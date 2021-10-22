聯合國43會員國促中國讓觀察員進入新疆，古巴為首63國反對：「勿干涉中國內政」

中國與多數西方國家於新疆問題上的對抗，在紐約的聯合國大會以及日內瓦聯合國人權理事會上，幾乎已經變成常態。週四，有43個聯合國會員國聯合對維吾爾局勢表達關切，呼籲中國盡快批准《公民與政治權利國際公約》（ICCPR），並允許觀察員進入新疆了解情況。

根據《路透社》的報導，法國駐聯合國大使德里維葉（Nicolas de Rivière）在聯合國大會的權利委員會上宣讀這份聯合聲明。聲明內容指出，有可靠的報告發現維吾爾自治區有「再教育營」的存在，其中超過100萬人被扣留。

該聲明提到，有越來越多報告表明當地存在酷刑或殘忍且不人道的處罰，甚至強迫節育、實施性暴力，並嚴格限制了集會結社、宗教信仰、言論自由和維吾爾族的文化，而維吾爾族人以及其他少數民族持續受到廣泛的監控。

這43個聯合國會員國呼籲中國，應立刻允許聯合國人權事務高級專員等獨立觀察員進入新疆，並落實《消除一切形式種族歧視國際公約》（CERD）中、與新疆有關的8項建議。該聲明最後敦促中國確保對法治的完全尊重，遵守國家和國際法所規範的人權維護義務。

發出聲明的這43個國家包含阿爾巴尼亞、澳洲、奧地利、比利時、保加利亞、加拿大、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、史瓦帝尼、芬蘭、德國、宏都拉斯、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、拉脫維亞、賴比瑞亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬紹爾群島、摩納哥、蒙地內哥羅、諾魯、荷蘭、紐西蘭、北馬其頓、挪威、帛琉、波蘭、葡萄牙、聖馬利諾、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、土耳其、英國、美國和法國。

古巴和62國支持中國，認為新疆問題是中國內政

中國駐聯合國大使張軍在向人權委員會宣讀的一份聲明中譴責這些「謊言」和「毫無根據的指控」，並點名「美國和一些其他國家」進行反擊，「你們要這樣拚命掩蓋自己糟糕的人權紀錄是行不通的。」張軍表示：「無論重複多少次，謊言就是謊言。你們利用人權作為政治手段以挑起爭端。」

古巴也代表其他62個國家提出聲明，支持中國發展適合該國國情的人權模式，並反對他國打著人權旗幟干涉中國內政。根據中共官媒《環球時報》英文版的報導，以古巴為首的國家強調尊重各國主權、完整性和獨立性，並敦促「不干涉他國內政」應成為國際間的原則。

《環球時報》認為，中國新疆、香港、西藏地區的問題都是中國內政，其他國家無權干涉。

此外，科威特也代表3個國家發表支持中國的聯合聲明，指出在處理人權問題時，各國應遵循客觀、去政治化的原則，並尊重各國主權。

美歐3年來第3度在人權委員會批評中國

《半島電視台》報導指出，這些立場對立的聲明，凸顯了中國與世界上的自由民主國家，在人權問題上長期存在的緊張關係。其中尤其和美中逐步升級的緊張情勢有關，並包含COVID-19大流行、台灣問題、貿易問題和北京對南海的主張等議題。

而週四的聲明是近3年來，美國和部分歐洲國家第3次利用人權委員會批評中國的維吾爾政策。2019年是由英國代表宣讀23個國家的共同聲明，2020年則是由德國代表宣讀39個國家的聲明。其中，瑞士今年並沒有參與連署，有消息稱是因為該國最近主持美中的高級會議，並計劃作為兩國之間的調解人。

在此同時，去年只得到45個國家簽署的古巴，今年又拿到17個支持中國的連署。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範