南韓投入新台幣464億，發射「世界號」模擬衛星進入軌道失敗

（中央社）完全由韓國自主研製的運載火箭世界號（KSLV-II）昨（21）天在首爾南方約485公里的全羅南道高興郡羅老宇宙中心發射，完成所有分離程序後，未能使模擬衛星成功進入軌道。

世界號在韓國時間昨天下午5時發射升空，在發射127秒後於高度59公里處完成第1節火箭分離，223秒時分離整流罩，274秒時分離第2節火箭，發射967秒後、約下午5時16分時，火箭搭載的模擬衛星進入軌道。

韓國總統文在寅在發射後發表談話表示，這次火箭發射雖未能完美達成目標，但能升空達到700公里高度，已是相當了不起的突破。世界號預計在2022年5月進行第2次發射。

南韓發射「世界號」，投入約新台幣464億元

為了昨天的發射工作，相關單位從前一天就嚴陣以待，世界號20日上午離開組裝測試廠房，由無人特種運輸設備送至羅老宇宙中心第2發射台，近中午時分完成起豎、固定作業，開始測試加注燃料、氧化劑，並檢查通信系統、火箭追蹤系統等，至晚間8時40分才完成所有準備作業。

火箭發射條件嚴謹，必須考量溫度、濕度、大氣壓力、風速等天候狀況，世界號原定韓國時間昨天下午4時發射，也在安全考量下推遲一小時，追加進行發射體系統檢查作業。發射台方圓3公里陸路則從昨天上午全面封鎖，位於飛行路徑的海、空域也在發射前2小時淨空。

韓國在1989年成立韓國航空宇宙研究院，投入火箭自主研發，1993年至2004年間共成功發射3枚固體燃料探空火箭；2002年開始的羅老號運載火箭研製計畫，歷經兩次發射失敗後，在2013年1月成功發射，但其中最為核心的第一節火箭由俄羅斯製造，韓國尚未能完整掌握自主技術。

世界號計畫從2010年3月啟動，歷經逾12年、共投入1兆9572億韓元（約新台幣464億元／約港幣130億元），這次目標是將1.5公噸的人造衛星送上距離地面600到800公里的近地軌道，並藉此掌握相關開發技術，尤其是在羅老號未能自主研發的第一節火箭，為測試用於第一節火箭上的75公噸級液體引擎，韓國在2018年底已成功進行試射。

發射火箭：兩韓軍備競賽的一部份

《BBC》認為，雖然南韓表示世界號計畫是用運載火箭來發射衛星，不過因為彈道飛彈與火箭的技術有相似之處，也被視為南北韓軍備競賽的一部份。

值得注意的是，南韓近期測試潛射飛彈，也舉辦了歷來最大規模的國防工業展。另外北韓也進行了一系列的武器試驗，更在近期試射了新型長程巡弋飛彈。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範