》連載中的年輕漫畫家們，爭取對格鬥漫畫忠誠度很高的讀者人氣的（後設設定型）漫畫。

《爆漫王》裡面最強的天才漫畫家新妻英二，在漫畫《CROW》處於人氣最高峰的時候勇敢地把它完結了之後，他宣佈下一個想畫的「不是在《JUMP》最棒的漫畫，而是要在全世界的漫畫裡最棒的漫畫」。

世界第一的漫畫。

那會是什麼呢？

《爆漫王》的主角們舉出了他們各自覺得「厲害」的漫畫，例如《火之鳥》、《凡爾賽玫瑰》、《玻璃假面》、《灌籃高手》、《小拳王》、《赤腳阿元》等作品。但是英二認為格鬥漫畫才是世界上最厲害的漫畫，因此宣佈想要以「格鬥漫畫界的世界第一」為目標。他這麼說是因為在漫畫大國日本最暢銷的漫畫是《七龍珠》和《航海王》，而全世界最暢銷的美國漫畫是《X戰警》。

《筋肉人》、《聖鬥士星矢》、《足球小將翼》、《北斗神拳》、《七龍珠》、《幽游白書》、《灌籃高手》、《遊戲王》、《航海王》、《火影忍者》、《獵人》……。

現實當中這些《JUMP》的格鬥漫畫們（與其動畫化的作品），都傳遞到了海外的讀者面前。從最簡單的層面來想，格鬥漫畫當中，一定有某種不僅限於日本國內市場，還能在通行全世界市場的構造（原理）。在那當中，應該有某種跨越語言、超越國境，傳遞給全世界讀者們的全球結構（原理）才對（當然，那些針對各國的海外貿易上的政策與戰略，以及靠民間的市場開拓，因而左右了漫畫的人氣和銷售的部分也有很大影響）。

事實上，一個人從小就接觸格鬥漫畫，會有這種刻骨銘心感覺的人應該很多吧——想要在這個殘酷的世界中自由生存的話，就必定要和他人競爭，切磋琢磨，更加成長，變得更強。

只要活在自由主義的市場經濟或是資本主義的環境裡，程度雖有不同，但我們不管是誰都安裝搭載了這種欲望。這不是僅限於勞動收入或資產而已。我們從孩提時期開始，在學校或家庭當中，當不斷開發、累積著要變成大人，以便在競爭社會中生存的優勢能力。然後只一味的持續努力提昇，那也還是被稱作「人身資本」的一種資本。

從小就看《七龍珠》長大的人，難道沒有被強迫刻入「絕對不想變成像飲茶那種敗犬之人」這種觀念的恐懼嗎？

這不是在開玩笑，而是非常嚴肅的話題。

這是一味地佔有，競爭拚輸贏，無限制地持續提高資本（資產、能力）的資本主義型的欲望。重要的是在這樣的資本主義型的欲望當中，經常有內藏著某種過剩性（無限性）。

「過剩性」是什麼意思呢？

在資本主義型的競爭與切磋琢磨當中，並非只有一旦疏忽了就會被淘汰、落敗這種嚴苛又殘酷的事情，還同時伴隨著一種無法言喻的超強魅力，甚至是過剩的喜悅，這就是資本主義的恐怖與魅力，在此處有獨特的兩義性。

「JUMP文化」不就教給了少年時期的我們這件事嗎？

透過層層的練習和特訓，一點一滴的比昨天變得更強一些，在要戰勝對手的這件事當中，除了有殘酷和暴力這一面之外，同時也還是有深不見底的快樂，強烈的喜悅。

《JUMP》是在1968年7月11日以首發10萬5千本的數量創刊。當時的背景是正值漫畫週刊雜誌的全盛期。1960年講談社的《週刊少年MAGAZINE》和小學館的《週刊少年SUNDAY》創刊。1964年《少年KING》（少年畫報社）創刊。同年《瑪格莉特》（集英社）和《少女FRIEND》（講談社）等少女漫畫雜誌創刊。換句話說，《JUMP》相較於其他週刊少年雜誌，起步的時間是徹徹底底的「遲緩」。

《JUMP》的第三任總編輯西村繁男說，《JUMP》的創刊幾乎可以說是一場「和其他既有的少年週刊雜誌的捨身之戰」（《再見了，我的青春《少年JUMP》》）。《JUMP》創刊時的1968年7月，各週刊的每週平均銷量是《週刊少年MAGAZINE》84萬4千本，《週刊少年SUNDAY》69萬1千本，《少年KING》42萬7千本，差距可以說是相當大的。

