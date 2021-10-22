陳柏惟罷免投票前夕：台灣民主轉骨湯 vs. 歡送3Q之夜，投票率將成勝負關鍵

台灣基進立委陳柏惟罷免案投票進入倒數，罷免與反罷方雙方陣營展開最後衝刺拉票。陳柏惟今（22）日凌晨4時自沙鹿出發繼續「100小時民主最後一哩路」苦行活動，並在晚上舉辦民主音樂會。罷免方也出動大量志工掃街拉票，國民黨主席朱立倫也在今天前往台中；晚間並在東海大學附近舉辦「歡送3Q之夜」，與會來賓包含多位國民黨要角如江啟臣、趙少康等。

據了解同意票門檻目前就在25%左右徘徊。而綠營最後除了號召青年返鄉投票、也訴求地方選民「不出門投票就好」，也因此，明天罷免方能動員出多少人出門投下贊成票，投票率將成最終關鍵，投票率越高，對刪Q罷免案過關就愈有利。

苦行10天，陳柏惟提出3點反省

陳柏惟選擇在投票倒數10天時，展開「100小時民主最後一哩路」徒步活動，期望在徒步過程中能接觸選民，近日多次受訪時，也收起過去經常「開砲」的習慣、避免與罷免團體正面開嗆，強調這場投票為「社會縫合之旅」，會透過步行與民眾解釋對他的誤解，不會有藍綠對決問題，試圖不要製造對立。

陳柏惟表示，過去的他心直口快，時常造成誤會，未來說話時會要求自己小心、圓融。另外他也說，自己想做的事情太多，4年的時間未必能完成，現在僅上任1年9個月就被拿出來檢驗，希望選民給予更多時間，把對選區的願景做完。針對這場選舉期間，許多過去的事情被提出，陳柏惟也放下姿態說，10年前發生很多事情，犯下很多過錯，「但10年前的陳柏惟在那些事件後已經消失，現在希望用剩下的時間，盡最大的努力來彌補過去的錯誤。」

陳柏惟100小時的苦行，有不少民進黨立委在選區陪走，包含郭國文、莊競程、黃秀芳、陳亭妃、蔡其昌、何欣純、鄭運鵬等人，而無黨籍的林昶佐、社民黨的苗博雅、台獨聯盟主席陳南天、總統府資政姚嘉文等前輩均到場力挺。

國民黨：這不是選戰，而是公民力量展現

選前最後一天，包括國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣及發起「戰鬥藍」的中廣董事長趙少康等藍營天王，一整天接力到台中第二選區進行掃街、參加地方罷惟客廳會及選前之夜晚會等，全力進行催票。

朱立倫今天一早前往霧峰市場掃街，接著前往大肚永和宮參加罷陳柏惟客廳會。被問到這是他當選國民黨主席後面對的第一場選戰，結果是否會影響其在黨內的情況？朱立倫則強調，「這不是選戰，而是公民力量的展現，大家最關心的空汙、萊豬、反毒品等議題，這位立委完全站在台中市民的對立面，國民黨作為一個民主的政黨，當然要支持在地的力量。」並稱真正的選戰在明年年底，過程中每件事情都要做好。

前台中市長胡志強日前也曾跳出來，表示「台中是我的家，台中人都是我的家人」，看著一位出口成髒、濫用暴力、信口開河、在中央護航民進黨的民意代表「在我最愛的台中糟蹋我的家人，心裡實在也不好過，呼籲台中海線選民站出來支持罷免」。

各自舉行晚會催票，陳柏惟遭疑「用國家的錢」

晚間罷免方在東海商圈科比意廣場舉辦「歡送3Q之夜」，國民黨籍立委江啟臣、鄭麗文，以及台南市議員謝龍介都現身與會。

江啟臣表示，現在人民將權利收回來，不是因為政治主張和陳柏惟不一樣，是因為誠信、是非、道德，台中鄉親決定站出來。他也批評，被陳柏惟用台語質詢國防部長就是「愛台灣」？國防部長是不屑回答，不是聽不懂，看陳柏惟這樣蹧蹋母語，台中人溫柔敦厚，全看在眼裡。

江啟臣表示，明天的投票不是仇恨動員，是反霸凌集結、反沙文的集結，不是製造對立，大家要拚經濟、不是拚仇恨。台中人不能接受，這種對毒品、萊豬的「教歹囝仔大細」的立委。

陳柏惟這方則是由藝文界人士主導的「台灣民主轉骨湯」音樂會，找來樂團、歌手共襄盛舉，透過音樂傳遞對陳柏惟支持，有別於過去傳統選戰方式，並未看到政治人物站台，也不見民進黨黨公職現身，表演說話的有滅火器、拍謝少年、楊烈、張睿銓、農村武裝青年、林生祥等。

