薩爾瓦多足球場踩踏事故釀12死數百傷，疑與超賣門票有關

中美洲國家薩爾瓦多警方今（21）日表示，在當地時間20日晚間，有大批球迷聚集在薩爾瓦多體育館觀賞足球比賽時發生踩踏意外，目前已知12人罹難，初步調查肇因為「超賣門票」，此次事故有超過500人受到影響。

警方表示，初步報告指出，大批球迷試圖進入位於首都聖薩爾瓦多的體育館觀看阿里安沙（Alianza）和CD法斯（FAS）的比賽，在門口發生推擠。據了解，阿里安沙和CD法斯是薩爾瓦多最受歡迎的兩支足球隊。

網路流傳的影像畫面顯示，狹窄的體育館通道擠滿群眾，有人倒在地上看似已失去意識，還有人爬到高處圍牆，設法逃出混亂的現場。

從推特流傳出來的現場影片中可以看到，許多人已經失去意識倒在地上，還有許多球迷十分驚慌，一邊跨過倒臥地面的民眾，一邊逃竄；另外還能看見，有許多人合力扶住綠色大門，似乎是為避免大門倒下。

Lamentable. Reportan estampida en el Estadio Cuscatlán de El Salvador



Informa @CNNEE que ha aumentado a 12 el número de muertospic.twitter.com/4WCTorm86G — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) May 21, 2023

總統布克勒 (Nayib Bukele) 在推特上 表示，每個人都將受到調查，包括球隊、經理、球場官員、聯盟和足協；無論罪魁禍首是誰，他們都不會逍遙法外。

另外政府官員們還表示，有90人正在接受醫療救治，男性、女性和兒童因多處創傷接受治療。 薩爾瓦多民防部門的路易斯 (Luis Alonso Amaya) 說，約有500人接受了治療，其中許多人被送往醫院。

在此前約7個月，印尼足球場也才剛因為超賣門票而發生踩踏事件，當時造成了125人死亡。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航