難上加難的是，即便社方決定要創刊《JUMP》，但連載作家卻無法定案，據說為此費了好大的功夫。暢銷的作家或大師早就在其他雜誌有連載了，他們都忙碌不堪，妄想要得到他們的協助。沒辦法，只好進用實力還未知的新人漫畫家了。不過這個到最後開花結果，變成《JUMP》敢大膽啟用新人作家的實驗精神。

根據在金融機構任職的三谷誠的說法，《JUMP》這種少年雜誌的出現，呼應了1968年前後這個國家被捲入全球經濟結構的變化（《少年JUMP》資本主義》）。總之這算是日本國內資本主義的全面化、高度化。

《JUMP》創刊的1968年前後，正值這個國家高度發展的巔峰期，也是隨後開枝散葉，消費社會與資本主義（全球化資本主義）的起始年。大量人口從地方的農漁村流入都市，且伴隨著勞動力的條件，產業結構產生激烈的變化。後來支撐消費社會的豐厚中間層被建立了。從事第二級、第三級產業的人數首次超越從事第一級產業的人，就是大約在這個時候。

資本主義的力量，將之前近代的封閉社會向外展開，破壞了過往農漁村社會中家族與生命共同體的牽絆。那樣的社會雖然在個人的自由程度上有顯著的提昇，相反地，那也可以說是個極度不安定的動態世界。也是因為這樣，在這個Money＝貨幣四處飛揚，將一切都捲入商品化漩渦中的世界當中，它非得要創造出某種形式的協同勞動的關係不可。

而在《JUMP》的格鬥漫畫當中，這個協同勞動的關係，就是友情。

格鬥漫畫式的環境（全球化市場經濟）當中的個人自由，是靠友情這個原理在支撐的。那既不是全球化個人主義的自由（Libertarianism，新古典自由主義），也不是仰賴家人或共同體之類的血緣或地緣（Communitarianism，社群主義），完全不是如此。它最重要的是一方面基本肯定資本主義所賦予的自由競爭，另一方面也不壓抑資本主義的動態不安定性與流動性，是伙伴之間彼此支持的一種新的牽絆（友情）——因此友愛的空間總是具有再次回歸性、開放性與可交替性。

也就是說——

格鬥漫畫的套路，就是一邊搭載著資本主義的欲望，透過和對手或敵人的競爭，然後看見另類的價值觀（友情或牽絆）。

這是指在被捲入資本主義競爭的驚濤駭浪裡浮沈的同時，既不偏倚主流國家或聯盟，也沒有撤退到戀愛或家庭這種私領域的親密關係圈裡，而是創造出把友情當作原理的這種小型友愛關係（伙伴、同胞、部落）。這是在以原生血緣或地緣作為根基的社群被破壞後的世界中，徹底以市場化的關係為本，同時探求加諸在那之上的新型高次元的協同勞動性。

在JUMP文化中，它肯定全球化的自由主義市場的欲望，享受和他者的競爭或戰鬥，也意圖走在最前端，超越資本主義的欲望。於是過剩的倫理性（超欲望）便被孕育出來了，這就是《JUMP》想要帶給讀者的訊息。要天天努力，重視友情，將勝利當作目標，強而有力的堅決活到底。不論失敗多少次，都要再一次從失敗的地方站起來。

試想，格鬥漫畫的主角們為什麼非要那麼拚命，持續不斷地戰鬥呢？

那恐怕是因為因為人類的本性對勝利有著難以抑止的飢渴（想要超越他人的攻擊性）。那不是抽象的道德可以壓抑得住的。但是在與他人競爭、鬥爭的欲望當中，也同時包含著想要與他人協調、共存的欲望。

人類自古至今，甚至連透過爭奪或戰爭，都能發明、編織與他人共存的道路。哲學家康德將它稱作「非社交的社交性」。人類的歷史，就是暴力與倫理、自我與合作之間相互對立爭鬥到極限的本體。從那個相互對立爭鬥的熔爐中，新的價值觀或文化會以嶄新的樣貌被孕育出來。