過去曾任北農總經理的吳音寧也前來站台，她表示，看到整個國民黨，黨主席，中國、特定媒體、名嘴，對陳柏惟展開全面性的攻擊，每天新聞無中生有，她感同身受，因為幾年前北農事件後她也親身體驗也遭受到那些攻擊，當時被罵到非常疑惑，「為什麼挑中我？我只想要好好做事情而已，為什麼選中我？今天我知道了，這些攻擊絕對不是針對吳音寧個人，不是針對陳柏惟個人，不是個人，這些攻擊就是中國霸權對民主台灣的攻擊，對我們一路堅守台灣價值的攻擊。」

台灣基進黨主席陳奕齊也率領團隊全部一起上台，他表示，2020年陳柏惟來到台中投入這場艱困選區的選戰，意義非常重大，過去如果不是政二代、富二代，幾乎等於沒有參政的權力，而台灣基進相信地方的民主可以有其他可能性。過去的在地家族勢力盤據了20年，呈現的卻是不及格的地方政治。陳柏惟上任立委以來，努力了20個月，只希望柏惟做完4年，可以好好表現新的可能。

陳柏則在最後上台，表示他有各種階層的朋友，或許很多人因為覺得他很像身邊認識不太乖、但很親切的朋友，而支持他。他從小到大就不認輸，參政也挑戰最困難選區，但他持續學習他所不懂的。不論結果如何，都期望大家對民主的理解都可以越來越好，未來的政治人物可以一個比一個顧台灣，希望台灣有一天可以成為獨立自主的國家。如果大家願意繼續給他機會，他會用雙倍努力，報答台灣。

國民黨中央今日下午召開記者會質疑，陳柏惟音樂會被爆料背後是台中市前市長林佳龍出錢出力，背後還打著文化協會創立百年的牌子做宣傳。不過台灣基進也發聲明嚴正否認。

從冷處理到免不了的藍綠對決，勝負關鍵在投票率

據台中選委會公布的罷免投票人數確定統計，這次選舉人數為29萬4976人，而罷免通過關鍵在於是否跨越原選舉區選舉人總數四分之一，換算門檻為7萬3744人，且同意罷免票要多於不同意票數。台中第二選區選民結構長期藍大於綠，顏清標家族在地方長期經營、頗有基礎，基本盤與25%的罷免門檻相近，一旦升高對決，票數可能因此「催下去」到達通過門檻。

刪Q總部2月1日成立後，2月8日就將4357份第一階段罷免提議書送到中選會，經審查符合規定的提議人人數合計3744人，已超過2912人的法定提議人數；5月12日前再送交第二階段連署書4萬3979份，經審查符合規定人數3萬6073人，已達2萬9113法定連署人人數。中選會於7月2日宣告罷免案成立，原定8月28日投票，後來以疫情為由延至10月23日投票，與12月18日舉行的四大公投案脫鉤。

陳柏惟陣營面對罷免案，起初採取冷處理，多次表示「罷免沒有正當性」、「自己平常心面對」，並且在受訪時痛批刪Q總部是「假公民」、「假公民團體」，結果引發爭議，罷免方更加緊咬這些言論，再搭配國民黨及地方勢力支持下，持續動員志工連署、深入基層，陳柏惟越來越陷入緊張。隨著10月起肇事逃逸、賭博性電玩等相關過去被端上檯面，陳柏惟不得不親上火線回應，並展開苦行，與鄉親面對面接觸爭取支持。

相較於民進黨一開始並沒有太把這場罷免選戰放在心上，國民黨在一開始就全力幫助刪Q總部進行連署，藍營名嘴、戰將批陳不遺餘力，海線顏家黑派勢力除暗助罷免團體，顏寬恒早在8月初就宣布辭去黨副秘書長，全力投入罷免志工。

雖然綠營在最後一週也開始投入大量資源幫忙，民進黨主席蔡英文也公開表態呼籲「不要讓陳柏惟孤單」，多位綠營台派的人物、KOL粉專等，更天天都在社群媒體發文力挺陳柏惟，並將此場選戰稱為「台派青年與中國黑金、地方勢力」的對決，但據了解能夠催出的青年返鄉票似乎有限，無法再像2020年總統大選時有效讓年輕人返鄉「保台抗中」；根據目前罷免方掌握，同意票門檻目前就在25%左右徘徊。

而綠營最後除了號召青年返鄉投票、也訴求地方選民「不出門投票就好」，也因此，明天罷免方能動員出多少人出門投下贊成票，投票率將成最終關鍵，投票率越高，對刪Q罷免案過關就愈有利；影響因素包括23日台中的天氣狀況、返鄉青年學子有多少。而這也將牽動後續的林昶佐罷免案、公投案甚至是2022的大選。

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核稿編輯：翁世航