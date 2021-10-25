【關鍵眼中盯】「Deepfake換臉事件」後就算制定專法，恐怕仍難以解決「國安問題」

百萬YouTuber小玉涉嫌使用Deepfake技術，將諸多網紅明星的臉套用在色情片上製作不雅影片販售。

消息爆出後，不論輿論熱度或討論層級都在不斷上升。從最一開始針對「性犯罪」或「Avenge porn」的部分，加強罰則和公權力下架影片的修法倡議，到這幾天透過總統蔡英文發言和國安局長陳明通質詢，突然上升變成「國安問題」，更指出未來將要制定「Deepfake專法」。

雖然聽起來是一件事，但「性私密影像侵害」和「Deepfake防制」其實是兩個不同的領域，要解決的問題、複雜的程度都差很多。

「性私密影像侵害」的法規，並不能解決「國安問題」

回到事件爆發第一時間，許多立委想起來提案許多年但躺在倉庫的相關專法，並表示要推進這個法案來回應換臉事件。

這一系列法案，當時是因應「韓國N號房」事件所訂，主要的目的在於「不當或惡意於網路散布個人性私密影像」的行為，一方面加強罰則並可由公權力要求下架，同時也對被害人個資、偵訊、審判不公開等加強保護，並配合相關的輔導資源。

由於是針對性私密影像，所以法規裡面的定義也十分清晰，就拿幾乎是移用美國維吉尼亞州《復仇式色情法（Revenge porn law）》的國民黨版，就對「性私密影像」其做出了十分明確的定義：

一、性交或與性器官、性行為、性文化有關之行為。

二、以身體或器物碰觸他人生殖器、肛門或女性乳房。

三、裸露或強調人體生殖器、肛門或女性乳房之全部或一部。

「散布」的部分，民進黨的范雲版也有十分廣泛的定義：

指不問有償或無償，將影像或重製物提供公眾交易、流通、公開、陳列、播送或以他法供人觀覽等行為。

立法院在審查法條時多會彼此加加減減截長補短，這些版本摻在一起做撒尿牛丸之後，基本上應能更好的保護受害者權益並阻嚇犯罪者。也因此，Deepfake事件爆發之初，修法討論多是要在這些版本加上「換臉也算在內」的條文，以便解決大多數受害者最關心的事——下架、刪除、不要讓別人知道我是誰。

Photo Credit: 中央社 法務部長蔡清祥表示現行法處罰太輕，一個月內將修法提案送交行政院

然而這樣的狀況，若落入國安局長陳明通所說的「國安問題」裡，就不是目前已在院內的「性私密影像侵害」法案可以解決。

「Deepfake專法」只是要求「揭露」，在美國卻也推不太動

最近有不少人看過那段總統蔡英文被換臉的GIF動畫，類似狀況在國外也早就存在，包括歐巴馬、川普、普亭等都曾被Deepfake技術換臉，輕則製作搞笑影片，重則配上他們沒說過的話語，散布在網路上進行政治抹黑。

但要注意一件事，上述這些案例——包括換臉總統蔡英文的影片在內——都不是前述「性私密影像侵害」的管制範圍，換句話說，就算該法案通過，只要換臉的影片不是「性交或與性器官、性行為、性文化有關之行為」，仍然無法可管，國安局口中的「國安問題」也還存在。

要管這個，靠的或許就是陳明通口中組成專家小組、一流學者、專家來設的專法。不過審視目前國際上的法規（也就是台灣立委們 抄 參考法案的來源）最接近的是紐約州眾議員克拉克（Yvette Clarke）2019年提出的《深度偽造究責法案（DEEP FAKES Accountability Act）》。

這條針對Deepfake的專法，涵蓋了情色、誹謗、造謠、影響公共政策和選舉等各種各樣「換臉」，但該法並非不准製作散布，而是製作和流通者得在相關內容加上標示或浮水印，自我揭露這段影片、照片或音訊是人造的，否則最高可以罰到5年徒刑，並附帶民事賠償。

相較於人們期待的禁絕，這個法案更像個「透明法案」，即便如此，法案2019年提出後至今，仍還在美國國會的各個委員會檢視，遲遲未能表決。

管制過大加上進退失據，台灣硬立專法恐將踩到地雷

一如美國立法提案中將影片、圖片、音訊都規範在內，Deepfake說穿就是電腦幫人類P圖（而且P到看不出是假的），若要直接對其技術禁絕，從電視節目位綜藝效果所做的搞笑圖，到之前英國電視台將英國女王的臉Deepfake在模仿藝人臉上，讓她在桌上跳舞，都將成為管制範圍。

甚至，一般人在Instagram、Snapchat或TikTok的換臉濾鏡或App，可能都會遭成刑責。

不只如此，我們時常在社群平台看到的哏圖或合成圖，不論是為了搞笑目的或認真抹黑，在這套Deepfake專法之下（若使用美版《深度偽造究責法案》「使用科技變造而非真人模仿」的定義），都會是管制範圍，都可能觸法。

這就是為何茲事體大又難解複雜——針對性犯罪的法律管不到國安問題，要解決國安問題的法律，可能會變成大家什麼事情都不能做。

總歸來說，「性私密影像侵害」的法律該修可修而且好修，也能幫助到大部分的受害者；令人擔心的是若要訂立「Deepfake專法」，台灣的立法委員沒有合適的國外 抄襲 致敬標的，但在民眾群情激憤的狀況下面對不敢不立之窘境，倘若想純粹靠自己的想像力訂出一本專法，後面還會有更大更多爭議在等待著他們。

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核稿編輯：翁世航