所謂格鬥漫畫就是資本主義型的漫畫，意思就是它將人類之間的暴力與倫理、堅強與溫柔、利己性與協調性之間相互切磋爭鬥的本質，以娛樂的方式故事化，並作為全球化的故事商品傳遞給讀者群，持續不斷地探尋只有在那樣的場域裡才能被看見的倫理性，試行與錯誤、惡鬥與苦戰。那緊迫到極限的矛盾恐怕就成為了格鬥漫畫的強烈魅力。

這麼一來，

《JUMP》的眾多格鬥漫畫，一方面肯定資本主義的無限競爭與成長的魅力，另一方面根本就還有欲望要追求更勝於此的其他東西——超越資本主義欲望的超級事物（友情、愛情、自由之類的理念）。

換句話說，

JUMP主義＝資本主義的成長欲望 + 超欲望。

例如我們從《七龍珠》學到的，難道只是要變得超強的欲望而已嗎？應該不是吧。因為《七龍珠》的世界中，也存在著過剩的「溫柔」。悟空變得越「超級」，就會變得比任何人更穩重，比任何人更溫柔。

悟空的超級仁慈，自然而然地感染了極惡之人比克大魔王和貝吉達的心。說到底，在作者鳥山明心裡的世界觀，純粹的邪惡和天真無邪幾乎是一樣的、等價的東西（比克與神、無邪的普烏和純粹邪惡的普烏）。仔細想想，還真令人感到震驚。悟空連殺遍地球人，殺害自己家人和小孩的敵人——都能用龍珠讓他復活，我想大家都知道是誰——都能坦率地原諒，打從心底稱讚表揚。

對於悟空這樣的超級仁慈，我們要能無所動搖的跟上他的腳步，絕非易事。

但是，也許就是因為悟空那樣的仁慈十分值得信賴，所以《七龍珠》的漫畫，可以從全世界不分國籍、人種、年齡的讀者——有別於全球化或美國化的那種世界性——獲得世界級的人氣。

這樣的話，我們在和對手殘酷地競爭時，打從心裡想要變得更強的時候，是不是也能對他人或敵人比現在更仁慈呢？《七龍珠》教給我們的就是那樣的超級堅強和超級仁慈。

從全球化資本主義解構而來的這種過剩的「自由」（兩義的）魅力，我們不能輕易的給予否定或肯定。因為只有在資本主義的競爭和佔有欲望的深處，才能醞釀出超越那些欲望的過剩的欲望（超自由）。人類就是非得讓自己的能力更高強不可，但要真正自由地活著，光那樣是不夠的，光那樣是不行的。

我們為了將來要面對現代全球化的市場經濟巨浪，要從JUMP文化歷史的積累、傳統當中習得的事物，恐怕還多著呢！

例如在《七龍珠》之後，所有成為《JUMP》在1990年代後期至今的格鬥漫畫代表作品，都是一方面肯定資本主義的通貨膨脹，另一方面又選擇了有別於通貨膨脹路線的某種政治哲學理念（倫理）。這是一個讓我深感興趣的現象。

簡單整理如下。

鳥山明《七龍珠》（1984到1995年）­­——新古典自由主義（Libertarianism，肯定徹底的生存競爭，極為尊重個人主義的自由價值，勝過一切）。

尾田榮一郎《航海王》（1997到連載中）——無政府主義（Anarchism，厭惡立足於普遍正義的大眾支配結構，重視來自少數伙伴自發性的同盟＝相互報酬的組織）。

岸本齊史《火影忍者》（1999到2015年）——社群主義（Communitarianism，又稱共同體主義，相較於個人主義與普遍的正義，更重視出生於相同國家或地區的共同體成員們之間的同胞愛）。

冨樫義博《獵人》（1998到連載中）——遊戲化（Gamification，當所有的價值觀都被相對化時，運用作為玩樂的遊戲之力，來達成社會變革）。

首先，我們不得已一定要把全球化的競爭和流動性的殘酷作為生存條件來接納。但是，這並不是說我們所有人都要成為全球化的高材生（勝利組）。那該怎麼辦呢？如果我們不面對現實，總是逃避消費性的被動式的快樂，那早晚還是會變成殭屍。因此，我們只能一邊接受競爭的宿命，持續的戰鬥才行。但是，要採取怎樣的戰鬥方法呢？

說到底，絕對不可能實現的事情根本就不能稱作夢想。我們必須日復一日持續挑戰，邁向透過努力才能伸手觸及的具體夢想。對於那些挺身面對嚴峻且孤獨的現實的人們，《JUMP》的角色們也許就是在精神上為了支持那些人們的一種「日本全球化市場主義的精神性通膨」吧（境真良《偶像國富論》）。「不要逃避日復一日的戰鬥，別放棄，一起作戰吧！」他們也許就是持續在讀者的身邊（Stand by me）這樣呼喊著的伴跑者。

將「友情、努力、勝利」作為最強的理念發揚光大到極致的《JUMP》格鬥漫畫，之所以燃起許許多多少年們的心……不，不只如此，應該是連成年男性或女性們的心都被燒得沸騰，不就是這個緣故嗎？

當然了，從這種格鬥漫畫（JUMP文化）的歷史傳統中——作為一種奇妙的突變——誕生出來的《JOJO的奇妙冒險》這部漫畫，也同樣被迫以這種過剩的超欲望來一以貫之。

那麼，對《JOJO》而言的超欲望是什麼呢？

相關書摘 ►《JOJO論》：荒木飛呂彥意圖推展漫畫的「媒體特異性」，有著將森羅萬象都視覺化的超欲望

書籍介紹

本文摘錄自《JOJO論》，典藏藝術家庭出版

作者：杉田俊介

譯者：彭俊人

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為了活得更好的「JOJO」哲學論！

欲望X真實X覺悟

面對自己並提升至與奇蹟的相遇

荒木飛呂彥《JOJO的奇妙冒險》天才般的藝術世界。

漫畫連載超過30年，單行本銷量突破一億冊，熱潮仍然與日俱增！

在慘烈的戰鬥中仍堅信所有人類的「潛在能力」，

《宮崎駿論》熱血評論家揭露經典名作的非凡思想！

說起荒木飛呂彥的《JOJO的奇妙冒險》，令人想起的總是那鮮麗色彩、人物線條、服裝設計與人物姿態、熱血賁發的感染力等等，並跨足藝術、設計、流行、文化等面向，展覽或論壇或影視或周邊商品，從日本到全世界。事實上，《JOJO》的內蘊更是個突破次元限制、容納各種型態欲望呈現的海域。

評論家杉田俊介循著漫畫《JOJO的奇妙冒險》先後的各部軌跡，細訴始於《JUMP》週刊格鬥熱血文化卻又走出反向的「荒木文化」風潮，其中的人物糾纏與情節衍生之義，從人類讚歌到自然讚歌、替身與自立、超殭屍與超人、普奇神父與尼采的永恆輪迴論、偶然與邂逅、自由經濟與社會經濟、欲望與平等……以及主角們與幼小者們的覺悟與掙扎，絲絲環扣、層層疊繞，從窺見一扇又一扇的窗間風景，最終得以見識荒木飛呂彥的「JOJO」世界，連結上你我不同次元的宇宙。

荒木飛呂彥近幾年的跨領域發展例舉：

二○○三年在巴黎舉辦個展「JO JO IN PARIS」。

二○○七年登上美國科學雜誌期刊《細胞》（Cell） 封面。

二○○九年羅浮宮「小設計：羅浮宮邀請漫畫」展（Le Louvre invite la bande dessinée – Le petit dessein，為羅浮宮和法國出版社未來之城Futuropolis 合作案的一環），荒木的畫作是首度被展出的日本人作品。

二○一一年，紀念GUCCI 品牌創立九十週年的短篇作品被刊載於時尚雜誌《SPUR》中。

二○一二年七月，在宮城縣仙台市的仙台媒體中心舉辦原畫展「JO JO 展in S 市杜王町」；同年十月在東京六本木Hills 的森美術館舉辦「JO JO 展in TOKYO」；同年十二月底， 在第六十三回NHK紅白歌合戰節目中，與演歌歌手石川小百合合作。

二○一三年，由GUCCI 在義大利主辦「JO JO 展」；同年， 《JO JO Lion》於日本文化廳媒體藝術季中獲頒日本文部科學大臣賞的漫畫部門大賞。

二○一六年七月起，羅浮宮集結日本、法比漫畫作品（Bandesdessinées）的企劃展「羅浮宮9號∼漫畫，第9藝術∼」，依序在東京、大阪、福岡、名古屋展出，荒木的作品亦被展出介紹。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